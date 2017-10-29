Ральф Хасенхюттль: в перерыве матча с "Баварией" мы могли уже ехать домой

Главный тренер "Лейпцига" Ральф Хасенхюттль прокомментировал поражение от "Баварии" (0:2) в 10-м туре чемпионата Германии."У нас очень много удалений в этом сезоне. В перерыве мы собственно могли уже ехать домой. Поэтому стали играть на удержание счета и беречь игроков, которые нам пригодятся в среду. Если ты в течение нескольких дней получаешь два удаления в матчах с "Баварией", это сложно когда-нибудь выбросить из головы", - цитирует специалиста официальный сайт клуба.