Юпп Хайнкес: теперь моя команда поняла, как контролировать игру и умно доводить ее до конца

Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес прокомментировал победу над "Лейпцигом" (2:0) в десятом туре чемпионата Германии."На волне победы в кубке мы начали игру с повышенной мотивацией и самоотдачей. Мы снова хорошо подготовились. Когда после 14 минут "Лейпциг" остался в меньшинстве, безусловно мы получили преимущество. Но теперь моя команда поняла, как контролировать игру и умно доводить ее до конца. Мы могли забить еще, но важнее было хорошо отыграть в защите и минимизировать риски. Мне понравилось, как с этим справились парни", - цитирует Хайнкеса официальный сайт клуба.