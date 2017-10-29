Оргкомитет ЧМ-2018 поздравил Буффона с 20-летием выступлений за сборную Италии

Ровно 2?0? лет назад, 29.10.1997? Джанлуиджи Буффон дебютировал за сборную Италии?? в матче с Россией?? в Москве (1:1)!

С юбилеем, Джиджи! ? pic.twitter.com/eLeHln9rOb — Чемпионат мира 2018 (@fifaworldcup_ru) October 29, 2017

Оргкомитет чемпионата мира 2018 года поздравил вратаря "Ювентуса" и сборной Италии с юбилеем.