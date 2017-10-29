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Оргкомитет ЧМ-2018 поздравил Буффона с 20-летием выступлений за сборную Италии

Оргкомитет чемпионата мира 2018 года поздравил вратаря "Ювентуса" и сборной Италии с юбилеем.

Теги: Буффон Сборная Италии
Сегодня, 14:44
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