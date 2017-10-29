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Роберто Манчини: матч получился довольно абсурдным. Это футбол

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини назвал причины поражения от "Локомотива" (0:3) в домашнем матче 15-го тура РФПЛ.

"Это футбол. Матч получился довольно абсурдным. У нас было преимущество и много моментов забить в первом тайме, но мы их не реализовали. Во втором тайме открылись, и соперник использовал все свои возможности.

Такое бывает. У нас тоже были контратаки, но мы их не реализовали, а у них получилось использовать все три, которые были", - сказал Манчини в эфире телеканала "Наш футбол".
Теги: Манчини Зенит
Сегодня, 18:50
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№36 Написал: Amirovich (Сегодня, 20:03) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Все закономерно сказал ! а немытые ущербные свиньи могут саться кипятком и дальше от своей ущербности .
Регистрация: 28.02.2015
№35 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 20:01) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
И черт быстро сдулся коко..
Дайте фото от шлюбы про Д.Ш.К joy

Сегодня траур в лениграде.. 50000 толпаепов смотрели как епут их денежный мешок.. Раньше милера всегда камера выхватывала.. А сегодня что-то нет joy аж обидно laughing
Регистрация: 22.05.2015
№34 Написал: suvirinimas (Сегодня, 19:49) #
  • +3
  •  (3)
online

Неужели не видно, что в Зените нет нападения. Имея Дзюбу разве можно чего-то добиться. Это абсолютный ноль, бревно.
Регистрация: 9.02.2014
№33 Написал: Орик СПб (Сегодня, 19:40) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Вялые объяснения, мне кажется Роберт не понимант сам причин. Команда играла сегодня без огонька, как и в двух предшествующих играх чемпионата, на это должны быть причины, а он их не понимает! В этом году очень плотный чемпионат, и обыбрать одного из лидеров без эмоций не получиться.
Регистрация: 11.10.2012
№32 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 19:36) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Не забили. Пропустили. Да, это футбол. Зенит в этом году пока не играл с Локо Сёмина? Всё бывает в первый раз. Второй круг. ребята, второй круг. Вот он всё покажет, нам рано радоваться, Зениту рано убиваться. Но сегодня можно накатить sunglasses
Регистрация: 12.06.2016
№31 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 19:35) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Волга НН»
У Зенита сейчас спад из-за смерти Константина Сарсании.Это можно понять.
Регистрация: 28.12.2012
№30 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 19:29) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Физрук.

Ахахах, и лошадь отыметая в адвокаты прётся.


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Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№29 Написал: vertel латвия (Сегодня, 19:23) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
ZeArt (Сегодня, 19:09) #
online
Болеет за:
«Зенит»
Абсурдны были твои решения.Надо было отдать мяч Локомотиву и посмотреть что они будут с ним делать и закрыть все зоны.Эта команда не умеет играть с позиции силы.Что показывают матчи ЛЕ.
Давно мечтал об этом- отдать мяч сопернику, а он не будет знать, что с ним делать. А то всё в атаку и в атаку, а соперникам только того и надо- ловить на контратаках. Ущербно, да, но если такая тактика приносит им очки, то почему бы и нет, значит надо тоже меняться.
Регистрация: 13.11.2009
№28 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 19:23) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: P.V.
Сезон пропал

Уж не конявым бухтеть про пропавший сезон!!!
Регистрация: 13.03.2012
№27 Написал: Realist2000 (Сегодня, 19:22) #
  • +5
  •  (7)
online

Пока "талисман" Зенита в составе - соперники могут спать спокойно.
Регистрация: 20.03.2017
№26 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 19:21) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Впору мистеру титьки накладные одевать с голубыми лосинами, имидж зинкин поддержать, а что ему пойдет. Сегодня голубая устрица многих бомжей утешит
Регистрация: 30.08.2009
№25 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:20) #
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: МАРТ
Такой сосущий Зенит нужен ВСЕМ!!!
Регистрация: 22.05.2015
№24 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 19:15) #
  • +8
  •  (16)
Болеет за:
«Спартак»
Такой Зенит нужен ВСЕМ!!!
Регистрация: 6.09.2013
№23 Написал: Alter ego (Сегодня, 19:14) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Тактически проиграл - во втором тайме. Первый был хорош,хотя и там Дзюба с Ерохиным особо не блистали. А во втором после косяка Лунева уже нужно было что то менять сразу, а не начинать замены делать после 2 гола
Регистрация: 17.05.2017
№22 Написал: Бриг (Сегодня, 19:11) #
  • +10
  •  (10)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Абсурд в том, что в двух таймах, играли два разных Зенита....Это вопрос к тренеру...
Регистрация: 21.11.2016
№21 Написал: ZeArt (Сегодня, 19:09) #
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Абсурдны были твои решения.Надо было отдать мяч Локомотиву и посмотреть что они будут с ним делать и закрыть все зоны.Эта команда не умеет играть с позиции силы.Что показывают матчи ЛЕ.
Регистрация: 15.07.2017
№20 Написал: liasport433 (Сегодня, 19:09) #
  • +6
  •  (6)
online

фурсенко наверно еще больше поседел
Регистрация: 19.06.2017
№19 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 19:08) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SHIGA
Манчини верим.. Верим что ты забьешь последний гвоздь в крышку гроба зенита ..

Ты за своей крышкой следи . Не так все радостно у вас. Сезон пропал


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№18 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 19:04) #
  • -9
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
Манчини верим.. Верим что ты забьешь последний гвоздь в крышку гроба зенита ..

Там говорят Анчелотти свободен.. joy
80 млн на новых передасов из Аргентины..и можно из Урала дернуть игроков.. bowtie laughing

Был плачущий плаческу.. А теперь есть сосущий сосанчини joy

а у тебя х у й рера пи дор, таблицу смотри дебил


--------------------
ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб, все они в народной команде, а я сам не расист!!!
Регистрация: 31.05.2016
№17 Написал: vertel латвия (Сегодня, 19:04) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Да, Манчини, это футбол, это абурд- иметь подавляющее преимущество и так дёшево пропускать контратаки. Но мы так не хотим. Уж время много прошло, чтобы тренеру понять, что так играют все команды на контратаках вторым номером против Зенита, и т.н. лидер чемпионата в том числе.
Регистрация: 13.11.2009
№16 Написал: pasha Киров (Сегодня, 19:03) #
  • -7
  •  (11)

Цитата: SHIGA
Был плачущий плаческу.. А теперь есть сранчини

Когда у руля бывший восьмой помощник тренера и основной по подзыву игроков на замену я бы не был так критичен в адрес тренеров,заслуживших себе имя в мире футбола


--------------------
И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№15 Написал: utekay Россия (Сегодня, 19:03) #
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
сколько ещё будешь экспериментировать, Роберто?
Основы нет никуя, потому и проё6ываем!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№14 Написал: bymer Санкт-Петербург (Сегодня, 19:03) #
  • -5
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vitaliy1977
Матч получился довольно абсурдным

Как и вся ваша говнокоманда!

а вчера игра была равна играли два го*на
Регистрация: 13.02.2008
№13 Написал: casabl (Сегодня, 19:02) #
  • +11
  •  (19)

Палычу - РЕСПЕКТ! Это- российский ТРЕНЕР. Зиню отбарабанил по полной.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№12 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 19:00) #
  • -1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
[quote][/quote]Матч получился довольно абсурдным

Как и вся ваша говнокоманда!
Регистрация: 13.03.2012
№11 Написал: AndNow60 Карелия (Сегодня, 19:00) #
  • +9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Манчини сам себе проиграл. Нахрена ты это бревно на поле выпускаешь? Где Полоз, Нобоа? И пора заканчивать эти эксперименты с ротацией! Сегодня ты никуя не заработал. Отнеси зарплату в детский дом! rage


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014
№10 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:00) #
  • +5
  •  (21)
online
Болеет за:
«Спартак»
Манчини верим.. Верим что ты забьешь последний гвоздь в крышку гроба зенита ..

Там говорят Анчелотти свободен.. joy
80 млн на новых передасов из Аргентины..и можно из Урала дернуть игроков.. bowtie laughing

Был плачущий плаческу.. А теперь есть сосущий сосанчини joy
Регистрация: 22.05.2015
№9 Написал: pasha Киров (Сегодня, 18:59) #
  • -5
  •  (13)

Цитата: Земляк Зёмы
уже заныли!

заныли????? Один человек это не все...Он имеет право на свое мнение.
Что по мне так тренер абсолютно прав..это был театр абсурда...но за это я и люблю футбол..непредсказуемость...А Зенит будет разбирать ошибки и двигаться дальше, никакого криминала пока нет


--------------------
И это всё моя столица мира! Не Токио, не Вашингтон,а русский город Киров!!!
Регистрация: 22.11.2008
№8 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 18:58) #
  • 0
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Prokurator
Абсурдным-то, может быть, и получился ход матча, но динамика налицо - у "Зенита" серьезный спад. Самое время тренеру сделать так, чтобы команда снова забивала голы, не пропускала лишнего и набирала положенные очки.

да какой спад,снова в ЛЕ обыграете какой нибудь Вардар и снова уверуете в величие Манчини
Регистрация: 6.04.2016
№7 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 18:56) #
  • 0
  •  (6)

Абсурдным-то, может быть, и получился ход матча, но динамика налицо - у "Зенита" серьезный спад. Самое время тренеру сделать так, чтобы команда снова забивала голы, не пропускала лишнего и набирала положенные очки.


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Сталинец надо, Сталинец!! (с)
Регистрация: 3.04.2010
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