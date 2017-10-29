Роберто Манчини: матч получился довольно абсурдным. Это футбол

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини назвал причины поражения от "Локомотива" (0:3) в домашнем матче 15-го тура РФПЛ."Это футбол. Матч получился довольно абсурдным. У нас было преимущество и много моментов забить в первом тайме, но мы их не реализовали. Во втором тайме открылись, и соперник использовал все свои возможности.Такое бывает. У нас тоже были контратаки, но мы их не реализовали, а у них получилось использовать все три, которые были", - сказал Манчини в эфире телеканала "Наш футбол".