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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Роберто Манчини: матч получился довольно абсурдным. Это футбол
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини назвал причины поражения от "Локомотива" (0:3) в домашнем матче 15-го тура РФПЛ.
"Это футбол. Матч получился довольно абсурдным. У нас было преимущество и много моментов забить в первом тайме, но мы их не реализовали. Во втором тайме открылись, и соперник использовал все свои возможности.
Такое бывает. У нас тоже были контратаки, но мы их не реализовали, а у них получилось использовать все три, которые были", - сказал Манчини в эфире телеканала "Наш футбол".
"Это футбол. Матч получился довольно абсурдным. У нас было преимущество и много моментов забить в первом тайме, но мы их не реализовали. Во втором тайме открылись, и соперник использовал все свои возможности.
Такое бывает. У нас тоже были контратаки, но мы их не реализовали, а у них получилось использовать все три, которые были", - сказал Манчини в эфире телеканала "Наш футбол".
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