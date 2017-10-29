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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Константин Лепёхин: "Локомотив" напоминает мне прошлогодний "Спартак"
Бывший полузащитник "Зенита" Константин Лепёхин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру питерцев в матче 15-го тура Премьер-Лиги против "Локомотива" (0:3).
- Об игре:
Очень трудно сказать, что происходит с "Зенитом". В клубе очень много людей, которые, вероятно, смогут ответить на этот вопрос. Видно, что что-то не так. Больше всего настораживает момент конфликта между игроками команды, возникший по ходу встречи. Это тоже показатель того, что в команде не всё в порядке.
Безусловно, ответственность за результат в первую очередь несёт главный тренер. Это неотъемлемая часть команды. Но я не склонен оценивать Роберто Манчини по минувшей игре, ведь о зарекомендовал себя давно, ещё до Санкт-Петербурга. Его квалификация у меня сомнений не вызывала и никогда не будет вызывать.
К некоторым игрокам имеются определённые вопросы, но мне бы не хотелось называть фамилии, я лишь болельщик, а кто встречу провалил должен определить наставник и его штаб. Кто знает, может, игроки задачу на встречу выполнили (смеётся). Может от них требовалось просто постоять, и они это с удовольствием сделали...
- О "Локомотиве":
Честно говоря, "железнодорожники" напоминают мне прошлогодний "Спартак". Тогда "красно-белые" шли в лидерах, но многие говорили, что они вот-вот сдуются, а в итоге - чемпионство. Хотелось бы, чтобы и "Локомотив" выдержал набранный темп, ведь тогда будет очень интересно следить за чемпионской гонкой. Не думаю, что "Локо" станет хуже после зимнего перерыва. Ну и, конечно, нельзя не отметить главного тренера столичного коллектива, который во многом благодаря ему, как по мне, и проводит такую первую часть сезона.
- О безголевой серии Александра Кокорина и связи с плохими результатами "Зенита":
Допускаю, что это вещь взаимосвязанная. Вероятно, не забивай Кокорин в начале сезона - последние результаты команды начались бы гораздо раньше. Но Александр не первый год в футболе, всем понятно, что он хороший футболист, но также всем понятно, что это не тот игрок, который на очень высоком уровне проведёт три-четыре сезона. Кокорин крайне нестабилен, это его самый большой минус, и поэтому ему не удаётся дорасти до того уровня, до которого дорос Андрей Аршавин, после чего уехавший в топ-чемпионат.
- О лучшем игроке матча:
Джефферсон Фарфан забил два мяча и ассистировал партнёрам. Вероятно, он играл не лучше кого-то другого, но футбол состоит из голов, а перуанец сегодня и забил, и отдал, поэтому он априори лучший в этой встрече.
- Об игре:
Очень трудно сказать, что происходит с "Зенитом". В клубе очень много людей, которые, вероятно, смогут ответить на этот вопрос. Видно, что что-то не так. Больше всего настораживает момент конфликта между игроками команды, возникший по ходу встречи. Это тоже показатель того, что в команде не всё в порядке.
Безусловно, ответственность за результат в первую очередь несёт главный тренер. Это неотъемлемая часть команды. Но я не склонен оценивать Роберто Манчини по минувшей игре, ведь о зарекомендовал себя давно, ещё до Санкт-Петербурга. Его квалификация у меня сомнений не вызывала и никогда не будет вызывать.
К некоторым игрокам имеются определённые вопросы, но мне бы не хотелось называть фамилии, я лишь болельщик, а кто встречу провалил должен определить наставник и его штаб. Кто знает, может, игроки задачу на встречу выполнили (смеётся). Может от них требовалось просто постоять, и они это с удовольствием сделали...
- О "Локомотиве":
Честно говоря, "железнодорожники" напоминают мне прошлогодний "Спартак". Тогда "красно-белые" шли в лидерах, но многие говорили, что они вот-вот сдуются, а в итоге - чемпионство. Хотелось бы, чтобы и "Локомотив" выдержал набранный темп, ведь тогда будет очень интересно следить за чемпионской гонкой. Не думаю, что "Локо" станет хуже после зимнего перерыва. Ну и, конечно, нельзя не отметить главного тренера столичного коллектива, который во многом благодаря ему, как по мне, и проводит такую первую часть сезона.
- О безголевой серии Александра Кокорина и связи с плохими результатами "Зенита":
Допускаю, что это вещь взаимосвязанная. Вероятно, не забивай Кокорин в начале сезона - последние результаты команды начались бы гораздо раньше. Но Александр не первый год в футболе, всем понятно, что он хороший футболист, но также всем понятно, что это не тот игрок, который на очень высоком уровне проведёт три-четыре сезона. Кокорин крайне нестабилен, это его самый большой минус, и поэтому ему не удаётся дорасти до того уровня, до которого дорос Андрей Аршавин, после чего уехавший в топ-чемпионат.
- О лучшем игроке матча:
Джефферсон Фарфан забил два мяча и ассистировал партнёрам. Вероятно, он играл не лучше кого-то другого, но футбол состоит из голов, а перуанец сегодня и забил, и отдал, поэтому он априори лучший в этой встрече.
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