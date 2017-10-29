Андрей Лунев: пусть наш тренер все говорит

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев отказал в просьбе ответить на вопросы после крупного поражения от "Локомотива" (0:3) в рамках 15-го тура РФПЛ."Пусть наш тренер все говорит", - передает слова Лунева корреспондент