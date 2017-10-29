Опрос:

Новости партнеров

Андрей Лунев: пусть наш тренер все говорит

Вратарь "Зенита" Андрей Лунев отказал в просьбе ответить на вопросы после крупного поражения от "Локомотива" (0:3) в рамках 15-го тура РФПЛ.

"Пусть наш тренер все говорит", - передает слова Лунева корреспондент Rusfootball.info.
Теги: Лунев Зенит Манчини
Сегодня, 19:25
Напечатать
32
(5)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
№32 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 20:20) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Геннадий Летицкий
подождем до среды.

Вы постоянно ждёте.
В том сезоне в октябре,потом в ноябре,потом в апреле.
Локо вас уже обогнал,а вы всё ждёте.Ну,ждите дальше


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№31 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 20:16) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»

--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№30 Написал: Геннадий Летицкий (Сегодня, 20:11) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Spartak СССР,
подождем до среды.
Регистрация: 24.05.2017
№29 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 20:08) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
фурсенка где?
очечко зашивает?или молнию вшивает? laughing


--------------------
Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№28 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 20:03) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: SHIGA
Пойду схожу за попкорном..

Семечками, полудурок, или слепое подражание питарам из гейевропы обязывает, ласкает нежные голубые чувства?? Поп-корн, плять, деревня куева....

Что попкорн, что поп-корн, не столь важно сегодня, важно что по этому ПОП, т.е . этой ПОПЕ получили сегодня знатно, переваривайте.
А что хотел сказать Лунев? Получилось как-то двусмысленно.
Регистрация: 20.03.2014
№27 Написал: Amirovich (Сегодня, 20:00) #
  • -15
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Блать тут некоторых не было по не сколько лет на ветках и тут сцука повылазиил =) вы бла поражения великого и могучего зенита радуетесь больше чем победам сратака из своей свинофермы =) бла откуда вы такие лизаблуды вылазиете то ?
Регистрация: 28.02.2015
№26 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:58) #
  • +1
  •  (5)

Трансформация самого величайшего в ссаного физрука уже пошла???

Выпускайте Дзюбу (сейчас он бьется где то в стойле пуская носом пар и роя бутсой выдвижной газон) с фирменным воплем "А ты кто такой ????"
Регистрация: 3.03.2007
№25 Написал: Лечащий Врач Москва (Сегодня, 19:58) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
слепое подражание питарам из гейевропы обязывает, ласкает нежные голубые чувства??

joy joy joy Хахахаха!!! Главный инвалид разразился joy joy


--------------------
Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017
№24 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 19:57) #
  • +2
  •  (2)

Трансформация самого величайшего в ссаного физрука уже пошла???

Выпускайте Дзюбу (сейчас он бьется где то в стойле пуская носом пар и роя бутсой выдвижной газон) с фирменным воплем "А ты кто такой ????"
Регистрация: 3.03.2007
№23 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:55) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Подождем joy
Регистрация: 22.05.2015
№22 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 19:51) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Рупор Шлюбы детектед


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№21 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:51) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: SHIGA
Пойду схожу за попкорном..

Семечками, полудурок, или слепое подражание питарам из гейевропы обязывает, ласкает нежные голубые чувства?? Поп-корн, плять, деревня куева....

ты че такой злой то?ну выепли вас.не ожидал?ожидал и знал.так че бесишься?


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№20 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 19:50) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Смольников против Кузяева... smiley
дзюба-дегенерат против лодыгина mask
Регистрация: 14.12.2011
№19 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 19:49) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
кстати ответ Лунева в стиле Дзюбера про тренеришку,только по мягче
Регистрация: 6.04.2016
№18 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 19:48) #
  • -12
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
Пойду схожу за попкорном..

Семечками, полудурок, или слепое подражание питарам из гейевропы обязывает, ласкает нежные голубые чувства?? Поп-корн, плять, деревня куева....


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№17 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:46) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Дайте слово дзюбе.. Хочется продолжение банкета joy
Регистрация: 22.05.2015
№16 Написал: corone`r (Сегодня, 19:45) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Лунёву холодный душ тоже не помешает,если метит в сборную,пусть закаляется.


--------------------
-= AS Roma =- -= Локомотив =-
Регистрация: 15.10.2010
№15 Написал: nami-sv (Сегодня, 19:44) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Пусть говорить Бздю раз играть не может.Как начал появляться у бомжей в основе,так всё стало на свои места.Талисман голубого клуба.Чуринг smile
Регистрация: 9.08.2015
№14 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 19:43) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
вот и развалилась вся показушная атмосфера,теперь пойдет нытье и психозы от Плачини как в том году и на каждый матч Вилковы и Мешковы
Регистрация: 6.04.2016
№13 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 19:42) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
"Пусть наш тренер все говорит"

Шо, опять?!! Дзюба`© ? Этих двух оградить от команды - видимо заразно. Манчини НЕ уволнять (опять с какой-нибудь Фиорентиной три кубка подряд возьмет)...
Регистрация: 3.06.2014
№12 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 19:41) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Тренеришка
Регистрация: 30.08.2009
№11 Написал: casabl (Сегодня, 19:39) #
  • +4
  •  (8)

Более бесполезного игрочишки, как Дзюба, я в игровой схеме Зенита не представляю.
Но, жираф (Манчини) большой, ему видней. Может у них какая-то сакральная близость или ещё какая-то херня?


--------------------
Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№10 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:39) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пойду схожу за попкорном.. Что то будет..
И нужно зонтик раскрывать ..ща гамно из зенита фонтаном пойдет joy
Регистрация: 22.05.2015
№9 Написал: Алексей2010 Антарктида (Сегодня, 19:37) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Гнать его!
Шлюбу главным тренером!


--------------------
Сала хероям. Донбасс - России!
Регистрация: 7.04.2010
№8 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 19:36) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба вещь заразная
Регистрация: 2.08.2010
№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 19:34) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
да мешков во всем виноват.бомжар перед матчем обнадежили,сказали все пучком будет,а оно вон как вышло.непорядочный он,мешков этот.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 19:33) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот это никуясе.. Заявка пля..
Молчал молчал и выкинул.. Фитиль горит..

Ждем шлюбу..
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: бульбаш белгород (Сегодня, 19:30) #
  • +7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ой что то есть предчувствие что всё закончится словом ТРЕНЕРИШКО.
Регистрация: 8.05.2016
№4 Написал: liasport433 (Сегодня, 19:30) #
  • +7
  •  (11)
online

интересно игрочишка про тренеришку скажет что нить?
Регистрация: 19.06.2017
№3 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 19:29) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну хорошо хоть "тренер", а не ... дальше по Шлюмбе!!! А вообще вирус Шлюмбы ,похоже, очень заразен...
Регистрация: 13.03.2012
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.