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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Краснодар" прорвало в матче со "СКА-Хабаровском"
В матче 15-го тура российской премьер-лиги "Краснодар" на домашней арене разгромил "СКА-Хабаровск", прервав безголевую серию.
Чемпионат России. 15 тур
"Краснодар" - "СКА-Хабаровск" - 4:1
Голы: Классон, 11, Смолов, 41, 80 (пен), Вандерсон, 89 - Маркович, 60 (пен).
"Краснодар": Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев (Жоаозиньо, 62), Газинский, Петров, Каборе, Перейра, Классон (Вандерсон, 85), Смолов.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Пуцко, Гришко, Никифоров, Казанков (Христов, 87), Наваловский, Дедечко, Корян (Калинский, 81), Карасёв, Маркович.
Предупреждения: Мамаев, 19, Грицаенко, 59, Корян, 79, Перейра, 90.
Чемпионат России. 15 тур
"Краснодар" - "СКА-Хабаровск" - 4:1
Голы: Классон, 11, Смолов, 41, 80 (пен), Вандерсон, 89 - Маркович, 60 (пен).
"Краснодар": Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев (Жоаозиньо, 62), Газинский, Петров, Каборе, Перейра, Классон (Вандерсон, 85), Смолов.
"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Пуцко, Гришко, Никифоров, Казанков (Христов, 87), Наваловский, Дедечко, Корян (Калинский, 81), Карасёв, Маркович.
Предупреждения: Мамаев, 19, Грицаенко, 59, Корян, 79, Перейра, 90.
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