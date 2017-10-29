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"Краснодар" прорвало в матче со "СКА-Хабаровском"

В матче 15-го тура российской премьер-лиги "Краснодар" на домашней арене разгромил "СКА-Хабаровск", прервав безголевую серию.

Чемпионат России. 15 тур

"Краснодар" - "СКА-Хабаровск" - 4:1

Голы: Классон, 11, Смолов, 41, 80 (пен), Вандерсон, 89 - Маркович, 60 (пен).

"Краснодар": Синицын, Гранквист, Грицаенко, Рамирес, Мамаев (Жоаозиньо, 62), Газинский, Петров, Каборе, Перейра, Классон (Вандерсон, 85), Смолов.

"СКА-Хабаровск": Довбня, Эдиев, Пуцко, Гришко, Никифоров, Казанков (Христов, 87), Наваловский, Дедечко, Корян (Калинский, 81), Карасёв, Маркович.

Предупреждения: Мамаев, 19, Грицаенко, 59, Корян, 79, Перейра, 90.
Теги: Краснодар СКА-Хабаровск
Сегодня, 20:51
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17
(0)
№17 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
подредактируйте таблицу...свиней на своё место!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№16 Написал: petuhi (Сегодня, 21:24) #
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Бриг,
чтобы вернуться в гонку за первые места краснодару нельзя больше ни очка терять вот до паузы зимней, но с шалимовым наверняка это будет и не раз
Регистрация: 6.06.2017
№15 Написал: Бриг (Сегодня, 21:23) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Одиссей
Шалимов неувольняемый

Не увольняемых у нас нет...
Регистрация: 21.11.2016
№14 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 21:19) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Бриг
petuhi,
Думаю в зимний перерыв уволят...

smile Шалимов неувольняемый,он отличный собеседник,а то что физрук это второстепенно.
Регистрация: 20.02.2013
№13 Написал: Бриг (Сегодня, 21:16) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
petuhi,
Думаю в зимний перерыв уволят...
Регистрация: 21.11.2016
№12 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Одиссей
Нет уж,забирайте "ваше все" себе.

во ты не благодарный!вы благодаря ему ска разгромили,а ты... rage


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№11 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 21:09) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: SHIGA
Шалимов наше все joy пускай остается laughing

wearyНет уж,забирайте "ваше все" себе.
Регистрация: 20.02.2013
№10 Написал: petuhi (Сегодня, 21:08) #
  • +1
  •  (1)

imaginary,
какой минимум, если тосно и спартак не обыграют, значит увольнять прямо сейчас шалимова, после 5 поражений нужно раз 6 теперь подряд выиграть.
Регистрация: 6.06.2017
№9 Написал: P.V. МОбл (Сегодня, 21:07) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
SHIGA,
Вас с шестым местом. Ты помню в пятницу много пи3дил


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ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008
№8 Написал: petuhi (Сегодня, 21:06) #
  • +2
  •  (2)

чему радоваться если бы не пендаль могли и не выиграть, потом в важных матчах опять сольются, вот локо это да всех конкурентов обыграли, хоть их никто не ставил ни во что, идут спокойно если бы не лига европы, то просеров тоснам уфам не было бы
Регистрация: 6.06.2017
№7 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:05) #
  • -7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Шалимов наше все joy пускай остается laughing
Регистрация: 22.05.2015
№6 Написал: Бриг (Сегодня, 21:02) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Победа она и есть победа..особенно после пяти поражений кряду..Но даже после этой победы, всё равно душу кошки царапают..
Регистрация: 21.11.2016
№5 Написал: imaginary (Сегодня, 20:58) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
что касается СКА, видно парням тяжёло далась дорога, 18 часов... да и по их времени чуть ли не 3 ночи. Что кстати мешало поставить матч на более раннее время?

в конце они вообще остановились, там можно было полную авоську закидывать

хотелось бы что бы они остались в ПЛ, временами очень неплохие матчи показывают, но шансов маловато
Регистрация: 7.02.2010
№4 Написал: Гастэряну (Сегодня, 20:57) #
  • +2
  •  (6)

хоть ты лопни, хоть ты тресни,
пищевик на своем месте.

Второй гол Краснодара был на загляденье.
Регистрация: 25.02.2016
№3 Написал: Цезарь (Сегодня, 20:56) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: imaginary
по таблице вроде всё не смертельно, 1 очко от 3 места, но осадочек ещё долго будет после серии из 5 поражений
как минимум нельзя терять очки с тосно, и уже тем более проигрывать спартаку дома

не то что проигрывать, громить их нужно как старые добрые времена 4-0 smile А вообще спартак на своем любимом месте сейчас - на шестом smile
Регистрация: 21.09.2017
№2 Написал: imaginary (Сегодня, 20:54) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Краснодар»
по таблице вроде всё не смертельно, 1 очко от 3 места, но осадочек ещё долго будет после серии из 5 поражений
как минимум нельзя терять очки с тосно, и уже тем более проигрывать спартаку дома
Регистрация: 7.02.2010
№1 Написал: попа жопа (Сегодня, 20:54) #
  • +1
  •  (3)

нувот и все на своем месте пусть еще уфа подтянется веселее будет stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 21.10.2017
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