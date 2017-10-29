Евгений Кафельников: как дела на баклан-арене?

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников, который является болельщиком московского "Спартака", прокомментировал результат матча 15 тура РФПЛ между "Зенитом" и "Локомотивом" (0:3)."Как дела в Питере на баклан арене?" – написал Кафельников в твиттере.