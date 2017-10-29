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Евгений Кафельников: как дела на баклан-арене?

Олимпийский чемпион по теннису Евгений Кафельников, который является болельщиком московского "Спартака", прокомментировал результат матча 15 тура РФПЛ между "Зенитом" и "Локомотивом" (0:3).

"Как дела в Питере на баклан арене?" – написал Кафельников в твиттере.
Теги: Зенит Спартак
Сегодня, 20:57
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(10)
№29 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 21:53) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
нарик оклемался?
Регистрация: 20.07.2009
№28 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 21:51) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
я так понимаю,что немытым,которых на глазах всей страны так образцово выeбли,осталось только философствовать?? smile

правильно,пока можно))
Вот после Казани и Открытия-Арены придётся уже другими делами заниматься,более привычными))
Молнию вшивать laughing


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№27 Написал: N-52 (Сегодня, 21:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А тебя о дочке спросить?
Регистрация: 13.08.2012
№26 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:47) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
не ожидал, что на столько всё плохо

Да ладно, Костя, ты давно им диагноз поставил.
Ну, если только, ....осложнение??? confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№25 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 21:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Бакланы негодуе
Регистрация: 30.08.2009
№24 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:43) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Рованиеми
Почетная проводница. smile

Да смех, реакция свинячьего ущербного существа, был бы нормальным человеком, поздравил бы Локоматив с победой. Как и все недоразвитые свиньи, они не умеет радоваться за команду победительницу, они умеют только злорадствовать в сторону Зенита, который их наклоняет вот уже полтора десятка лет. И даже чемпионство не переделало это мещанское мышление, данное им самой природой,- как были убоги, так и остались деревенщиной.
Даже намёка на чемпионское достоинство нет, ведут себя, как шестая команда чемпионата.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№23 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 21:38) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Кафелю кто нибудь подсказал что сегодня Локо играл.....?что он своё очелло рвет...?!.Скоро Зенит приедет на Загон- арену там и глянем ...
Регистрация: 24.04.2009
№22 Написал: pikaldi voronezh (Сегодня, 21:37) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Акуенно дела , Фарфан зафаршмачил бакланов ...
Регистрация: 25.01.2016
№21 Написал: utekay Россия (Сегодня, 21:35) #
  • +5
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Болеет за:
«Зенит»
не ожидал, что на столько всё плохо


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№20 Написал: Рованиеми С-Пб (Сегодня, 21:34) #
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Почетная проводница. smile


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И это пройдет
Регистрация: 19.08.2010
№19 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:31) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Одиссей
А что Кафельников уже за "Локомотив" топит? smile

Свинячья порода такая, примазываться к чужим заслугам.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№18 Написал: petuhi (Сегодня, 21:29) #
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отверстие арена тоже не маракана далеко
Регистрация: 6.06.2017
№17 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 21:24) #
  • +2
  •  (18)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец, Кафель. Судя по реакции, гарпун попал в цель. И кровь течет...


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№16 Написал: MIG Piter (Сегодня, 21:22) #
  • -2
  •  (12)
online

Цитата: Я-Спартач
Золотой человек .... Цвет нации!!!...

вот -вот.. а как рот откроет, так сам себя опускает до уровня гопника.. позорник


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№15 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 21:19) #
  • -1
  •  (17)

Олимпийская модель не прибавляет ума...
Регистрация: 26.01.2007
№14 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 21:19) #
  • +2
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
Евгений Александрович Кафельников (род. 18 февраля 1974 года в Сочи, Краснодарский край, СССР) — самый титулованный теннисист в истории России, заслуженный мастер спорта России. Первым из российских теннисистов выиграл турнир Большого шлема в одиночном разряде (Ролан Гаррос-1996) и стал первой ракеткой мира (3 мая 1999). Олимпийский чемпион 2000 года в одиночном разряде. Кавалер ордена Почёта (2002).

Золотой человек .... Цвет нации!!!...


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№13 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 21:17) #
  • +11
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну если по чесноку,стёб его мне не понятен,не Спартак же их обыграл,а паровозы.
Регистрация: 12.02.2013
№12 Написал: Одиссей Иерусалим-Армавир (Сегодня, 21:16) #
  • +2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Краснодар»
А что Кафельников уже за "Локомотив" топит? smile
Регистрация: 20.02.2013
№11 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Сегодня, 21:16) #
  • -1
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
Ладно был бы болела Локо, а кукарекает какой-то левый тип, причем его команду прилюдно на этой баклан арене вынесли в одну калитку. Видимо фантомные боли.
Регистрация: 7.06.2007
№10 Написал: Гладиатор Тушинский (Сегодня, 21:14) #
  • +3
  •  (13)

Ништяк ))) бакланы "рады" сегодня. Кликуха то прилипла.
Регистрация: 12.03.2017
№9 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 21:12) #
  • -5
  •  (23)
online
Болеет за:
«Зенит»
Идиот
Регистрация: 17.05.2015
№8 Написал: Korsar123 (Сегодня, 21:07) #
  • +1
  •  (7)

smile laughing sweat_smile
Регистрация: 10.06.2016
№7 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:05) #
  • +5
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Надо для кафельникова местечко освободить, будет исполнять роль указателей, не хуже бакланов.

ты уже устал что ли?работай сам!


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:04) #
  • +7
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всем в укрытие.. Ща пля рванет так рванет((( joy )))

О пля минусадрочеры со стадиона приехали..
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:03) #
  • -13
  •  (23)
online
Болеет за:
«Зенит»
Надо для кафельникова местечко освободить, будет исполнять роль указателей, не хуже бакланов.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№4 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 21:02) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Ух! чую напрасно они так с Зенитом... Им еще с ними играть. И играть еще в этом году. месяц для того что бы ликвидировать кризис это достаточно времени.

Вот через месяц подобный "кайф" у кафельниковых был бы уместен.
А пока это наша территория успеха! ))
Регистрация: 3.06.2014
№3 Написал: Hitman (Сегодня, 21:00) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
smile
Регистрация: 20.04.2017
№2 Написал: trent (Сегодня, 21:00) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
sweat_smile sweat_smile sweat_smile sweat_smile sweat_smile


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:59) #
  • +1
  •  (15)
Болеет за:
«Сибирь»
Нормально там всё. Сильнейший по праву переехал слабейшего.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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