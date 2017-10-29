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Доменико Кришито: мы просим прощения, нет оправдания такой плохой игре

Капитан "Зенита" Доменико Кришито высказался после матче премьер-лиги с "Локомотивом" (0:3).

"Сегодня мы хотим принести извинения каждому. Нет оправдания такой плохой игре. Нам нужно работать еще усерднее.

Впереди еще много матчей в Премьер-лиге, и нам нужно изменить образ мыслей и сохранять единство в такой неудачный период для нас", - передает слова итальянца официальный сайт сине-бело-голубых.
Теги: Кришито Зенит
Сегодня, 21:00
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4
(0)
№4 Написал: Гринч СПб (Сегодня, 21:44) #
  • -1
  •  (3)

Свинорылые проснулись..вы бы на свой сброд посмотрели бы,прежде чем верещать на "Зенит"...


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Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017
№3 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 21:13) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
з\п у них маленькие,мотивации нет...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№2 Написал: Hitman (Сегодня, 21:08) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
зато аншлаг собрали :на баклан арене smile
Регистрация: 20.04.2017
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:07) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Все заепись прекрасная маркиза.. Продолжайте радовать Российских болельщиков bowtie
Регистрация: 22.05.2015
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