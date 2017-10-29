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"Локомотив" о погоде: Черкизово +3, Санкт-Петербург -3

"Локомотив" сделал свою версию турнирной таблицы чемпионата России в виде прогноза погоды.

Напомним, "Локомтоив" разгромил "Зенит" в рамках 15-го тура чемпионата России со счетом 3:0. Железнодорожники единолично лидируют в турнирной таблице, опережая питерцев на 3 очка.

Теги: Локомотив
Сегодня, 21:32
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№3 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 21:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Понятно, что Локо распирает от радости и гордости за сегодняшний матч, поэтому им простительно даже троллить соперников.
Регистрация: 20.03.2014
№2 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 21:57) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Да, троллинг самый точный... )))
Регистрация: 3.06.2014
№1 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 21:41) #
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online

Питер не спи
Слёзы утри
Снова Зениту
В Питере три
В Питере три..
Регистрация: 22.11.2014
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