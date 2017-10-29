"Локомотив" о погоде: Черкизово +3, Санкт-Петербург -3

Самый точный прогноз погоды на ближайшую неделю ??? pic.twitter.com/sFQIUe8FJw — ФК Локомотив (@fclokomotiv) October 29, 2017

"Локомотив" сделал свою версию турнирной таблицы чемпионата России в виде прогноза погоды.Напомним, "Локомтоив" разгромил "Зенит" в рамках 15-го тура чемпионата России со счетом 3:0. Железнодорожники единолично лидируют в турнирной таблице, опережая питерцев на 3 очка.