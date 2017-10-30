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Валерий Рейнгольд: Дзюба должен понять, что это была его последняя игра в "Зените"

Бывший нападающий "Спартака" Валерий Рейнгольд прокомментировал матч "Зенита" с "Локомотивом" (0:3) в 15-м туре РФПЛ.

– Вот самое настоящее лицо нашего российского футбола. Сколько раз я говорил, каких футболистов набрал "Зенит"? И как возмущались болельщики. Позор на самом деле. Внимательно смотрел этот матч, думал, может, ошибаюсь. Ничего в "Зените" нет.

"Локомотив" спокойно, по игре и без напряга выиграл со счетом 3:0. Могло быть и больше. Я хочу сказать только одно. Не нужно делать идолами тех, кто этого не заслуживает. "Зенит" – совсем не та команда, которая находится в головах болельщиков. Сегодня мы увидели настоящее лицо "Зенита", а то привыкли все критиковать "Спартак". "Спартак" в футбол играет, а эти мучаются.

– А "Локомотив"?

– Он наказал за элементарные ошибки. Тем более в "Локомотиве" есть, кому наказать. "Локомотив" играл очень грамотно и спокойно. Что делал "Зенит"? Ничего, кроме удара в штангу. Чем на поле занимался Артем Дзюба? Это ужас!

– Но "Локомотив"-то претендует на золото?

– А как иначе? Претендует. Я желаю "Локомотиву" успеха, но команде будет очень тяжело удержаться впереди. Никто не думал, что "Локо" будет претендовать на медали. Удержаться на этом месте будет очень тяжело. Единственный вопрос, далеко ли продвинется "Локомотив"? Думаю, что "Локомотив" не выдержит. Борьбу навяжет, интрига будет. Вопрос в том, ошибусь я или нет.

– Александр Кокорин в начале сезона много забивал. Сейчас возвращается в свое предыдущее состояние?

– Нет. Он не забивает, но он был лучшим в "Зените". Он маневрировал, уходил на фланги. Ему нужна помощь от партнеров. Как можно играть в футбол, когда один человек вообще выпадает из игры? Дзюба должен понять, что это была его последняя игра в "Зените". Роберто Манчини больше ставить его не будет.

– Хорошо, Кокорин вам понравился, а в "Локомотиве" кого бы хотели отметить?

– Двух артистов, которые сделали всю игру: Мануэл Фернандеш и Джефферсон Фарфан. Грамотные ребята. Умеют и мяч придержать и на скорости сыграть, в комбинациях участвуют. Они и "Спартак" обыграли. Мастерства у них хватает. Но выдержит ли вся команда такую нагрузку? Сейчас "Локомотив" в порядке - нет вопросов.

Советский спорт
Теги: Рейнгольд Зенит Локомотив
Сегодня, 08:26
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№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 08:28) #
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Болеет за:
«Спартак»
понять, это надо иметь мозги..папа Карло не зря из полена вырубил Буратино..
Регистрация: 6.09.2013
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