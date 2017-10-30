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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Василий Уткин: если выпилить из фанеры силуэт Спалетти, он будет тренировать несколько лучше, чем Манчини
Известный комментатор Василий Уткин в свойственной ему манере раскритиковал главного тренера "Зенита" Роберто Манчини после крупного поражения питерцев от "Локомотива".
"О нет, это не манекен для демонстрации шарфов, нет. Не манекен, живой человек, с большим игроцким прошлым. Однако если небрежно выпилить лобзиком из фанеры силуэт Лучано Спаллетти и разрисовать его не совсем халтурно, то он будет тренировать несколько лучше, чем Роберто Манчини.
Три игры без голов. За каждую стыдно отдельно. Туле (прости, Тула!) на своем поле лидеру проигрывать стыдновато. С ЦСКА играть тайм без ударов, матч без угроз – стыдоба, недостойно средств и целей, коими располагает "Зенит".
С прямым конкурентом, с со-лидером, дома играть, наступая три раза на одни и те же среднерусские грабли... Которые Юрий Павлович Семин забыл вынуть из багажника в последний визит на родную Орловщину и прислонил на виду, чтобы не забыть...
...В любви миллионного города со скучающим видом купается самый переоцененный тренер мира. Я не злословлю. Я это даже не пятый год говорю про Манчини, это даже проверить можно. И даже не потому что умный. Умный как раз Манчини, он на этом зарабатывает.
И даже не потому, что даже. Проиграть команде Юрия Семина 0:3. Два гола от Джефферсона Фарфана; он же старше Ивановича! Ущипните друг друга, фарфаны. Ну да, это уже утро.
И последнее. "Не каждый хочет проигрывать дома". Это сказал специально приглашенный объединять команду воедино (ни в одной другой команде мира такие специалисты не трудятся, уникальная профессия!) Анатолий Тимощук. То есть некоторые все-таки хотят?
Не они ли берегли все эти годы мечту о приглашении Роберто Манчини на работу в Россию? В сборную ведь хотели сначала. Ей как раз дома скоро проигрывать, чемпионат мира на носу. Ну, диверсанты", – написал Уткин в Фэйсбуке.
"О нет, это не манекен для демонстрации шарфов, нет. Не манекен, живой человек, с большим игроцким прошлым. Однако если небрежно выпилить лобзиком из фанеры силуэт Лучано Спаллетти и разрисовать его не совсем халтурно, то он будет тренировать несколько лучше, чем Роберто Манчини.
Три игры без голов. За каждую стыдно отдельно. Туле (прости, Тула!) на своем поле лидеру проигрывать стыдновато. С ЦСКА играть тайм без ударов, матч без угроз – стыдоба, недостойно средств и целей, коими располагает "Зенит".
С прямым конкурентом, с со-лидером, дома играть, наступая три раза на одни и те же среднерусские грабли... Которые Юрий Павлович Семин забыл вынуть из багажника в последний визит на родную Орловщину и прислонил на виду, чтобы не забыть...
...В любви миллионного города со скучающим видом купается самый переоцененный тренер мира. Я не злословлю. Я это даже не пятый год говорю про Манчини, это даже проверить можно. И даже не потому что умный. Умный как раз Манчини, он на этом зарабатывает.
И даже не потому, что даже. Проиграть команде Юрия Семина 0:3. Два гола от Джефферсона Фарфана; он же старше Ивановича! Ущипните друг друга, фарфаны. Ну да, это уже утро.
И последнее. "Не каждый хочет проигрывать дома". Это сказал специально приглашенный объединять команду воедино (ни в одной другой команде мира такие специалисты не трудятся, уникальная профессия!) Анатолий Тимощук. То есть некоторые все-таки хотят?
Не они ли берегли все эти годы мечту о приглашении Роберто Манчини на работу в Россию? В сборную ведь хотели сначала. Ей как раз дома скоро проигрывать, чемпионат мира на носу. Ну, диверсанты", – написал Уткин в Фэйсбуке.
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