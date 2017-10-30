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Василий Уткин: если выпилить из фанеры силуэт Спалетти, он будет тренировать несколько лучше, чем Манчини

Известный комментатор Василий Уткин в свойственной ему манере раскритиковал главного тренера "Зенита" Роберто Манчини после крупного поражения питерцев от "Локомотива".

"О нет, это не манекен для демонстрации шарфов, нет. Не манекен, живой человек, с большим игроцким прошлым. Однако если небрежно выпилить лобзиком из фанеры силуэт Лучано Спаллетти и разрисовать его не совсем халтурно, то он будет тренировать несколько лучше, чем Роберто Манчини.

Три игры без голов. За каждую стыдно отдельно. Туле (прости, Тула!) на своем поле лидеру проигрывать стыдновато. С ЦСКА играть тайм без ударов, матч без угроз – стыдоба, недостойно средств и целей, коими располагает "Зенит".

С прямым конкурентом, с со-лидером, дома играть, наступая три раза на одни и те же среднерусские грабли... Которые Юрий Павлович Семин забыл вынуть из багажника в последний визит на родную Орловщину и прислонил на виду, чтобы не забыть...

...В любви миллионного города со скучающим видом купается самый переоцененный тренер мира. Я не злословлю. Я это даже не пятый год говорю про Манчини, это даже проверить можно. И даже не потому что умный. Умный как раз Манчини, он на этом зарабатывает.

И даже не потому, что даже. Проиграть команде Юрия Семина 0:3. Два гола от Джефферсона Фарфана; он же старше Ивановича! Ущипните друг друга, фарфаны. Ну да, это уже утро.

И последнее. "Не каждый хочет проигрывать дома". Это сказал специально приглашенный объединять команду воедино (ни в одной другой команде мира такие специалисты не трудятся, уникальная профессия!) Анатолий Тимощук. То есть некоторые все-таки хотят?

Не они ли берегли все эти годы мечту о приглашении Роберто Манчини на работу в Россию? В сборную ведь хотели сначала. Ей как раз дома скоро проигрывать, чемпионат мира на носу. Ну, диверсанты", – написал Уткин в Фэйсбуке.
Теги: Уткин Зенит Манчини
Сегодня, 12:44
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28
(7)
№28 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 14:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Урфин
Цитата: уася
ЕСЛИ ВЫПИЛИТЬ ИЗ ФАНЕРЫ СИЛУЭТ СПАЛЕТТИ, ОН БУДЕТ ТРЕНИРОВАТЬ НЕСКОЛЬКО ЛУЧШЕ, ЧЕМ МАНЧИНИ

если открыть крышку у бака с дерьмом,то вонять оттуда будет гораздо меньше,чем от начавшей разлагаться туши уаси – гигантской тихоокеанской медузы.
разрисованная фанера не выигрывает в качестве тренера чемпионаты и кубки италии и англии,да и чемпионат россии не ограничивается двумя-тремя неудачными матчами,и только достиг экватора.посмотрим,чего это смердящее желе пробулькает в конце сезона).



в конце сезон все будут ржать над газовым мешком,который потратив очередную кучу баблища,будет судорожно искать нового тренера и строить планы по очередному покорению полуфинала ЛЧ)) laughing

играя в ЛЕ,естественно))


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Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№27 Написал: interested (Сегодня, 14:13) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
О том, что Манчини ноль, даже Уткину стало ясно.
Регистрация: 18.10.2013
№26 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:05) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Barmaley
Ну конечно, 22 очка у Спартака больше чем 29 у Зенита. Сравнил пенис с пальцем.

Вам там мозг вынимают в роддоме прямо? Я привёл в пример количество очков Луческу и Манчини. Каким боком здесь Спартак оказался?

Цитата: zenit47
Ахахаха, сколько говна то льется, за базар ответь,положи башку на плаху, но рубить ее я не собираюсь. а для чего тогда такие громкие слова


Мда.....что я требую у обморока? Стать мужиком? Ответить за базар? Бесперспективное занятие. Вас утилизировать надо.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№25 Написал: Урфин СПб (Сегодня, 14:02) #
  • -2
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Цитата: уася
ЕСЛИ ВЫПИЛИТЬ ИЗ ФАНЕРЫ СИЛУЭТ СПАЛЕТТИ, ОН БУДЕТ ТРЕНИРОВАТЬ НЕСКОЛЬКО ЛУЧШЕ, ЧЕМ МАНЧИНИ

если открыть крышку у бака с дерьмом,то вонять оттуда будет гораздо меньше,чем от начавшей разлагаться туши уаси – гигантской тихоокеанской медузы.
разрисованная фанера не выигрывает в качестве тренера чемпионаты и кубки италии и англии,да и чемпионат россии не ограничивается двумя-тремя неудачными матчами,и только достиг экватора.посмотрим,чего это смердящее желе пробулькает в конце сезона).
Регистрация: 21.09.2008
№24 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 13:54) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
ждем рвальщиков к нам в гости.

А если очередной конфуз приключится?)
Регистрация: 24.04.2009
№23 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 13:47) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Цитата: sanyapytilin
Ты бы тоже отвечал за базар, если он положит, рубануть хватит смелости? Или только базарить можешь?

Пусть сначала ответит за базар он, а потом будешь просить меня. Ты такой же тупой обморок, как он. Ибо я не обещал рубить голову.

писи: Ты, как "мужик", решил в чужой разговор влезть? Ты этим того балбеса унизил и себя. Нехер лезть в чужие разборки.

Цитата: sanyapytilin
Еще по теме...

А если по теме. Тебе придётся за все свои прогнозы ответить. Сколько их было несбывшихся? Дохуища. Так вот, ответь за свой базар, потом предъявлять будешь, уродец!

Ахахаха, сколько говна то льется, за базар ответь,положи башку на плаху, но рубить ее я не собираюсь. а для чего тогда такие громкие слова
Регистрация: 17.05.2013
№22 Написал: Barmaley (Сегодня, 13:46) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Сибирячок
Сильно. Кстати, Манчини набрал очков меньше Луческу прошлогоднего. Шило на мыло сменяли чумазые.

Ну конечно, 22 очка у Спартака больше чем 29 у Зенита. Сравнил пенис с пальцем.
Регистрация: 17.04.2017
№21 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:33) #
  • +2
  •  (8)

Цитата: sanyapytilin
Еще по теме....
Миша громче всех кричал, что паравозов зенит нагнет в легкую.
Как дела, прогнозист?

Прекрасно. Ты думаешь мои дела как то зависят от таких "прогнозов". Та yeбите там друг дружку все и сами yeбитесь - нам только лучше.

Я знаю почему вы трепетны к любым прогнозам - вы ставите последние гроши пытаясь этим заработать, что по мне - форменное слабоумие. Я не играю и не собираюсь. Поэтому, еще раз - пoxyй!
Регистрация: 3.03.2007
№20 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:32) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: sanyapytilin
Ты бы тоже отвечал за базар, если он положит, рубануть хватит смелости? Или только базарить можешь?

Пусть сначала ответит за базар он, а потом будешь просить меня. Ты такой же тупой обморок, как он. Ибо я не обещал рубить голову.

писи: Ты, как "мужик", решил в чужой разговор влезть? Ты этим того балбеса унизил и себя. Нехер лезть в чужие разборки.

Цитата: sanyapytilin
Еще по теме...

А если по теме. Тебе придётся за все свои прогнозы ответить. Сколько их было несбывшихся? Дохуища. Так вот, ответь за свой базар, потом предъявлять будешь, уродец!


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№19 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 13:24) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Выпилите Дзюбу из фанеры и поставьте в штрафной,голов больше забьет joy


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№18 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 13:24) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Сибирячок
Цитата: zenit47
ем краше будет 1:5

Слышь, пиздюк, как бы тебя научить отвечать за базар? Если не будет 1-5, ты положишь свою тупую башку на плаху?

Ты бы тоже отвечал за базар, если он положит, рубануть хватит смелости? Или только базарить можешь?

По теме....
Вася превратился в злобного толтого тролля...

Еще по теме....
Миша громче всех кричал, что паравозов зенит нагнет в легкую.
Как дела, прогнозист?


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№17 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:21) #
  • -2
  •  (12)
online
Болеет за:
«Спартак»
какая боль какая боль.. вчера зенитушку выепали три ноль..
Регистрация: 22.05.2015
№16 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 13:11) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Зениту пора бы определиться с постоянным тренером и составом. А если так все менять и переставлять ежегодно, то ни к чему хорошему это не приведет. Но понятно, что такое постоянство как в ЦСКА, соблюдать не стоит.(я конечно о составе)


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014
№15 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:09) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: zenit47
ну что за дебилы

на вопрос не можешь ответить, школьник? Если не можешь, сдрисни нахер.

Цитата: К.А.
ты проси чтоб положил то,что ему нужно.а то на бошку он легко согласится

да он только жопой вертит пока. ни за базар ответить не может, ни за высер.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№14 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 13:02) #
  • +1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Цитата: zenit47
ем краше будет 1:5

Слышь, пиздюк, как бы тебя научить отвечать за базар? Если не будет 1-5, ты положишь свою тупую башку на плаху?

ну что за дебилы
Регистрация: 17.05.2013
№13 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:02) #
  • -1
  •  (13)

Цитата: zenit47
тем краше будет 1:5

Будет, будет - форшмак из вас лазурный будет. Всех пuдоров - на шнек!!!
Регистрация: 3.03.2007
№12 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 13:01) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Цитата: zenit47
ем краше будет 1:5

Слышь, пиздюк, как бы тебя научить отвечать за базар? Если не будет 1-5, ты положишь свою тупую башку на плаху?

ты проси чтоб положил то,что ему нужно.а то на бошку он легко согласится smile


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№11 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 13:01) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Белый Ногинск
Вася конечно перегибает, когда-нибудь получит за свой язык. До матча говорил, что самое слабое место у паровоза это его тренер.

Он тогда не знал что слоенная, свежевыкрашенная фанера хуже. Ну и, по бестолковости своей, нападал на Палыча. Теперь, когда в лоб нападать сыкотно, решил через вторые руки, но все же принизить заслуги Семина в построении игры Локомотива. Взял лопату, по-больше вентилятор... благо собственная .па большая!
Регистрация: 3.06.2014
№10 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:01) #
  • -3
  •  (11)

А у бомжей в составе есть кстати выпиленный лобзиком. И что-то ничего.

Видимо только к тренерам относится.
Регистрация: 3.03.2007
№9 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:00) #
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Сосанчини значит.. joy
Регистрация: 22.05.2015
№8 Написал: нетрал (Сегодня, 12:59) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
субстанция забулькала ! а то как же без её 3 копеек!
Регистрация: 26.04.2017
№7 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:59) #
  • -7
  •  (11)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: zenit47
ем краше будет 1:5

Слышь, пиздюк, как бы тебя научить отвечать за базар? Если не будет 1-5, ты положишь свою тупую башку на плаху?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№6 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 12:56) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Впрочем - все к лучшему - ждем рвальщиков к нам в гости. Еще раз намекнем.

тем краше будет 1:5
Регистрация: 17.05.2013
№5 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:52) #
  • -3
  •  (11)

даже самые отсталые слои населения трубили в свой помятый горн, что манчини - это мистер элегантность, а не мистер тренер. Впрочем - все к лучшему - ждем рвальщиков к нам в гости. Еще раз намекнем.
Регистрация: 3.03.2007
№4 Написал: Белый Ногинск (Сегодня, 12:52) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Вася конечно перегибает, когда-нибудь получит за свой язык. До матча говорил, что самое слабое место у паровоза это его тренер.
Регистрация: 5.12.2016
№3 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 12:51) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Шикарная филиппика!


--------------------
Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 12:49) #
  • 0
  •  (14)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Сильно. Кстати, Манчини набрал очков меньше Луческу прошлогоднего. Шило на мыло сменяли чумазые.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:47) #
  • -2
  •  (14)

Вася был пьян, но бесподобен
Регистрация: 3.03.2007
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