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Сергей Кирьяков: ЦСКА с "Базелем" надо придерживаться той же тактики, что и с "Краснодаром", "Спартаку" важно не пропустить в первые 15-20 минут

Сергей Кирьяков: ЦСКА с "Базелем" надо придерживаться той же тактики, что и с "Краснодаром", "Спартаку" важно не пропустить в первые 15-20 минутБывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой рассказал, что поможет ЦСКА и «Спартаку» добиться положительного результата в гостевых матчах 4-го тура Лиги чемпионов с швейцарским «Базелем» и испанской «Севильей» соответственно.

- Две недели назад армейцы уступили «Базелю» в Москве. Что, на ваш взгляд, стало главной причиной той неудачи?

- Чересчур осторожная и малоактивная игра впереди. Удивило, что такую игру продемонстрировали дома в матче с такой командой, где обязательно надо побеждать. Если объективно, то, конечно, в атаке нужно действовать более агрессивно. Статистика того матча говорит сама за себя; армейцы не совершили ни одного удара в створ ворот. В то же время соперник здорово смотрелся в атаке и наказывал хозяев за ошибки, допущенные в середине поля: здесь они теряли много мячей. Ту встречу ЦСКА, можно сказать. проиграл абсолютно по делу.

- Нет ли у ЦСКА сейчас спада? Несколько дней назад армейцы неожиданно уступили тульскому «Арсеналу» в чемпионате страны...

- Проблемы остаются те же. И на сегодняшний день есть определенные трудности именно в атаке. Молодежь, на которую в последнее время делалась ставка, играет не очень стабильно. Витинью пока действует не на том уровне, который позволяет ему забивать. Аарон Оланаре? Пока вообще непонятная ситуация. Сейчас многие его критикуют. Но это те футболисты, на которых возлагались надежды в этом сезоне. Если какой-то отрезок в этом сезоне они провели неплохо, то сейчас явно есть проблемы.

- На что армейцам нужно обратить внимание в гостях у «Базеля», и какой игры вы ждете от соперника российской команды?

- Несмотря на возникавшие время от времени трудности цеэсковцы всегда доказывали, что рано их списывать. Команда все равно может преподнести сюрприз. Конечно, есть определенная надежда на Дзагоева, который уже тренируется с общей группой. Надежда есть на то, что Головин должен прибавить. С этим соперником, конечно, не стоит с первых минут бежать вперед, оголяя свои тылы. ЦСКА по тактике нужно сыграть так, как армейцы действовали в победном матче против «Краснодара». Эта тактика принесла три очка и больше всего сейчас им подходит. Мне кажется, что именно тот матч наставник армейцев сейчас и возьмет за основу.

- Какого результата ожидаете в этом матче?

- Конечно, хочется, чтобы наши клубы побеждали. Не все еще для армейцев потеряно. Да, сейчас полоса у них не самая удачная. Но в составе у них достаточно опытных игроков — они должны взять на себя роль лидеров. Думаю, что черную полосу они преодолеют. И почему бы это не сделать в предстоящем матче?

- В среду «Спартак» на выезде встретится с испанской «Севильей». Гостевой матч сильно будет отличаться от той феерической игры, которую мы видели в Москве?

- Да. Думаю, что «Севилья» больше не позволит игрокам «Спартака» демонстрировать такой результативный футбол. Тем более соперник спартаковцев играет дома. Здесь стоит ждать с первых минут натиска на свои ворота. И наверняка «Севилья» сразу начнет жестко прессинговать, наверняка постарается оказать давление на каждом участке поля. К этому москвичам надо быть готовыми. Играть нужно очень внимательно. Хозяева могут с первых минут спровоцировать соперника на фолы. Арбитры на это не обращают внимание и с первых минут начинают раздавать карточки. Тут необходимо действовать очень аккуратно. Но Каррера наверняка эти моменты учитывает, он все прекрасно знает.

- То есть увезти из Испании победу будет сложно?

- Все будет зависеть от первых 15-20 минут. Если «Спартак» выдержит натиск, если не пропустит и в графе «Пропущенные мячи» у него будет стоять «ноль», тогда будет хороший шанс постепенно повернуть игру в свое русло. Если они пропустят в первые 15-20 минут, то им придется очень тяжело. Это вдохновит футболистов «Севильи», они тогда будут прессинговать еще более активно. Нужно выдержать и нужно быть готовыми к тяжелому матчу.
Теги: Кирьяков Спартак ЦСКА
Сегодня, 07:14
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