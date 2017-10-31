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Андрей Червиченко: ошибки судей в пользу "Локомотива" объясняются тем, что там работает Сухина

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о ключевом матче 15-го тура РФПЛ между "Зенитом" и "Локомотивом".

- Василий Уткин опять разразился тирадой в адрес Манчини.

- С этим можно спорить. Мне кажется, "Зенит" играл лучше. "Локомотиву" здорово прет, и он из этой ситуации выжимает все. Но все же у меня свой взгляд на этот "Локомотив". Все видели, как был забит первый мяч. Ивановича ударили по ногам, судья не зафиксировал нарушение, и пошла голевая атака.

"Локомотив" единственный клуб в премьер-лиге, где арбитр, который еще пару лет назад был действующим судьей, я говорю про Сухину, является функционером клуба. Мне кажется, перед ним стоит одна задача и точно она не связана с тренировочным процессом. Судейство матчей "Локомотива" все больше напоминает 90-е годы.

- Думаю, у "Локомотива" в ответ найдется масса контраргументов, когда их душили судьи.

- Знаете, оправдать можно все. Мне кажется, это неправильно, когда бывшие арбитры входят в руководящий состав клубов. Какова их функция: правила игрокам объяснять? Но мы видим, что все ошибки в пользу "Локомотива". У меня этому одно объяснение: присутствие в руководстве клуба человека, который был одним из лидеров нашего судейского корпуса.

- Показалось, что "Зенит" вышел слишком уверенным на матч.

- Это так. Но сейчас проблем в обороне "Зенита" еще больше, чем у "Спартака". Вчера от безысходности выпустили Смольникова. Но такие футболисты уже все отдали команде. Они могут в какой-то момент помочь, но не в силах весь сезон обеспечивать оборону.

- Но "Зениту" на всей дистанции чемпионата вряд ли кто может составить конкуренцию. Согласны?

- Если б "Спартак" не допустил две осечки в двух последних матчах, а набрал бы хотя бы четыре очка, мог бы подтянуться. Да, "Зенит" действительно трудно будет на дистанции всего чемпионата обойти. Но я согласен с Василием Уткиным: Манчини – плывет. И главная потеря в "Зените" - это уход Кости Сарсания. Который очень умел гасить конфликты. И замена ему не найдена. А пока этого нет, проблемы будут. Если у "Зенита" будут еще одна-две неудачные игры, Манчини уже начнут предъявлять серьезные претензии.

Советский спорт
Теги: Червиченко Локомотив Зенит
Сегодня, 09:59
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15
(2)
№15 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 11:32) #
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Фантазер- ты меня называла blush
Регистрация: 2.02.2012
№14 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:28) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: vincent
Объективно Червиченко прав.

Бомжара, ты смысл своих слов то хоть знаешь?
Либо объективен, либо прав. А ты двоечник.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№13 Написал: trent (Сегодня, 11:09) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
неадекват...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
№12 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:08) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vincent
Объективно Червиченко прав.

в чем объективность?в том,что паровозам подсуживали? joy


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№11 Написал: vincent vincent (Сегодня, 11:01) #
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Интер»
Объективно Червиченко прав. Удивительно, перестал человек быть активным футбольным
администратором и оказался здраво смотреть на наш футбол.
Регистрация: 29.10.2016
№10 Написал: QoshaK Екатеринбург (Сегодня, 11:00) #
  • 0
  •  (4)

Фурсенко: Выпускайте Кракена satisfied
Регистрация: 27.09.2015
№9 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 10:58) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
О уже тяжелую артиллерию зенит в бой пустил, орлов, червиченко, кто следующий...?
В прошлом году все судьи и все журналисты помогали Спартаку, в этом году все за Локо, один у нас клуб обиженный и оскорбленный, ни админ ресурс не помогает, ни судьи, да и мюллер зажмотил денег, всего 85млн на закуп, каких то второсортных аргентинцев да бесплатных ростовчан приобрел smile


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№8 Написал: MIG Piter (Сегодня, 10:52) #
  • +5
  •  (11)

В пользу зенита ошибок грубых было несколько, в пользу локо одна, но результативная. Червиченко тут точно перегибает..


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№7 Написал: Frankenstein (Сегодня, 10:50) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Гена потирает потные ладошки,сомнения рассеялись-это рука Москвы smile
Регистрация: 3.08.2016
№6 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 10:46) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: KOZbIPb
*рукалицо*

Да, читать некоторые вещи неприятно...
Особенно если видел матч. Я бы уклонился сегодня от беседы с ним.
Регистрация: 3.06.2014
№5 Написал: alex87 (Сегодня, 10:40) #
  • +1
  •  (7)

по моему судья был больше за зенит в этом матче , чем за локо, по крайней мере весь первый тайм!
Регистрация: 24.05.2012
№4 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 10:09) #
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
«Локомотив»
Ты лучше скажи как можно было не свистнуть руку возле штрафной Зенита у Кришито или Маманы, затем увидеть руку и Фарфана, когда ему в спину мяч попал. И как можно было не свистнуть когда Мевля руками за лицо Фарфана схватил и завалил его???


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:06) #
  • +6
  •  (18)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Охренеть. Что то я ни одной ошибки в пользу Локо не заметил.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 10:02) #
  • +7
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
ну и кто после этого скажет что он нормальный? smile


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№1 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 10:01) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
*рукалицо*
Регистрация: 22.08.2007
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