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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Червиченко: ошибки судей в пользу "Локомотива" объясняются тем, что там работает Сухина
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о ключевом матче 15-го тура РФПЛ между "Зенитом" и "Локомотивом".
- Василий Уткин опять разразился тирадой в адрес Манчини.
- С этим можно спорить. Мне кажется, "Зенит" играл лучше. "Локомотиву" здорово прет, и он из этой ситуации выжимает все. Но все же у меня свой взгляд на этот "Локомотив". Все видели, как был забит первый мяч. Ивановича ударили по ногам, судья не зафиксировал нарушение, и пошла голевая атака.
"Локомотив" единственный клуб в премьер-лиге, где арбитр, который еще пару лет назад был действующим судьей, я говорю про Сухину, является функционером клуба. Мне кажется, перед ним стоит одна задача и точно она не связана с тренировочным процессом. Судейство матчей "Локомотива" все больше напоминает 90-е годы.
- Думаю, у "Локомотива" в ответ найдется масса контраргументов, когда их душили судьи.
- Знаете, оправдать можно все. Мне кажется, это неправильно, когда бывшие арбитры входят в руководящий состав клубов. Какова их функция: правила игрокам объяснять? Но мы видим, что все ошибки в пользу "Локомотива". У меня этому одно объяснение: присутствие в руководстве клуба человека, который был одним из лидеров нашего судейского корпуса.
- Показалось, что "Зенит" вышел слишком уверенным на матч.
- Это так. Но сейчас проблем в обороне "Зенита" еще больше, чем у "Спартака". Вчера от безысходности выпустили Смольникова. Но такие футболисты уже все отдали команде. Они могут в какой-то момент помочь, но не в силах весь сезон обеспечивать оборону.
- Но "Зениту" на всей дистанции чемпионата вряд ли кто может составить конкуренцию. Согласны?
- Если б "Спартак" не допустил две осечки в двух последних матчах, а набрал бы хотя бы четыре очка, мог бы подтянуться. Да, "Зенит" действительно трудно будет на дистанции всего чемпионата обойти. Но я согласен с Василием Уткиным: Манчини – плывет. И главная потеря в "Зените" - это уход Кости Сарсания. Который очень умел гасить конфликты. И замена ему не найдена. А пока этого нет, проблемы будут. Если у "Зенита" будут еще одна-две неудачные игры, Манчини уже начнут предъявлять серьезные претензии.
Советский спорт
- Василий Уткин опять разразился тирадой в адрес Манчини.
- С этим можно спорить. Мне кажется, "Зенит" играл лучше. "Локомотиву" здорово прет, и он из этой ситуации выжимает все. Но все же у меня свой взгляд на этот "Локомотив". Все видели, как был забит первый мяч. Ивановича ударили по ногам, судья не зафиксировал нарушение, и пошла голевая атака.
"Локомотив" единственный клуб в премьер-лиге, где арбитр, который еще пару лет назад был действующим судьей, я говорю про Сухину, является функционером клуба. Мне кажется, перед ним стоит одна задача и точно она не связана с тренировочным процессом. Судейство матчей "Локомотива" все больше напоминает 90-е годы.
- Думаю, у "Локомотива" в ответ найдется масса контраргументов, когда их душили судьи.
- Знаете, оправдать можно все. Мне кажется, это неправильно, когда бывшие арбитры входят в руководящий состав клубов. Какова их функция: правила игрокам объяснять? Но мы видим, что все ошибки в пользу "Локомотива". У меня этому одно объяснение: присутствие в руководстве клуба человека, который был одним из лидеров нашего судейского корпуса.
- Показалось, что "Зенит" вышел слишком уверенным на матч.
- Это так. Но сейчас проблем в обороне "Зенита" еще больше, чем у "Спартака". Вчера от безысходности выпустили Смольникова. Но такие футболисты уже все отдали команде. Они могут в какой-то момент помочь, но не в силах весь сезон обеспечивать оборону.
- Но "Зениту" на всей дистанции чемпионата вряд ли кто может составить конкуренцию. Согласны?
- Если б "Спартак" не допустил две осечки в двух последних матчах, а набрал бы хотя бы четыре очка, мог бы подтянуться. Да, "Зенит" действительно трудно будет на дистанции всего чемпионата обойти. Но я согласен с Василием Уткиным: Манчини – плывет. И главная потеря в "Зените" - это уход Кости Сарсания. Который очень умел гасить конфликты. И замена ему не найдена. А пока этого нет, проблемы будут. Если у "Зенита" будут еще одна-две неудачные игры, Манчини уже начнут предъявлять серьезные претензии.
Советский спорт
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