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В Китае игрокам заплатили по 3 млн евро за выход команды во второй дивизион

Футболисты китайского клуба "Мэйчжоу Техань" получили по €3,25 млн в качестве бонусов за выход во второй по силе дивизион, информирует ТАСС со ссылкой на The Sun.

В борьбе за выход во вторую лигу "Мэйчжоу Техань" по сумме двух встреч обыграл "Шэньчжэнь Ледман" (3:1).
Сегодня, 10:42
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№2 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
у нас за победу в чемпе на всех,наверн,не дают столько...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 10:49) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
А почему евро? Платите в азио.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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