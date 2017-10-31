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РФС заплатит сборной Аргентины за товарищеский матч около 1 млн долларов

РФС заплатит около одного миллиона долларов сборной Аргентине за товарищеский матч с Россией, передает "Р-Спорт".

В Российском футбольном союзе не стали комментировать информацию, ссылаясь на коммерческую тайну. Информацию о гонораре подтвердил матч-агент ФИФА Гильермо Тофони.

"Обычно Аргентина просит 2 миллиона долларов за игру, однако для России цена была меньше, так как все национальные сборные команды счастливы потренироваться в стране, где проводится чемпионат мира", - сказал Тофони.

По словам Тофони, участие Месси увеличивает гонорар сборной Аргнеины на 35-50%.
Теги: Сборная Аргентины Сборная России
Сегодня, 14:09
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29
(2)
№29 Написал: werty1001 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:55) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Джонни
Придет условный Навальный - сразу заживешь хорошо, все ресурсы родного государства разделят поровну, воровать перестанут и преступность уменьшится! Слава коммунизму! В очередной раз верим в светлое будущее!

Не знаю причем тут коммунизм, но лучше попробовать выбраться из говна, чем сидеть ровно. Условный Навальный за пару лет может стать новым Путиным, наша задача не давать каждому мессии, который добрался до кормушки сидеть там десятилетиями.
Регистрация: 7.06.2007
№28 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 15:37) #
  • -3
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Болеет за:
«Кубань»
Цитата: Вася Поткин
Какие перспективы и возможности Путин нам создал.


Перспективы и возможности, если себя уважаешь, ты должен создавать себе сам, а не ВВ Путин, или кто-либо еще. Не верю, что здравомыслящий и образованный человек не сможет заработать денег и достойно жить, никакая власть тому не помеха. Подумай над этим на досуге.

Ковырять в носу и искать выход из сложившейся ситуации в смене лидера государства? Ну-ну. Придет условный Навальный - сразу заживешь хорошо, все ресурсы родного государства разделят поровну, воровать перестанут и преступность уменьшится! Слава коммунизму! В очередной раз верим в светлое будущее!


--------------------
Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№27 Написал: grisha (Сегодня, 15:13) #
  • -4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: VirGON
,это не уважение к самим себбе

То есть ты себя уважаешь, когда голосуешь за подонков ? )))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№26 Написал: VirGON (Сегодня, 15:05) #
  • +2
  •  (4)

некогда не пойму этой хрени,платят деньги чтоб с ними сыграли,это не уважение к самим себбе
Регистрация: 14.12.2016
№25 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:55) #
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Вася Поткин
Наверное, деньги мне с неба капают. Приезжай в Барнаул. Лично сам увидишь, как тут люди живут.. Какие перспективы и возможности Путин нам создал.

ты сайтом не ошибся? Нахера ты всё это здесь постишь? за**** уже.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№24 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 14:49) #
  • -3
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Цитата: tiki
вот что интересует и удивляет
РФС по жопу в долгах, но все равно платят за спарринги со сборными, с которыми нет смысла играть
вон, уже играли и сделали Итальянцев.и толку?те играли в половину силы (а может и того меньше)
как они долги то закрывать планируют?

Ну так они зарабатывать же планируют на этих матчах , как часть доходов идёт сопернику это норма во всем мире.
Регистрация: 21.12.2016
№23 Написал: Вася Поткин (Сегодня, 14:45) #
  • +1
  •  (7)

Цитата: Opioman
но у меня вопрос - ты не думал пойти работать?

Наверное, деньги мне с неба капают. Приезжай в Барнаул. Лично сам увидишь, как тут люди живут.. Какие перспективы и возможности Путин нам создал.
Регистрация: 9.10.2016
№22 Написал: grisha (Сегодня, 14:42) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: СуперШтангист
Долги закроют за счёт налогов с населения.

Населению это ндравится ))))))))))))))
Пока есть ватник, буханка хлеба и лежак в сотах для размножения
Регистрация: 19.04.2017
№21 Написал: Вася Поткин (Сегодня, 14:42) #
  • +1
  •  (9)

Цитата: Sewer 79
у тебя, наверное, есть достойная замена для ВВП, который взмахом руки и усилием воли распределит все эти 40% природных ресурсов между тобой и еще 20 млн. несчастных?


Навальный, не ? А ты никто не задумывался почему в стране с населением 140 миллионов человек не появляются новые яркие личности ? Что, в такой большой стране не найдется нормальный президент ? Только жирик, зюганов, явлинский могут поспорить с Путином за пост президента ? Просто Путин в зародыше уничтожил любую конкуренцию. У нас нет никакой политической жизни в стране. Путин контролирует абсолютно все сми в стране, все суды, думу, абсолютно все. В захваченной стране нет ему конкуренции.. Он об этом позаботился.
Регистрация: 9.10.2016
№20 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 14:38) #
  • -5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Вася Поткин
Да, спасибо Путлеру, что я могу заплатить за интернет ! Больше я ни за что не могу заплатить в этой стране. Ах да.. Я еще могу себе еды купить. На все это уходит 50% моей зарплаты.. Слава Путину !

ты покупаешь родные сonverse в сша и инет у тебя со скоростью 874 мб\с что ли?


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№19 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 14:37) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: tiki
вот что интересует и удивляет
РФС по жопу в долгах, но все равно платят за спарринги со сборными, с которыми нет смысла играть
вон, уже играли и сделали Итальянцев.и толку?те играли в половину силы (а может и того меньше)
как они долги то закрывать планируют?


По моему всё давно долгжно быть понятно и всем.
Обычные понты, чиновники (любого уровня) в России любят, чтобы всё было организовано с размахом.
Долги закроют за счёт введения очередных налогов для населения.
Регистрация: 7.05.2017
№18 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:36) #
  • -2
  •  (6)
online

Вася Поткин,
у тебя, наверное, есть достойная замена для ВВП, который взмахом руки и усилием воли распределит все эти 40% природных ресурсов между тобой и еще 20 млн. несчастных?
или тебе хочется вернуться в 90-е, малыш?
к сожалению или к счастью в СССР мы вернуться никогда не сможем.


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№17 Написал: Opioman СПб (Сегодня, 14:36) #
  • +1
  •  (13)

Цитата: Вася Поткин
Да, спасибо Путлеру, что я могу заплатить за интернет ! Больше я ни за что не могу заплатить в этой стране. Ах да.. Я еще могу себе еды купить. На все это уходит 50% моей зарплаты.. Слава Путину !

я совсем не фанат Путина, но у меня вопрос - ты не думал пойти работать?


--------------------
DenisGoncharov.ru
Регистрация: 19.03.2007
№16 Написал: Вася Поткин (Сегодня, 14:35) #
  • +3
  •  (7)

Цитата: zenit47
чувак у тебя есть интернет, какая Африка???


Да, спасибо Путлеру, что я могу заплатить за интернет ! Больше я ни за что не могу заплатить в этой стране. Ах да.. Я еще могу себе еды купить. На все это уходит 50% моей зарплаты.. Слава Путину !
Регистрация: 9.10.2016
№15 Написал: нетрал (Сегодня, 14:34) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
ну теперь пыли в глаза.... ничья обеспечена...ВВП доволен все смеются..
Регистрация: 26.04.2017
№14 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:34) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Цитата: Вася Поткин
Цитата: СуперШтангист
Страна-то как раз богатая, а вот почти четверть населения - нищие, тут не поспорить.

Вот с этим не поспоришь ! 40% мировых природных ресурсов при 2% населения от мирового. А живем на уровне Африки ! Это до чего надо иметь гнилую и тупую власть в лице Путина, чтобы довести страну до такого маразма..

чувак у тебя есть интернет, какая Африка???


ТЫЦ. Такая.


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№13 Написал: tiki Москва (Сегодня, 14:33) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
вот что интересует и удивляет
РФС по жопу в долгах, но все равно платят за спарринги со сборными, с которыми нет смысла играть
вон, уже играли и сделали Итальянцев.и толку?те играли в половину силы (а может и того меньше)
как они долги то закрывать планируют?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№12 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 14:32) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
чувак у тебя есть интернет, какая Африка???

ага,основное отличие.у нас круче,чем вАфрике!у нас инет есть! joy


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№11 Написал: grisha (Сегодня, 14:31) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Vik_49 SM
Интересно, а сколько сборной России платят другие страны за товарищеский матч? Или только Россия платит?

Уже сто лет платит, что бы кремлёвских считали за людей - деньги хавают все страны - а за людей их не считает никто
И это праально, товарисчи !!!
Регистрация: 19.04.2017
№10 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 14:30) #
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Вася Поткин
Цитата: СуперШтангист
Страна-то как раз богатая, а вот почти четверть населения - нищие, тут не поспорить.

Вот с этим не поспоришь ! 40% мировых природных ресурсов при 2% населения от мирового. А живем на уровне Африки ! Это до чего надо иметь гнилую и тупую власть в лице Путина, чтобы довести страну до такого маразма..

чувак у тебя есть интернет, какая Африка???
Регистрация: 17.05.2013
№9 Написал: Вася Поткин (Сегодня, 14:26) #
  • +4
  •  (12)

Цитата: СуперШтангист
Страна-то как раз богатая, а вот почти четверть населения - нищие, тут не поспорить.

Вот с этим не поспоришь ! 40% мировых природных ресурсов при 2% населения от мирового. А живем на уровне Африки ! Это до чего надо иметь гнилую и тупую власть в лице Путина, чтобы довести страну до такого маразма..
Регистрация: 9.10.2016
№8 Написал: Vik_49 SM Калуга (Сегодня, 14:25) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Интересно, а сколько сборной России платят другие страны за товарищеский матч? Или только Россия платит?
Регистрация: 7.06.2017
№7 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 14:23) #
  • +3
  •  (9)
online
Болеет за:
«Терек»
Цитата: Вася Поткин
Цитата: СуперШтангист
По словам Тофони, участие Месси увеличивает гонорар сборной Аргнеины на 35-50%.

joy

Влад Савелеьв?

Меня поражает как нищая страна как Россия тратит такие деньги на какой то бестолковый футбол.. Воры у власти вообще невменяемые .. Пока в стране нищета.

Нет, просто фото позаимствовал у этого клоуна))
Страна-то как раз богатая, а вот почти четверть населения - нищие, тут не поспорить.

Пир во время чумы.
Регистрация: 7.05.2017
№6 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 14:23) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: Сибирячок
Интересно, билетами отбить это смогут?

Ещё и заработают немало.
Регистрация: 21.12.2016
№5 Написал: Вася Поткин (Сегодня, 14:18) #
  • +2
  •  (10)

Цитата: СуперШтангист
По словам Тофони, участие Месси увеличивает гонорар сборной Аргнеины на 35-50%.

joy

Влад Савелеьв?

Меня поражает как нищая страна как Россия тратит такие деньги на какой то бестолковый футбол.. Воры у власти вообще невменяемые .. Пока в стране нищета.
Регистрация: 9.10.2016
№4 Написал: kraf г. Новосибирск (Сегодня, 14:13) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Это за проигрыш или за выигрыш?
Регистрация: 3.06.2014
№3 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 14:13) #
  • +5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Терек»
По словам Тофони, участие Месси увеличивает гонорар сборной Аргнеины на 35-50%.

joy
Регистрация: 7.05.2017
№2 Написал: grisha (Сегодня, 14:12) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Это легально
И плюс ещё два лимона за ЧЕСТНУЮ ничью - доказательство советских успехов в спорте и жизни )))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:12) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Интересно, билетами отбить это смогут?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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