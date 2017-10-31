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Зобнин, Зе Луиш и Ещенко отправились со "Спартаком" в Севилью

"Спартак" вылетел с командой в Испанию на матч Лиги чемпионов с "Севильей".

Красно-белые отправились следующим составом:

Голкиперы: Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко;

Защитники: Георгий Джикия, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров;

Полузащитники: Роман Зобнин, Фернандо, Денис Глушаков, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Артём Самсонов, Куинси Промес, Лоренсо Мельгарехо;

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.

ФК "Спартак" Москва
Теги: Спартак
Сегодня, 14:23
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5
(2)
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 15:25) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Riders1990
я бы Давыдова взял вместо Роши,парень старался,а в итоге ни с Ростовом не сыграл ни в Севилью не поехал...

да ну на фиг.пусть Луиска с Рошей играют.можно было вместо Зе Давыдова взять,один хрен не сыграет,тока в общую группу вернулся...


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№4 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 15:09) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Пашалич, Бокетти?
Регистрация: 27.04.2009
№3 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 14:56) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
я бы Давыдова взял вместо Роши,парень старался,а в итоге ни с Ростовом не сыграл ни в Севилью не поехал...


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009
№2 Написал: 220nik Екатеринбург (Сегодня, 14:55) #
  • 0
  •  (6)

А где пашалич???
Регистрация: 1.10.2015
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 14:29) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Луиска эт хорошо,знач не серьезным повреждение было.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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