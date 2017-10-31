Зобнин, Зе Луиш и Ещенко отправились со "Спартаком" в Севилью

"Спартак" вылетел с командой в Испанию на матч Лиги чемпионов с "Севильей".Красно-белые отправились следующим составом:: Артём Ребров, Александр Селихов, Александр Максименко;: Георгий Джикия, Сердар Таски, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Марко Петкович, Дмитрий Комбаров;: Роман Зобнин, Фернандо, Денис Глушаков, Ивелин Попов, Зелимхан Бакаев, Артём Самсонов, Куинси Промес, Лоренсо Мельгарехо;: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.