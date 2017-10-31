Дмитрий Комбаров: хочу остаться в "Спартаке" до конца карьеры, а потом и работать в клубе

Полузащитник "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал, что хотел бы надолго остаться в стане красно-белых.– Стараюсь не обращать внимания. Потому что понимаю, что это за человек. В футболе он не разбирается. К конструктивной критике всегда прислушиваюсь. Но дилетантов мне слушать неинтересно. Хотя их критика до меня доходит.– Это мнение человека. Он имеет право его высказать. Тем более здесь нет никаких оскорблений. А вот когда переходят на личности, унижают достоинство, особенно если это дилетант, то такое просто вымораживает.– Сначала о таком действительно даже не думал, но со временем появилось желание остаться в "Спартаке" до конца карьеры, а потом и работать в клубе уже в какой-нибудь другой роли.– Об этом пока рано говорить. Вариантов много, но это дальние мечты. Главное, что «Спартак» – это моя команда, в которой я вырос и воспитался. Пока просто хочу играть за эту команду. И выиграть еще титулы, чтобы снова пережить те эмоции, которые мы испытали, став чемпионами.