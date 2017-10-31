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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Комбаров: хочу остаться в "Спартаке" до конца карьеры, а потом и работать в клубе
Полузащитник "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал, что хотел бы надолго остаться в стане красно-белых.
– Вы обращаете внимание на критику? В ваш адрес ее хватает. Например, со стороны Евгения Кафельникова.
– Стараюсь не обращать внимания. Потому что понимаю, что это за человек. В футболе он не разбирается. К конструктивной критике всегда прислушиваюсь. Но дилетантов мне слушать неинтересно. Хотя их критика до меня доходит.
– А вот Геннадий Орлов жалеет вас. Говорит, вы хавбек, а не защитник, играете не на своей позиции.
– Это мнение человека. Он имеет право его высказать. Тем более здесь нет никаких оскорблений. А вот когда переходят на личности, унижают достоинство, особенно если это дилетант, то такое просто вымораживает.
– Месяц назад вы продлили контракт со "Спартаком" до 2020 года, а еще провели за клуб 200-й матч в чемпионате России – больше только у Егора Титова. Когда семь лет назад возвращались из "Динамо", о таком и не мечтали?
– Сначала о таком действительно даже не думал, но со временем появилось желание остаться в "Спартаке" до конца карьеры, а потом и работать в клубе уже в какой-нибудь другой роли.
– В какой, например?
– Об этом пока рано говорить. Вариантов много, но это дальние мечты. Главное, что «Спартак» – это моя команда, в которой я вырос и воспитался. Пока просто хочу играть за эту команду. И выиграть еще титулы, чтобы снова пережить те эмоции, которые мы испытали, став чемпионами.
СЭ
– Вы обращаете внимание на критику? В ваш адрес ее хватает. Например, со стороны Евгения Кафельникова.
– Стараюсь не обращать внимания. Потому что понимаю, что это за человек. В футболе он не разбирается. К конструктивной критике всегда прислушиваюсь. Но дилетантов мне слушать неинтересно. Хотя их критика до меня доходит.
– А вот Геннадий Орлов жалеет вас. Говорит, вы хавбек, а не защитник, играете не на своей позиции.
– Это мнение человека. Он имеет право его высказать. Тем более здесь нет никаких оскорблений. А вот когда переходят на личности, унижают достоинство, особенно если это дилетант, то такое просто вымораживает.
– Месяц назад вы продлили контракт со "Спартаком" до 2020 года, а еще провели за клуб 200-й матч в чемпионате России – больше только у Егора Титова. Когда семь лет назад возвращались из "Динамо", о таком и не мечтали?
– Сначала о таком действительно даже не думал, но со временем появилось желание остаться в "Спартаке" до конца карьеры, а потом и работать в клубе уже в какой-нибудь другой роли.
– В какой, например?
– Об этом пока рано говорить. Вариантов много, но это дальние мечты. Главное, что «Спартак» – это моя команда, в которой я вырос и воспитался. Пока просто хочу играть за эту команду. И выиграть еще титулы, чтобы снова пережить те эмоции, которые мы испытали, став чемпионами.
СЭ
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