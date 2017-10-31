Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграет ЦСКА с "Базелем"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Дмитрий Комбаров: хочу остаться в "Спартаке" до конца карьеры, а потом и работать в клубе

Полузащитник "Спартака" Дмитрий Комбаров рассказал, что хотел бы надолго остаться в стане красно-белых.

– Вы обращаете внимание на критику? В ваш адрес ее хватает. Например, со стороны Евгения Кафельникова.

– Стараюсь не обращать внимания. Потому что понимаю, что это за человек. В футболе он не разбирается. К конструктивной критике всегда прислушиваюсь. Но дилетантов мне слушать неинтересно. Хотя их критика до меня доходит.

– А вот Геннадий Орлов жалеет вас. Говорит, вы хавбек, а не защитник, играете не на своей позиции.

– Это мнение человека. Он имеет право его высказать. Тем более здесь нет никаких оскорблений. А вот когда переходят на личности, унижают достоинство, особенно если это дилетант, то такое просто вымораживает.

– Месяц назад вы продлили контракт со "Спартаком" до 2020 года, а еще провели за клуб 200-й матч в чемпионате России – больше только у Егора Титова. Когда семь лет назад возвращались из "Динамо", о таком и не мечтали?

– Сначала о таком действительно даже не думал, но со временем появилось желание остаться в "Спартаке" до конца карьеры, а потом и работать в клубе уже в какой-нибудь другой роли.

– В какой, например?

– Об этом пока рано говорить. Вариантов много, но это дальние мечты. Главное, что «Спартак» – это моя команда, в которой я вырос и воспитался. Пока просто хочу играть за эту команду. И выиграть еще титулы, чтобы снова пережить те эмоции, которые мы испытали, став чемпионами.

СЭ
Теги: Комбаров Д. Спартак
Сегодня, 14:59
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 15:41) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Нормально, Дима! Коротко и по существу. Удачи!
Регистрация: 30.11.2013
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.