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Дмитрий Хомуха: ЦСКА играет на пределе своих возможностей

Дмитрий Хомуха: ЦСКА играет на пределе своих возможностей Экс-полузащитник ЦСКА, ныне возглавляющий юношескую сборную России Дмитрий Хомуха в интервью журналисту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину прокомментировал гостевую победу армейцев во встрече с «Базелем» со счётом 2:1 в рамках Лиги Чемпионов УЕФА

- Как оцениваете ход матча и результат?

- В первом тайме преимущество имел соперник, и забитый мяч тому подтверждение. В тайме втором армейцы перевернули ход матча и заслуженно одержали победу.

- Не было ощущение по первому тайму что забивший «Базель» уже не отпустит своё?

- Конечно было неприятное ощущение от того, что «Базель» повёл в счёте. Но, зная характер и волевые качества команды – можно утверждать, что пока не просвистел финальный свисток, армейцы всегда будут бороться до самого конца.

- По поводу волевых качеств: по-сути у ЦСКА почти нет резервов. Откуда команда берёт силы в том матче, где, казалось бы, уже нить матча упущена. И переломить игру буквально за 10-15 минут?

- Ключевую роль сыграл выход Дзагоева. Он продемонстрировал лидерские качества, хорошо проявив себя на поле. Это и забитый мяч, и то, что атаки начали развиваться через него. Вернблун, как второй системообразующий игрок, также провёл второй тайм. Он был крайне неуступчив в единоборствах, и также забил гол.

Именно эти два игрока очень сильно провели второй тайм.

- Говоря откровенно, глядя на матчи ЦСКА в Лиге Чемпионов, как на победы, так и на проигрыши – не складывается общая картина: это везение, это невезение, или объективная картина статуса кво? Как вы оцениваете кампанию ЦСКА в этой Лиге Чемпионов?

- Команда играет на пределе своих сил и возможностей. Понятно, что с учётом короткой скамейки – армейцы будут испытывать эти проблемы. Плюс, понятно, что «Манчестер Юнайтед» - это команда совсем из другой лиги. Не только в отношении ЦСКА, но также и «Бенфики» и «Базеля». Думаю, армейцам по силам бороться за выход в следующую стадию. А «Манчестер Юнайтед» - явный лидер этой группы.

Думаю, что к игре с ЦСКА, «Манчестер» уже досрочно решит задачу по выходу в следующую стадию. А потому армейцам будет вполне по силам взять очки на выезде в этом матче.

- Можно ли, глядя на окончание встречи и количество моментов у «Базеля» - утверждать что ЦСКА несколько повезло? Например, хорошо выручал Акинфеев, что, будем откровенны – получается у него не всегда.

- Без везения в футболе не бывает. А в самое нужное время Игорь выручил в ряде моментов. В этом и заключаются лидерские качества: в нужный момент взять и повести команду за собой. И лидеры ЦСКА, они себя хорошо проявляют именно в таких сложных ситуациях. Тот опыт, что есть у игроков за плечами – он в такие моменты и помогает.

- В последнее время пошли слухи об чуть ли не задержках зарплат в ЦСКА. Слышали ли вы об этом?

- Я не знаю ни о каких случаях задержек. Знаю что у клуба есть финансовые затруднения, и именно поэтому нет возможностей приобретать футболистов. Обо всём остальном я представления не имею.

Соответствует ли информация о задержках выплат действительности или нет – я не знаю.

- Насколько трансферная кампания ЦСКА будет зависеть от того, выйдет или нет команда в следующий раунд Лиги Чемпионов?

- Думаю, что если они выйдут в следующий раунд Лиги Чемпионов, то, скорее всего изменения в составе будут. И, по крайней мере одно или два приобретения произойдут.

- Глядя на работу Гончаренко в течении более-менее приличного промежутка времени – насколько по-вашему он соответствует задачам, целям и подходам ЦСКА?

- Безо всяких сомнений об этом можно говорить утвердительно. И в прошлом году, в очень сложной ситуации: когда продали Мусу, команды выполнила ту задачу, что перед ней стояла. А именно – попадание в Лигу Чемпионов.

И на сегодняшний момент, зная об объективных сложностях в команде сейчас – они всё равно находятся в верхней части турнирной таблицы. Тут нужно отдать должное работе тренера Ганчаренко
Теги: Базель ЦСКА Хомуха
Сегодня, 02:07
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