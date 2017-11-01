Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Севилья" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Большинство читателей Rusfootball.info отдает свое предпочтение "Севилье" в матче со "Спартаком"

Читали Rusfootball.info считают, что "Севилья" одержит победу над "Спартаком" в сегодняшнем матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

Испанскому клубу предрекают победу 45.76% посетителей. В победу подопечных Массимо Карреры верят 29.76% пользователей. 24.48% читателей проголосовали за то, что победителя в этой встреча выявлено не будет.

Напомним, встреча состоится в 22:45 по мск. В прошлом матче спартаковцы на своем поле на стадионе "Открытие-арена" разгромили испанцев со счетом 5:1.
Сегодня, 20:07
Напечатать
8
(1)
№8 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 20:36) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: Blessing
Природную трусость, усугублённую 16-летним заточением в жопе, тяжело искоренить даже чемпионством.

"привычка быть в жопе"...высунулись, глотнули свежего воздуха, повоняли - и обратно smile


Ох нелегко тебе по жизни то.


--------------------
я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№7 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:36) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вчера Карабах чуть не обыграл Атлетико на его поле,почему бы и Спартаку это не сделать?
Регистрация: 12.02.2013
№6 Написал: Михалыч 70 г. Москва (Сегодня, 20:29) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
как же, как же, про утекающее го.в.нище то я и забыл. расстроился бедолага, тут же нарисовался, кер сотрёшь
Регистрация: 24.09.2008
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:26) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Природную трусость, усугублённую 16-летним заточением в жопе, тяжело искоренить даже чемпионством.

"привычка быть в жопе"...высунулись, глотнули свежего воздуха, повоняли - и обратно smile


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№4 Написал: Михалыч 70 г. Москва (Сегодня, 20:25) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
кто бы сомневался, 248 пи.д.ерасов из одноимённого городка проголосовали против

я даже знаю кто поставил минусики - плессень, гриша и витёк, три друга - кер, шалава и подпруга
Регистрация: 24.09.2008
№3 Написал: ЧР Орёл (Сегодня, 20:17) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
прошлый раз так же было, как и с Цска вчера...
Регистрация: 14.03.2010
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:16) #
  • -8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что-то жиденько свиньи верят в свою команду, видать становление Духа победителя проходит очень трудно. Природную трусость, усугублённую 16-летним заточением в жопе, тяжело искоренить даже чемпионством.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:13) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
вчера тоже отдавали


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.