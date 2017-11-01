Большинство читателей Rusfootball.info отдает свое предпочтение "Севилье" в матче со "Спартаком"

Читалисчитают, что "Севилья" одержит победу над "Спартаком" в сегодняшнем матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.Испанскому клубу предрекают победу 45.76% посетителей. В победу подопечных Массимо Карреры верят 29.76% пользователей. 24.48% читателей проголосовали за то, что победителя в этой встреча выявлено не будет.Напомним, встреча состоится в 22:45 по мск. В прошлом матче спартаковцы на своем поле на стадионе "Открытие-арена" разгромили испанцев со счетом 5:1.