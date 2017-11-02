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"Спартак" проиграл в Испании и откатился на третье место в группе
"Севилья" взяла реванш за поражение в Москве, обыграв чемпиона России в родных стенах. О том, как москвичи завелись в концовке матча, но спасти его, увы, не сумели - материал Rusfootball.info
С надеждой и трепетом
После неожиданного и радостного результата от "красно-белых" в Москве выезд в Испанию уже не казался таким страшным. Кроме того, что "Севилья" продемонстрировала, прямо сейчас она находится в далеко не лучшей своей форме, "Спартак" поразил бешеным настроем, перед которым вполне мог не устоять и другой топ-соперник в достойном состоянии. Такой прыти не было даже с "Ливерпулем".
Но от этого становилось еще волнительнее. Потому что "Спартак" мы давно знаем. И вместе с ними знаем их любимую привычку расслабляться в тот момент, когда еще ничего не решено. И так не хотелось обнулять эту шикарную победу (конечно, не стопроцентно, но все же) поражением в Испании и довольствоваться потом игрой в Лиге Европы.
Мотивация болью
Пережившие полноценный позор двумя неделями ранее хозяева начинали активно, явно зло (исключительно по-футбольному) и настырно. Российская команда с огромным трудом цеплялась за мяч и практически не переходила центр поля, едва избегала прессинга около собственной штрафной. Уже на третьей минуте Банега мог открывать счет - опять чудил Фернандо, оформивший два обреза еще в первые пять минут, - но повезло, махнул чуть левее створа.
Играя на нервах
Пережив стартовую десятиминутку, "Спартак" немного игру от своих ворот отодвинул. Сказать, что "красно-белые" стали хоть как-нибудь контролировать мяч, кроме пары-тройки сумбурных перебросов, нельзя, но безостановочные наскоки андалусийцев прекратились. Было видно, что "Спартак" нервничал, словно боялся. Противника бояться было нечего, их москвичи уже громили, а вот самих себя команда Карерры явно страшилась.
Логичный итог подобного начала
"Спартак" то ли не хотел (что сомнительно), то ли попросту не мог измениться. Испанцы накатывали и накатывали, нагнетали обеими флангами и регулярно заставляли играть Селихова. На экваторе тайма хозяева повели. После углового удара Клемана Ленгле оставили одного (Комбаров предпочел вцепиться в Н'Зонзи, которого уже держал Пашалич), и он без сопротивления наказал "Спартак" за эту оплошность.
Но без надежды "Спартак" не оставил
Как мы обычно, в силу менталитета, любим делать, так и принялись исправляться москвичи. Пропустив гол, поставив себя в затруднительное положение. Почти сразу нанесли первый удар в створ - правда, со стандарта. Появилась некая осмысленность при переходе на чужую половину, а не пустое желание не потерять мяч. Получилась и пара хороших подходов. Не было только достойного завершения, удара. Единственного, но чертовски важного компонента, без которого мячи залетают крайне редко.
Приговор от Банеги
"Спартак" старательно шел вперед, но созидать все равно получалось с огромным трудом. Тем более, москвичи постоянно спотыкались в центре и навлекали на себя контратаки хозяев. После перерыва игра шла рискованная, но разве был у "красно-белых" иной путь после столь слабого первого тайма? Только стараться повторить вчерашнее геройство "армейских" земляков. Рискнуть, но победить.
Но "Севилья" оказалась крепче швейцарского клуба. "Спартак" получил второй за полчаса до окончания основного времени. На фоне свежих впечатлений от оборонительных действий Комбарова казалось, что эту игру не спасти.
А ведь могли...
Но тот же Комбаров через несколько минут спас своих от третьего гола, - вышиб мяч прямо с линии - и ознаменовал перемену в игре российского клуба. "Спартак" сумел один отыграть, и появилась реальная надежда. Ничья в корне меняла положение россиян в группе, так что "спартаковцы" завелись мгновенно. И была пара хороших возможностей для того, чтобы сравнять, но "Спартаку" так и не хватило удачи и времени. Задача осложнялась еще и тем, что испанцы старательно затягивали времени, падая от любого касания. Финальный свисток зафиксировал первое поражение "Спартака" в этом еврокубковом сезоне.
Теперь "Спартак" на третьем, а "Севилья" на втором. Впереди крайне непростой выезд в Англию и домашняя игра с "Марибором". И, похоже, единственный шанс "красно-белых" - очки на Энфилде.
Голы: Лангле, 31, Банега, 60, Зе Луиш, 78.
"Спартак": Селихов, Ещенко, (Петкович, 89), Таски, Джикия, Комбаров, Фернандо, Пашалич, (Попов, 57), Промес, Глушаков (к), Мельгарехо, (Зе Луиш, 72), Луис Адриано.
"Севилья": Рико, Меркадо, (Коршья, 84), Кьер, Лангле, Эскудеро, Сарабия, (Навас, 75), Нзонзи, Писарро, Банега, (Крон-Дели, 78), Нолито, Бен-Йеддер.
Предупреждения: Глушаков, 33, Таски, 62, Джикия, 87, Бен-Йеддер, 90+1
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
С надеждой и трепетом
После неожиданного и радостного результата от "красно-белых" в Москве выезд в Испанию уже не казался таким страшным. Кроме того, что "Севилья" продемонстрировала, прямо сейчас она находится в далеко не лучшей своей форме, "Спартак" поразил бешеным настроем, перед которым вполне мог не устоять и другой топ-соперник в достойном состоянии. Такой прыти не было даже с "Ливерпулем".
Но от этого становилось еще волнительнее. Потому что "Спартак" мы давно знаем. И вместе с ними знаем их любимую привычку расслабляться в тот момент, когда еще ничего не решено. И так не хотелось обнулять эту шикарную победу (конечно, не стопроцентно, но все же) поражением в Испании и довольствоваться потом игрой в Лиге Европы.
Мотивация болью
Пережившие полноценный позор двумя неделями ранее хозяева начинали активно, явно зло (исключительно по-футбольному) и настырно. Российская команда с огромным трудом цеплялась за мяч и практически не переходила центр поля, едва избегала прессинга около собственной штрафной. Уже на третьей минуте Банега мог открывать счет - опять чудил Фернандо, оформивший два обреза еще в первые пять минут, - но повезло, махнул чуть левее створа.
Играя на нервах
Пережив стартовую десятиминутку, "Спартак" немного игру от своих ворот отодвинул. Сказать, что "красно-белые" стали хоть как-нибудь контролировать мяч, кроме пары-тройки сумбурных перебросов, нельзя, но безостановочные наскоки андалусийцев прекратились. Было видно, что "Спартак" нервничал, словно боялся. Противника бояться было нечего, их москвичи уже громили, а вот самих себя команда Карерры явно страшилась.
Логичный итог подобного начала
"Спартак" то ли не хотел (что сомнительно), то ли попросту не мог измениться. Испанцы накатывали и накатывали, нагнетали обеими флангами и регулярно заставляли играть Селихова. На экваторе тайма хозяева повели. После углового удара Клемана Ленгле оставили одного (Комбаров предпочел вцепиться в Н'Зонзи, которого уже держал Пашалич), и он без сопротивления наказал "Спартак" за эту оплошность.
Но без надежды "Спартак" не оставил
Как мы обычно, в силу менталитета, любим делать, так и принялись исправляться москвичи. Пропустив гол, поставив себя в затруднительное положение. Почти сразу нанесли первый удар в створ - правда, со стандарта. Появилась некая осмысленность при переходе на чужую половину, а не пустое желание не потерять мяч. Получилась и пара хороших подходов. Не было только достойного завершения, удара. Единственного, но чертовски важного компонента, без которого мячи залетают крайне редко.
Приговор от Банеги
"Спартак" старательно шел вперед, но созидать все равно получалось с огромным трудом. Тем более, москвичи постоянно спотыкались в центре и навлекали на себя контратаки хозяев. После перерыва игра шла рискованная, но разве был у "красно-белых" иной путь после столь слабого первого тайма? Только стараться повторить вчерашнее геройство "армейских" земляков. Рискнуть, но победить.
Но "Севилья" оказалась крепче швейцарского клуба. "Спартак" получил второй за полчаса до окончания основного времени. На фоне свежих впечатлений от оборонительных действий Комбарова казалось, что эту игру не спасти.
А ведь могли...
Но тот же Комбаров через несколько минут спас своих от третьего гола, - вышиб мяч прямо с линии - и ознаменовал перемену в игре российского клуба. "Спартак" сумел один отыграть, и появилась реальная надежда. Ничья в корне меняла положение россиян в группе, так что "спартаковцы" завелись мгновенно. И была пара хороших возможностей для того, чтобы сравнять, но "Спартаку" так и не хватило удачи и времени. Задача осложнялась еще и тем, что испанцы старательно затягивали времени, падая от любого касания. Финальный свисток зафиксировал первое поражение "Спартака" в этом еврокубковом сезоне.
Теперь "Спартак" на третьем, а "Севилья" на втором. Впереди крайне непростой выезд в Англию и домашняя игра с "Марибором". И, похоже, единственный шанс "красно-белых" - очки на Энфилде.
Лига Чемпионов
4 тур. Группа "E"
"Севилья" - "Спартак" 2:1
4 тур. Группа "E"
"Севилья" - "Спартак" 2:1
Голы: Лангле, 31, Банега, 60, Зе Луиш, 78.
"Спартак": Селихов, Ещенко, (Петкович, 89), Таски, Джикия, Комбаров, Фернандо, Пашалич, (Попов, 57), Промес, Глушаков (к), Мельгарехо, (Зе Луиш, 72), Луис Адриано.
"Севилья": Рико, Меркадо, (Коршья, 84), Кьер, Лангле, Эскудеро, Сарабия, (Навас, 75), Нзонзи, Писарро, Банега, (Крон-Дели, 78), Нолито, Бен-Йеддер.
Предупреждения: Глушаков, 33, Таски, 62, Джикия, 87, Бен-Йеддер, 90+1
Григорий Калёнов, Rusfootball.info
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