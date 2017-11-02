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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Евгений Кафельников: зае**** уже забивать через фланг Комбарова
Олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников возмутился игрой левого фланга обороны красно-белых в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи".
Кафельников отмечает, что "Спартак" часто пропускает после атак соперника по флангу Дмитрия Комбарова.
Кафельников отмечает, что "Спартак" часто пропускает после атак соперника по флангу Дмитрия Комбарова.
Заебали они уже забивать через фланг Комбарова— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) November 1, 2017
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