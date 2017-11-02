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Евгений Кафельников: зае**** уже забивать через фланг Комбарова

Олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников возмутился игрой левого фланга обороны красно-белых в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи".

Кафельников отмечает, что "Спартак" часто пропускает после атак соперника по флангу Дмитрия Комбарова.

Теги: Комбаров Д. Спартак Севилья
Сегодня, 00:51
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13
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№13 Написал: Шмайхель (Сегодня, 01:22) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MAG554
а еще он из пустых ворот выбивает
А кроме этого ,он ещё что-то умеет делать ? Может он не свою позицию на поле занимает и ему надо было воротчиком становиться? За год - одна голевая на Глушакова в первом матче с Севильей..,а сколько из-за него пропустили за это время - проигранный крупно матч невским ,например ,во многом его заслуга ..,да и сегодня.. , второй мяч хозяев - на его совести. Так что тут с теннисистом согласен.


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От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№12 Написал: DROOZD брянск (Сегодня, 01:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Эк задело кафеля ,что комбарик его дилетантом назвал blush поди и за севилью топил сильней испанцев ,чтоб димона потом макнуть в твиттере


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fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012
№11 Написал: Карелия Петрозаводск (Сегодня, 01:19) #
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online

Честно говоря в начале 2-го тайма кричал как Кафельников, это слабое звено, не смотря что он вытащил с ленточки


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Лучше пузо от пива,чем горб от работы. Самый звонкий крик-ТИШИНА,самый яркий свет-НОЧЬ.(Пикник)
Регистрация: 15.04.2009
№10 Написал: stepanmlc (Сегодня, 01:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
oxуенная новость, так держать!


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№9 Написал: interested (Сегодня, 01:14) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Зачем этого хама репостить!?
Регистрация: 18.10.2013
№8 Написал: zenit4ik санкт петербург (Сегодня, 01:13) #
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как там дела женька на севилькомбаре#женяклладёткафелькомбарикувбане

#жариммясовасдажетроллитьскучно

#ущёрббныйСПОртачог

#севильскиебакланыоббослисвиноерыло


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АНДРЕЙ ЧЕРВИЧЕНКО: В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ "СПАРТАК" НЕ ОБХОДИТСЯ БЕЗ ПОМОЩИ СУДЕЙ
Регистрация: 1.09.2011
№7 Написал: Frankenstein (Сегодня, 01:04) #
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
бестолочь
Регистрация: 3.08.2016
№6 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 01:03) #
  • -3
  •  (7)

Кафельников бальной тип. Даже слушать его не охото. Зе конечно поеду,вовремя вернулся.
Регистрация: 27.07.2016
№5 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 00:58) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Не ну Женя похоже просто пиарится за счёт народной команды!
О нём все забыли и его от этого плющит...
Скромнее надо быть....
Регистрация: 13.03.2012
№4 Написал: vvsl09 Камышин (Сегодня, 00:57) #
  • +5
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Кафель - ты же публичное лицо!!! Так ведь нельзя! Если бухаешь, когда смотришь, не лезь к компу!!! Как грузчик портовый!!!
Регистрация: 1.04.2010
№3 Написал: нетрал (Сегодня, 00:56) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
кафель куда хотел переметнутся то?
Регистрация: 26.04.2017
№2 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 00:55) #
  • +10
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
а еще он из пустых ворот выбивает
Регистрация: 21.12.2010
№1 Написал: trent (Сегодня, 00:54) #
  • -7
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну комбаров он такой, тупой и днище полное...


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Спартак - навсегда!!!!
Регистрация: 20.03.2012
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