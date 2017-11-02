Евгений Кафельников: зае**** уже забивать через фланг Комбарова

Заебали они уже забивать через фланг Комбарова — Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) November 1, 2017

Олимпийский чемпион по теннису, известный болельщик "Спартака" Евгений Кафельников возмутился игрой левого фланга обороны красно-белых в матче группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи".Кафельников отмечает, что "Спартак" часто пропускает после атак соперника по флангу Дмитрия Комбарова.