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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Евгений Ловчев: смотреть противно на "Зенит", все эти аргентинцы на поле, а игры нет никакой
Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался относительно состояния "Зенита".
"Зенит" может "Арсеналу" дома проиграть, а потом выиграть матч в Лиге Европы. Нет такого, что "Зенит" вышел на поле и в силу своих игроков в любом матче сыграл на приличном уровне. Тогда начинаешь понимать: то ли ими не управляют, то ли они неуправляемые.
Слишком много дифирамбов было в начале сезона в адрес "Зенита"? Когда Кокорин вдруг в каждой игре начал забивать, это были не пустые дифирамбы в его адрес, это была констатация фактов. Когда-то Капелло сказал, что 2018 год будет годом чемпионата мира и годом Кокорина. Александр в этом сезоне начал оправдывать авансы, которые ему давались, и почему же было не сказать о том, что он здорово играет. Когда он плохо играет, мы ведь тоже об этом говорим. Все перепады от того, что нет целостности.
Знаете, когда-то Николай Петрович Старостин самым великим тренером считал Бориса Андреевича Аркадьева, который руководил великим ЦДСА с Федотовым и Бобровым. Так вот однажды, оценивая какую-то команду, Борис Андреевич сказал: "Команда не играет в силу своих игроков". Я такое почти о всех наших клубах могу сказать. То ярко сыграют, то провал. Это значит, что команда не использует потенциал своих футболистов. Это тренерская вина. Тренеры не могут вытащить из футболистов всего.
Вот пришёл Манчини, известный европейский специалист, вроде бы вытащил из игроков всё, пошла игра. Но что сейчас творится с командой? Смотреть противно на "Зенит", честно говоря. Все эти аргентинцы на поле, а игры нет никакой. Дзюбу так перехвалили, а ведь средний игрочишко (говоря его же словами) - чего вы о нём так печётесь? Сегодня попадут ему в голову - забьёт он гол. Халк часто попадал ему в голову, и он забивал, а сейчас никто не попадает - и нет голов", - передает слова Ловчева "Спорт уик-энд".
"Зенит" может "Арсеналу" дома проиграть, а потом выиграть матч в Лиге Европы. Нет такого, что "Зенит" вышел на поле и в силу своих игроков в любом матче сыграл на приличном уровне. Тогда начинаешь понимать: то ли ими не управляют, то ли они неуправляемые.
Слишком много дифирамбов было в начале сезона в адрес "Зенита"? Когда Кокорин вдруг в каждой игре начал забивать, это были не пустые дифирамбы в его адрес, это была констатация фактов. Когда-то Капелло сказал, что 2018 год будет годом чемпионата мира и годом Кокорина. Александр в этом сезоне начал оправдывать авансы, которые ему давались, и почему же было не сказать о том, что он здорово играет. Когда он плохо играет, мы ведь тоже об этом говорим. Все перепады от того, что нет целостности.
Знаете, когда-то Николай Петрович Старостин самым великим тренером считал Бориса Андреевича Аркадьева, который руководил великим ЦДСА с Федотовым и Бобровым. Так вот однажды, оценивая какую-то команду, Борис Андреевич сказал: "Команда не играет в силу своих игроков". Я такое почти о всех наших клубах могу сказать. То ярко сыграют, то провал. Это значит, что команда не использует потенциал своих футболистов. Это тренерская вина. Тренеры не могут вытащить из футболистов всего.
Вот пришёл Манчини, известный европейский специалист, вроде бы вытащил из игроков всё, пошла игра. Но что сейчас творится с командой? Смотреть противно на "Зенит", честно говоря. Все эти аргентинцы на поле, а игры нет никакой. Дзюбу так перехвалили, а ведь средний игрочишко (говоря его же словами) - чего вы о нём так печётесь? Сегодня попадут ему в голову - забьёт он гол. Халк часто попадал ему в голову, и он забивал, а сейчас никто не попадает - и нет голов", - передает слова Ловчева "Спорт уик-энд".
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