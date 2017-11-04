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Денис Бояринцев: у нас от Урала до Востока всего несколько команд второй лиги

Главный тренер ивановского "Текстильщика" Денис Бояринцев высказал свое мнение о развитии футбола в России.

– В чем причина уменьшения профессиональных клубов?

– Раньше при любом заводе и предприятии была команда. Помимо основы играли несколько детских коллективов. Все жили футболом. Со временем все это исчезло. Пропал интерес содержать и финансировать клубы. Наверное, это происходит из-за того, что промышленность во многих регионах встала.

– Можно ли согласиться со Слуцким, который заявил, что Россия – нефутбольная страна?

– С профессиональной точки зрения это верно. Если возьмем от Урала до Востока, то на такой территории увидим всего несколько команд второй лиги. Когда с футбольной карты пропадают города – это огромный минус. Хотя все равно в нашей стране есть интерес к футболу. На любительском уровне играет много людей. Народ любит и интересуется футболом.

– Вы часто бывали в Европе. Какая система развития футбола вам по душе?

– В Германии на небольшой территории есть шесть дивизионов. Даже в низших лигах у европейских команд стадионы лучше, чем у нас в ФНЛ. Разница и в менталитете. На Западе, к примеру, нельзя увидеть сломанные кресла.

Но и у нас появились хорошие примеры, к которым нужно подтягиваться. Например, "Краснодар", построивший замечательную академию и стадион, – передает слова Бояринцева "Ивановская газета".
Теги: Бояринцев
Сегодня, 07:38
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