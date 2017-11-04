Денис Бояринцев: у нас от Урала до Востока всего несколько команд второй лиги

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
06:59
Евгений Ловчев: смотреть противно на "Зенит", все эти аргентинцы на поле, а игры нет никакой (2)
Евгений Ловчев: смотреть противно на "Зенит", все эти аргентинцы на поле, а игры нет никакой (2)
01:05
Игорь Добровольский: Дзюбе надо пересмотреть свое отношение к делу, если хочет играть на ЧМ-2018 (1)
Игорь Добровольский: Дзюбе надо пересмотреть свое отношение к делу, если хочет играть на ЧМ-2018 (1)
Вчера, 23:46
Нападающий сборной Перу подозревается в употреблении кокаина (2)
Нападающий сборной Перу подозревается в употреблении кокаина (2)
Вчера, 23:27
Санти Касорла пересадил кожу из-за инфекции (1)
Санти Касорла пересадил кожу из-за инфекции (1)
Вчера, 23:07
Борис Пайкин: хочется надеяться, что сборная не просто достойно сыграет на ЧМ, а займёт призовое место
Борис Пайкин: хочется надеяться, что сборная не просто достойно сыграет на ЧМ, а займёт призовое место
Вчера, 23:04
Хатем Бен-Арфа заинтересовал "Лестер"
Хатем Бен-Арфа заинтересовал "Лестер"
Вчера, 22:39
Защитник "Зенита" Маммана вызван в сборную Аргентины вместо Меркадо, получившего травму в матче со "Спартаком" (3)
Защитник "Зенита" Маммана вызван в сборную Аргентины вместо Меркадо, получившего травму в матче со "Спартаком" (3)
Вчера, 21:31
"Спартак" продает билеты на матч с ЦСКА от 1500 рублей (10)
"Спартак" продает билеты на матч с ЦСКА от 1500 рублей (10)
Вчера, 20:46
Матчи "Спартака" и ЦСКА в Лиге чемпионов посмотрели более 2,3 миллионов зрителей каждый (8)
Матчи "Спартака" и ЦСКА в Лиге чемпионов посмотрели более 2,3 миллионов зрителей каждый (8)
Вчера, 20:27
Свыше 600 человек сфотографировались с Кубком мира в Энгельсе (1)
Свыше 600 человек сфотографировались с Кубком мира в Энгельсе (1)
Вчера, 20:23
Полиция арестовала шестерых фанатов "Милана"
Полиция арестовала шестерых фанатов "Милана"
Вчера, 20:21
Валерий Гладилин: никакого кризиса в "Зените" нет (2)
Валерий Гладилин: никакого кризиса в "Зените" нет (2)
Вчера, 19:46
Александр Тарханов: мы вырвали ничью
Александр Тарханов: мы вырвали ничью
Вчера, 19:28
На матч России с Аргентиной продано 60 тысяч билетов (4)
На матч России с Аргентиной продано 60 тысяч билетов (4)
Вчера, 19:24
"Урал" ушел от поражения в матче с "Динамо" (6)
"Урал" ушел от поражения в матче с "Динамо" (6)
Вчера, 19:02
Около 400 человек увидели кубок ЧМ-2018 в Саратове
Около 400 человек увидели кубок ЧМ-2018 в Саратове
Вчера, 18:44
Сергей Прядкин не исключает, что обладатель Кубка России в будущем будет играть в Лиге чемпионов (14)
Сергей Прядкин не исключает, что обладатель Кубка России в будущем будет играть в Лиге чемпионов (14)
Вчера, 18:28
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Зенита"
УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Зенита"
Денис Бояринцев: у нас от Урала до Востока всего несколько команд второй лиги
Главный тренер ивановского "Текстильщика" Денис Бояринцев высказал свое мнение о развитии футбола в России.
– В чем причина уменьшения профессиональных клубов?
– Раньше при любом заводе и предприятии была команда. Помимо основы играли несколько детских коллективов. Все жили футболом. Со временем все это исчезло. Пропал интерес содержать и финансировать клубы. Наверное, это происходит из-за того, что промышленность во многих регионах встала.
– Можно ли согласиться со Слуцким, который заявил, что Россия – нефутбольная страна?
– С профессиональной точки зрения это верно. Если возьмем от Урала до Востока, то на такой территории увидим всего несколько команд второй лиги. Когда с футбольной карты пропадают города – это огромный минус. Хотя все равно в нашей стране есть интерес к футболу. На любительском уровне играет много людей. Народ любит и интересуется футболом.
– Вы часто бывали в Европе. Какая система развития футбола вам по душе?
– В Германии на небольшой территории есть шесть дивизионов. Даже в низших лигах у европейских команд стадионы лучше, чем у нас в ФНЛ. Разница и в менталитете. На Западе, к примеру, нельзя увидеть сломанные кресла.
Но и у нас появились хорошие примеры, к которым нужно подтягиваться. Например, "Краснодар", построивший замечательную академию и стадион, – передает слова Бояринцева "Ивановская газета".
– В чем причина уменьшения профессиональных клубов?
– Раньше при любом заводе и предприятии была команда. Помимо основы играли несколько детских коллективов. Все жили футболом. Со временем все это исчезло. Пропал интерес содержать и финансировать клубы. Наверное, это происходит из-за того, что промышленность во многих регионах встала.
– Можно ли согласиться со Слуцким, который заявил, что Россия – нефутбольная страна?
– С профессиональной точки зрения это верно. Если возьмем от Урала до Востока, то на такой территории увидим всего несколько команд второй лиги. Когда с футбольной карты пропадают города – это огромный минус. Хотя все равно в нашей стране есть интерес к футболу. На любительском уровне играет много людей. Народ любит и интересуется футболом.
– Вы часто бывали в Европе. Какая система развития футбола вам по душе?
– В Германии на небольшой территории есть шесть дивизионов. Даже в низших лигах у европейских команд стадионы лучше, чем у нас в ФНЛ. Разница и в менталитете. На Западе, к примеру, нельзя увидеть сломанные кресла.
Но и у нас появились хорошие примеры, к которым нужно подтягиваться. Например, "Краснодар", построивший замечательную академию и стадион, – передает слова Бояринцева "Ивановская газета".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.