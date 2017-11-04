Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера, 23:45
Юрген Клопп: это была блестящая игра
Юрген Клопп: это была блестящая игра
Вчера, 23:25
"Бавария" в гостях обыграла "Боруссию"
"Бавария" в гостях обыграла "Боруссию"
Вчера, 23:10
"Алавес" одержал победу над "Эспаньолом"
"Алавес" одержал победу над "Эспаньолом"
Вчера, 23:09
Лионель Месси проводит 600-й матч за "Барселону"
Лионель Месси проводит 600-й матч за "Барселону"
Вчера, 23:04
Валерий Петраков: сожалею, что не удалось победить
Валерий Петраков: сожалею, что не удалось победить
Вчера, 22:38
Диего Симеоне: горжусь сегодняшним результатом
Диего Симеоне: горжусь сегодняшним результатом
Вчера, 22:02
Джон Терри, вероятнее всего, сломал ногу
Джон Терри, вероятнее всего, сломал ногу
Вчера, 21:26
Анатолий Давыдов: требовать стабильности от молодых, наверное, ещё рано, но мы к этому стремимся
Анатолий Давыдов: требовать стабильности от молодых, наверное, ещё рано, но мы к этому стремимся
Вчера, 21:20
Роберто Манчини не взял Кузяева на игру с "Рубином" (10)
Роберто Манчини не взял Кузяева на игру с "Рубином" (10)
Вчера, 21:20
Павел Гусев: мы не забиваем свои моменты
Павел Гусев: мы не забиваем свои моменты
Вчера, 20:55
"Ахмат" обыграл "Ростов" в первом матче после отставки Кононова (8)
"Ахмат" обыграл "Ростов" в первом матче после отставки Кононова (8)
Вчера, 20:33
"Атлетико" одержал победу над "Депортиво"
"Атлетико" одержал победу над "Депортиво"
Вчера, 20:20
Сергей Кирсанов: итог матча с "Енисеем" закономерный
Сергей Кирсанов: итог матча с "Енисеем" закономерный
Вчера, 20:15
Алексей Грицаенко: ничего не меняется, во Владивостоке хоронят команду. Это просто катастрофа
Алексей Грицаенко: ничего не меняется, во Владивостоке хоронят команду. Это просто катастрофа
Вчера, 19:43
Мамаев снова получил повреждение (2)
Мамаев снова получил повреждение (2)
Вчера, 19:34
Синицын в шутку назвал Газинского клоуном после его отказа дать интервью и заявил, что есть команды не хуже «Зенита»
Синицын в шутку назвал Газинского клоуном после его отказа дать интервью и заявил, что есть команды не хуже «Зенита»
Вчера, 19:03
Игорь Шалимов: играли по счету, не форсировали игру
Игорь Шалимов: играли по счету, не форсировали игру
Вчера, 18:58
"Кубань" поделила очки с "Волгарем"
"Кубань" поделила очки с "Волгарем"
Вчера, 18:44
Гильерме: я скоро вернусь еще более сильным! (3)
Гильерме: я скоро вернусь еще более сильным! (3)
Вчера, 18:24
"Краснодар" уверенно обыграл "Тосно", Смолов оформил дубль (17)
"Краснодар" уверенно обыграл "Тосно", Смолов оформил дубль (17)
Вчера, 18:05
"Ахмат" - "Ростов": стали известны стартовые составы
"Ахмат" - "Ростов": стали известны стартовые составы
Вчера, 18:02
"Сток Сити" и "Лестер" сыграли вничью
"Сток Сити" и "Лестер" сыграли вничью
Вчера, 17:44
Антон Килин: мы скидываемся, чтобы администратор смог сделать нам чай после тренировок (1)
Антон Килин: мы скидываемся, чтобы администратор смог сделать нам чай после тренировок (1)
Вчера, 17:08
Андрей Панюков: ребятам необходимо быстрее набираться опыта (1)
Андрей Панюков: ребятам необходимо быстрее набираться опыта (1)
Вчера, 17:06
"Валенсия" забила три гола "Леганесу"
"Валенсия" забила три гола "Леганесу"
Вчера, 16:47
"Крылья Советов" Тихонова победили "Авангард"
"Крылья Советов" Тихонова победили "Авангард"
Вчера, 16:30
"Тамбов" разгромил "Спартак-2" (3)
"Тамбов" разгромил "Спартак-2" (3)
Вчера, 16:29
Дмитрий Сенников: "Локомотив" в матче с ЦСКА захочет доказать, что не случайно находится на первом месте (6)
Дмитрий Сенников: "Локомотив" в матче с ЦСКА захочет доказать, что не случайно находится на первом месте (6)
"Бавария" в гостях обыграла "Боруссию"
Матч 11-го тура чемпионата Германии "Боруссия" Дортмунд - "Бавария" завершился победой гостей - 1:3.
Чемпионат Германии
11 тур
"Боруссия" Д - "Бавария" 1:3
Голы: Бартра, 88 - Роббен, 17, Левандовски, 37, Алаба, 67.
"Боруссия": Бюрки, Топрак, Сократис (Тольян, 42), Шмельцер, Бартра, Вайгль, Кастро, Кагава (Гётце, 68), Пулишич, Ярмоленко (Санчо, 80), Обамеянг.
"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Зюле, Алаба (Рафинья, 74), Киммих, Мартинес (Руди, 80), Алькантара, Коман, Хамес (Видаль, 84), Роббен, Левандовски.
Предупреждения: Шмельцер, 9, Топрак, 58, Алаба, 65, Мартинес, 76.
Чемпионат Германии
11 тур
"Боруссия" Д - "Бавария" 1:3
Голы: Бартра, 88 - Роббен, 17, Левандовски, 37, Алаба, 67.
"Боруссия": Бюрки, Топрак, Сократис (Тольян, 42), Шмельцер, Бартра, Вайгль, Кастро, Кагава (Гётце, 68), Пулишич, Ярмоленко (Санчо, 80), Обамеянг.
"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Зюле, Алаба (Рафинья, 74), Киммих, Мартинес (Руди, 80), Алькантара, Коман, Хамес (Видаль, 84), Роббен, Левандовски.
Предупреждения: Шмельцер, 9, Топрак, 58, Алаба, 65, Мартинес, 76.
Напечатать
0
(0)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.