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"Бавария" в гостях обыграла "Боруссию"

Матч 11-го тура чемпионата Германии "Боруссия" Дортмунд - "Бавария" завершился победой гостей - 1:3.

Чемпионат Германии

11 тур

"Боруссия" Д - "Бавария" 1:3

Голы: Бартра, 88 - Роббен, 17, Левандовски, 37, Алаба, 67.

"Боруссия": Бюрки, Топрак, Сократис (Тольян, 42), Шмельцер, Бартра, Вайгль, Кастро, Кагава (Гётце, 68), Пулишич, Ярмоленко (Санчо, 80), Обамеянг.

"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Зюле, Алаба (Рафинья, 74), Киммих, Мартинес (Руди, 80), Алькантара, Коман, Хамес (Видаль, 84), Роббен, Левандовски.

Предупреждения: Шмельцер, 9, Топрак, 58, Алаба, 65, Мартинес, 76.
Теги: Бавария Боруссия Д
Вчера, 23:25
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