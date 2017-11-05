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Роберто Манчини: со следующего матча мы будем забивать очень много

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 16-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:0) посетовал на усталость футболистов.

– Довольны ли вы результатом?

– Последний матч мы сыграли три дня назад. Учитывая это, в первом тайме мы выглядели уставшими, но с середины первого тайма мы доминировали. У нас есть проблема, мы не можем забить. Думаю, что со следующей игры будем забивать много. И еще: в моменте с Кокориным была красная карточка.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 21:21
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(5)
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№37 Написал: Цезарь (Сегодня, 21:54) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: kurbath
Цитата: Гринч
Я помню "договорняк" со свиньями 5:1

А вам теперь только это и остается вспоминать
больше не куй
тренера нет
команды нет
игры нет
все пиндец мля-приехали

зато у вас все есть smile только вот очков маловато
Регистрация: 21.09.2017
№36 Написал: kurbath тула (Сегодня, 21:52) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гринч
Я помню "договорняк" со свиньями 5:1

А вам теперь только это и остается вспоминать
больше не куй
тренера нет
команды нет
игры нет
все пиндец мля-приехали
Регистрация: 20.11.2015
№35 Написал: interested (Сегодня, 21:51) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Что уже новый тренер назначен? smiley
Регистрация: 18.10.2013
№34 Написал: VS1976 ЮФО (Сегодня, 21:49) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Свистеть не мешки ворочать...


--------------------
У казака вся жизнь-война,
В казачьем сердце страха нет!
Регистрация: 27.08.2007
№33 Написал: Frost_033 Акапулько (Сегодня, 21:48) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vvSpartak
С судьями работать лучше будете?


Предположу, что манагеры нужного уровня на Тосно нажмут.
Регистрация: 14.06.2015
№32 Написал: Я-Спартач Россия (Сегодня, 21:48) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
этот пистабол в этом туре обещал на первое место вернуться smile


--------------------
Спартак -чемпион
Регистрация: 12.12.2011
№31 Написал: Гринч СПб (Сегодня, 21:48) #
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: vlees:
№25 Написал: vlees: (Сегодня, 21:40) #-4 (4)


online
Болеет за:
«Спартак»

ахахха дак понятно,след игра с вашими друзьями из тосно,скатают дог,позорище:)





Я помню "договорняк" со свиньями 5:1


--------------------
Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017
№30 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:45) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
Вот смеху то будет если они потеряют очки с тосно
Из кубка, один из младших братьев , вперёд ногами вынес этих..,так что и здесь не удивит.


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№29 Написал: Serg (Сегодня, 21:45) #
  • -1
  •  (5)
online

А если кто не пропустит много мячей, тому отключать газ...


--------------------
Спартак ( Москва )
<С> ♥ ♥ ♥ bully
Регистрация: 20.01.2006
№28 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:45) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: ФКСМ_1922
Где-то это уже было, да, Манчини?

; звезды от неизвестно от кого. Ты придурлок.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№27 Написал: kurbath тула (Сегодня, 21:42) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Тебя точно въ.
Въ, жто просто

кот ты рад?
Регистрация: 20.11.2015
№26 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 21:40) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Будете, конечно. Но это будет полна жопа огурцов...


--------------------
achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017
№25 Написал: vlees: (Сегодня, 21:40) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
ахахха дак понятно,след игра с вашими друзьями из тосно,скатают дог,позорище:)
Регистрация: 5.08.2017
№24 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 21:39) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Где-то это уже было, да, Манчини? laughing


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№23 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:38) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Сибирячок
Так может освятят, а не осветят?

Тебя точно въ.
Въ, жто просто


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№22 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 21:37) #
  • +3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Вот смеху то будет если они потеряют очки с тосно joy
Регистрация: 22.05.2015
№21 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:36) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Бриг
Батюшка, молитву прочитает, на ноги священной водой побрызгает...Отгонит злых духов..

Так может освятят, а не осветят?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№20 Написал: kurbath тула (Сегодня, 21:35) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Dazai
А это не красиво.
Рубин играет не в лучший футбол и сейчас не в топе РФПЛ и всё-же.
2:1 и 0:0 это не 5:1.
По сумме 2х игр, Рубин лучше Спартака, в противостоянии с Зенитом.
Сейчас аутсайдеры, но прокладки, выходит Вы, разве нет?

Редкий ты долпоеп
Мы дернули Арсенал-Арсенал дернул вас
ну и кто прокладки
рептилоид из болота мля
Регистрация: 20.11.2015
№19 Написал: Бриг (Сегодня, 21:34) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Сибирячок
А свет только в церкви? И зачем ноги освещать им? Они в темноте были?

Батюшка, молитву прочитает, на ноги священной водой побрызгает...Отгонит злых духов..
Регистрация: 21.11.2016
№18 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 21:34) #
  • -4
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Hitman
сразу голос прорезался потому что играете дома,с аутсайдерами и к тому же вашими прокладками

ты прав, дальше Тосно и спартак innocent
Регистрация: 20.07.2009
№17 Написал: Dazai Paradise (Сегодня, 21:33) #
  • -6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Челси»
Цитата: Hitman
сразу голос прорезался потому что играете с аутсайдерами и к тому же прокладками

А это не красиво.
Рубин играет не в лучший футбол и сейчас не в топе РФПЛ и всё-же.
2:1 и 0:0 это не 5:1.
По сумме 2х игр, Рубин лучше Спартака, в противостоянии с Зенитом.
Сейчас аутсайдеры, но прокладки, выходит Вы, разве нет?


--------------------
Не будьте тупыми.
Регистрация: 16.08.2017
№16 Написал: Шмайхель (Сегодня, 21:33) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Роберто Манчини: со следующего матча мы будем забивать очень много
...
Думаю, что со следующей игры будем забивать много
Дети,найдите на русфутбольной картинке отличия..


--------------------
От "газпрома",в ЛЧ ,как обычно лишь рекламные щиты.
Регистрация: 24.04.2017
№15 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 21:33) #
  • -2
  •  (8)
online

Шайтан. Знает что-то..


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№14 Написал: anonymous (Сегодня, 21:33) #
  • +1
  •  (7)

после Спалетти у Зени не тренеры, а куета какая то
Регистрация: 8.01.2017
№13 Написал: kurbath тула (Сегодня, 21:33) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Они в темноте были?

в говне мля
Регистрация: 20.11.2015
№12 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:32) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Бриг
в церкви ноги осветят

А свет только в церкви? И зачем ноги освещать им? Они в темноте были?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№11 Написал: Бриг (Сегодня, 21:31) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Краснодар»
Дзюбе и остальным в церкви ноги осветят..А какие еще варианты?
Регистрация: 21.11.2016
№10 Написал: Hitman (Сегодня, 21:29) #
  • -2
  •  (14)
online
Болеет за:
«Спартак»
сразу голос прорезался потому что играете дома,с аутсайдерами и к тому же вашими прокладками
Регистрация: 20.04.2017
№9 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 21:28) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: kurbath
Странная уверенность в голевой фейерии
дурно попахивает))


Тосно булки раздвинет, куда деваться?
Регистрация: 14.04.2008
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 21:27) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Сибирь»
Лунёв чего молчит? рвать же всех обещал. болы вонючие


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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