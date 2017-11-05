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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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21:23
Массимо Каррера: если пропущенный гол нужен, чтобы разбудить команду, я под это не подпишусь (6)
Массимо Каррера: если пропущенный гол нужен, чтобы разбудить команду, я под это не подпишусь (6)
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"Зенит" снова не забивает (46)
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Анатолий Бышовец: некоторые эпизоды в дерби были рассужены с каким-то таким двойным стандартом
Анатолий Бышовец: некоторые эпизоды в дерби были рассужены с каким-то таким двойным стандартом
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Владимир Пономарев: надо отдать должное Карасеву, он справился и отсудил матч на хорошем уровне (1)
Владимир Пономарев: надо отдать должное Карасеву, он справился и отсудил матч на хорошем уровне (1)
17:12
Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
Константин Савичев: надо набирать очки в каждом матче, выходить как на последний бой, но чего-то у нас не хватает (1)
Роберто Манчини: со следующего матча мы будем забивать очень много
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини после матча 16-го тура чемпионата России против "Рубина" (0:0) посетовал на усталость футболистов.
– Довольны ли вы результатом?
– Последний матч мы сыграли три дня назад. Учитывая это, в первом тайме мы выглядели уставшими, но с середины первого тайма мы доминировали. У нас есть проблема, мы не можем забить. Думаю, что со следующей игры будем забивать много. И еще: в моменте с Кокориным была красная карточка.
"Спорт-Экспресс"
– Довольны ли вы результатом?
– Последний матч мы сыграли три дня назад. Учитывая это, в первом тайме мы выглядели уставшими, но с середины первого тайма мы доминировали. У нас есть проблема, мы не можем забить. Думаю, что со следующей игры будем забивать много. И еще: в моменте с Кокориным была красная карточка.
"Спорт-Экспресс"
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