Чиро Иммобиле: матчи против сборной Швеции - самые важные в моей карьере

Форвард сборной Италии Чиро Иммобиле поделился ожиданиями от стыковых матчей ЧМ-2018 против Швеции."Мы прекрасно понимаем, какая ответственность лежит на сборной Италии. Матчи против сборной Швеции - самые важные в моей карьере, потому что от их результата зависит выход нашей сборной на чемпионат мира", - цитирует футболиста "Лацио" Football Italia.