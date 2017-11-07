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Чиро Иммобиле: матчи против сборной Швеции - самые важные в моей карьере

Форвард сборной Италии Чиро Иммобиле поделился ожиданиями от стыковых матчей ЧМ-2018 против Швеции.

"Мы прекрасно понимаем, какая ответственность лежит на сборной Италии. Матчи против сборной Швеции - самые важные в моей карьере, потому что от их результата зависит выход нашей сборной на чемпионат мира", - цитирует футболиста "Лацио" Football Italia.
Теги: Иммобиле Сборная Италии Сборная Швеции
Сегодня, 00:05
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