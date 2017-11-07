Александр Панов: за "Спартак". Врагов не считают, их побеждают (фото)

Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов, являющийся болельщиком "Спартака", на своей странице во "ВКонтакте" опубликовал фото с топорами и подписью: "За Спартак"."За "Спартак" Москва. Врагов не считают, их побеждают", - говорится в сообщении.Отметим, Александр Панов является воспитанником "Зенита".