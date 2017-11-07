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Александр Панов: за "Спартак". Врагов не считают, их побеждают (фото)

Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов, являющийся болельщиком "Спартака", на своей странице во "ВКонтакте" опубликовал фото с топорами и подписью: "За Спартак".

"За "Спартак" Москва. Врагов не считают, их побеждают", - говорится в сообщении.

Отметим, Александр Панов является воспитанником "Зенита".

Александр Панов: за "Спартак". Врагов не считают, их побеждают (фото)
Теги: Панов Спартак
Сегодня, 16:30
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8
(8)
№8 Написал: Сибирячок (Сегодня, 17:28) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Сибирь»
на ветке панова про Спартак я чую себя изгоем.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№7 Написал: Amirovich (Сегодня, 17:21) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Бла да он тупо себя ПИАРИТ ! ему срать на етот срамтак с большой горы ! ему пиар нужен что бы бабки зарабатывать ! просто ложите куй на него и он будет в поной жопе !
Регистрация: 28.02.2015
№6 Написал: Lion Heart Санкт-Петербург (Сегодня, 17:18) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
40 лет - ума нет...
Печально...


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Не страшно, если ты ОДИН - страшно, если ты НОЛЬ!
Регистрация: 4.05.2013
№5 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:10) #
  • -4
  •  (8)
online

Карлик разбушевался.
Плевать на тех кто ниже ростом.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№4 Написал: baden69 (Сегодня, 17:05) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Так ведут себя либо малолетки, у которых еще нет мозгов, либо ... 40-летние, всеми забытые спортсмены, у которых ума так и не появилось, а внимания хочется.
Регистрация: 31.08.2010
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:54) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Сибирь»
не стыдно клоуном себя выставлять? вроде взрослый дядька...


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: vermis_64 Санкт-Петербург (Сегодня, 16:44) #
  • -4
  •  (14)
online
Болеет за:
«Зенит»
Шашлычек готовит. Из соплеменников.
Регистрация: 23.08.2016
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 16:30) #
  • +10
  •  (20)
online
Болеет за:
ЦСКА
опять пьяный что ли?
да и новость какая то....ну пусть болеет.с чего такой интерес к нему?
Спартак то с победой...но новость из ничего


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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