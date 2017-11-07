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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Василий Березуцкий: российские игроки "Зенита", которые сидят на лавке, не слабее аргентинцев (6)
Александр Панов: за "Спартак". Врагов не считают, их побеждают (фото)
Бывший нападающий "Зенита" Александр Панов, являющийся болельщиком "Спартака", на своей странице во "ВКонтакте" опубликовал фото с топорами и подписью: "За Спартак".
"За "Спартак" Москва. Врагов не считают, их побеждают", - говорится в сообщении.
Отметим, Александр Панов является воспитанником "Зенита".
"За "Спартак" Москва. Врагов не считают, их побеждают", - говорится в сообщении.
Отметим, Александр Панов является воспитанником "Зенита".
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