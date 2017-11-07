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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Алессандро Флоренци: я отдам жизнь на поле, чтобы сыграть на чемпионате мира в России
Полузащитник сборной Италии Алессандро Флоренци рассказал, что очень хочет сыграть на чемпионате мира 2018 года в России.
"С удовольствием и гордостью вернулся в сборную. Впереди у нас стыковые матчи со Швецией. Это будет непросто, но сборная Италии никого не боится. Важная игра, о чём все знают и понимают. Шведы физически сильны и действуют как единое целое. Все мечтают сыграть на чемпионате мира. Я не смог сделать это в 2014 году, но я отдам жизнь на поле, чтобы сыграть на чемпионате мира в России", - цитирует Флоренци Football Italia.
"С удовольствием и гордостью вернулся в сборную. Впереди у нас стыковые матчи со Швецией. Это будет непросто, но сборная Италии никого не боится. Важная игра, о чём все знают и понимают. Шведы физически сильны и действуют как единое целое. Все мечтают сыграть на чемпионате мира. Я не смог сделать это в 2014 году, но я отдам жизнь на поле, чтобы сыграть на чемпионате мира в России", - цитирует Флоренци Football Italia.
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