Алессандро Флоренци: я отдам жизнь на поле, чтобы сыграть на чемпионате мира в России

Полузащитник сборной Италии Алессандро Флоренци рассказал, что очень хочет сыграть на чемпионате мира 2018 года в России."С удовольствием и гордостью вернулся в сборную. Впереди у нас стыковые матчи со Швецией. Это будет непросто, но сборная Италии никого не боится. Важная игра, о чём все знают и понимают. Шведы физически сильны и действуют как единое целое. Все мечтают сыграть на чемпионате мира. Я не смог сделать это в 2014 году, но я отдам жизнь на поле, чтобы сыграть на чемпионате мира в России", - цитирует Флоренци Football Italia.