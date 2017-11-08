Роберто Манчини: возглавить сборную Италии - это сон для каждого итальянского

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини не отказался бы возглавить сборную Италии.Напомним, итальянцы сыграют в стыковых матчах за право выйти в финальную часть ЧМ-2018 с командой Швеции."Не представляю чемпионат мира без Италии. Сборная находится под давлением, но это нормально. Несмотря на это, я думаю, они попадут на чемпионат мира.Что касается варианта возглавить сборную, то для каждого итальянского тренера – это сон, и для меня было бы честью сделать это. Я был бы готов", - сказал Манчини в эфире Premium Sport.