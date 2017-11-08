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Роберто Манчини: возглавить сборную Италии - это сон для каждого итальянского

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини не отказался бы возглавить сборную Италии.

Напомним, итальянцы сыграют в стыковых матчах за право выйти в финальную часть ЧМ-2018 с командой Швеции.

"Не представляю чемпионат мира без Италии. Сборная находится под давлением, но это нормально. Несмотря на это, я думаю, они попадут на чемпионат мира.

Что касается варианта возглавить сборную, то для каждого итальянского тренера – это сон, и для меня было бы честью сделать это. Я был бы готов", - сказал Манчини в эфире Premium Sport.

Советский спорт
Теги: Манчини Сборная Италии
Сегодня, 15:55
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№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 17:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Но вся проблема в руководителях итальянского футбола, а таких Манчини на пост гл. тренера там пруд пруди.
Регистрация: 20.03.2014
№1 Написал: Батька (Сегодня, 15:59) #
  • -2
  •  (6)

Хорошее вью? молодец продолжай в том же духе
Регистрация: 9.09.2016
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