Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:28
"Спартак-2" проиграл "Авангарду" (4)
"Спартак-2" проиграл "Авангарду" (4)
Роберто Манчини: возглавить сборную Италии - это сон для каждого итальянского
Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини не отказался бы возглавить сборную Италии.
Напомним, итальянцы сыграют в стыковых матчах за право выйти в финальную часть ЧМ-2018 с командой Швеции.
"Не представляю чемпионат мира без Италии. Сборная находится под давлением, но это нормально. Несмотря на это, я думаю, они попадут на чемпионат мира.
Что касается варианта возглавить сборную, то для каждого итальянского тренера – это сон, и для меня было бы честью сделать это. Я был бы готов", - сказал Манчини в эфире Premium Sport.
Советский спорт
Напомним, итальянцы сыграют в стыковых матчах за право выйти в финальную часть ЧМ-2018 с командой Швеции.
"Не представляю чемпионат мира без Италии. Сборная находится под давлением, но это нормально. Несмотря на это, я думаю, они попадут на чемпионат мира.
Что касается варианта возглавить сборную, то для каждого итальянского тренера – это сон, и для меня было бы честью сделать это. Я был бы готов", - сказал Манчини в эфире Premium Sport.
Советский спорт
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.