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"Бавария" уволила врача за неправильный диагноз

"Бавария" уволила доктора Фолькера Брауна, передает Bild. Это произошло из-за того, что медик поставил неправильные диагнозы защитникам Жерому Боатенгу и Давиду Алабе.

Оба футболиста пожаловались на проблемы с мышцами после победы над "Боруссией" (3:1) в 11-м туре чемпионата Германии. Спортивный директор "Баварии" Салихамиджич усомнился в диагнозе Брауна и обратился к врачу Вильгельму Мюллер-Вольфарту, ранее работавшему с мюнхенцами. Его диагноз кардинально отличался от диагноза Брауна.

Ранее "Бавария" объявила, что 44-летний специалист покинул клуб по собственному желанию.
Теги: Бавария
Сегодня, 10:42
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