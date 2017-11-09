"Бавария" уволила врача за неправильный диагноз

"Бавария" уволила доктора Фолькера Брауна, передает Bild. Это произошло из-за того, что медик поставил неправильные диагнозы защитникам Жерому Боатенгу и Давиду Алабе.Оба футболиста пожаловались на проблемы с мышцами после победы над "Боруссией" (3:1) в 11-м туре чемпионата Германии. Спортивный директор "Баварии" Салихамиджич усомнился в диагнозе Брауна и обратился к врачу Вильгельму Мюллер-Вольфарту, ранее работавшему с мюнхенцами. Его диагноз кардинально отличался от диагноза Брауна.Ранее "Бавария" объявила, что 44-летний специалист покинул клуб по собственному желанию.