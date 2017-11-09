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Матч Россия - Аргентина можно будет смотреть без комментария или следить только за Лионелем Месси

Первый канал в своем пресс-релизе представил прямую телевизионную и онлайн-трансляции матча Россия – Аргентина, передает корреспондент Rusfootball.info.

Напомним, игра пройдет 11 ноября на реконструированной Большой спортивной арене "Лужники". В телеэфире матч прокомментируют Константин Выборнов, Кирилл Дементьев и приглашенный эксперт Валерий Карпин.

Специально к этой встрече Первый канал открыл на своем сайте спецпроект, посетителям которого открываются уникальные возможности по просмотру игры с различных ракурсов и выбору альтернативного комментаторского состава.

Впервые на российском телевидении будет реализована возможность следить за отдельным игроком все время трансляции. Зрители смогут провести эти 90 минут с Лео Месси или с одним из нападающих сборной России.

Поклонники Месси смогут выбрать трансляцию с комментарием Гало Фернандеса на русском языке. Рожденный в Аргентине, но проживающий уже много лет в России Гало может похвастаться не только тату автографа Марадоны, но также опытом комментирования на российском ТВ матчей Кубка Америки и Кубка Либертадорес.

Во время матча на стадионе будут работать две камеры с обзором 360 градусов, одна из которых позволит в режиме реального времени следить за происходящим на скамейках запасных, а другая будет установлена в самой гуще болельщиков на стадионе. Еще одна уникальная опция - будет доступна трансляция игры с камеры-паука, установленной под самой крышей "Лужников".

Впервые возможность комментировать игру на Первом получил обычный болельщик - на сайте Первого канала в паре с Виктором Гусевым встречу отработает победитель конкурса #якомментатор Юрий Дамбаев из Улан-Удэ.

Также будет предоставлена возможность просмотра матча только с шумом стадиона, без комментария. Помимо этого, во время игры будет снята фотопанорама 360 и каждый болельщик сможет найти себя на ней после матча и сохранить фото на память.
Теги: Сборная России
Сегодня, 11:40
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(1)
№3 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 12:32) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
В последнее время все чаще приходила мысль выбор альтернативного комментатора, не то как Черданцева слышишь, сразу звук убираешь, а футбол без рева трибун, совсем не то.


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№2 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 12:16) #
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А можно камеру ему на лоб приепашить и с неё смотреть трансляцию ?
Регистрация: 21.12.2016
№1 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 11:52) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ахахах, со скамейки во втором тайме посмотрим)
Регистрация: 22.11.2009
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