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Григорий Иванов: некоторые матчи команд РФПЛ смотришь, и просто неинтересно. А на нашу команду интересно смотреть

Президент "Урала" Григорий Иванов оценил игру команды в нынешнем сезоне, ответив, что она показывает интересный футбол.

"Я верю в Тарханова, команда играющая. Всегда говорил – если будет у команды игра, то будут и очки. Некоторые матчи команд РФПЛ смотришь, и просто неинтересно. А на нашу команду интересно смотреть. Такая игра, как с "Динамо" в первом тайме. Быстрые, размашистые атаки. Мы действительно здорово играли. Показывали футбол европейского уровня, как бы пафосно это ни звучало. Мне лично интересно смотреть игру нашей команды. Поэтому у "Урала" и появились очки – когда есть игра, очки все равно придут", - цитирует Иванова "Спорт-Экспресс".
Теги: Иванов Тарханов Урал
Сегодня, 19:44
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(3)
№4 Написал: 120220 (Сегодня, 20:52) #
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online
Болеет за:
«Урал»
Цитата: sssh53
а страна не Газпром. Всех накормить не сможет

ТАКУЮ ЕРЕСЬ, ТОЛЬКО МОЛОКОСОС ИЗ ПИТЕРА МОГ НА ПИСАТЬ. ИДИ СЫНОК СИСЬКУ СОСИ.
Регистрация: 29.07.2008
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
это вы про доги с чеченами?


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: Vik_49 SM Калуга (Сегодня, 20:12) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Сам себя не похвалишь.........
Регистрация: 7.06.2017
№1 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 19:51) #
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Вы,господин Иванов, коммерцией занимаетесь а не футболом. Кому то сливаете, кого-то обыгрываете - кто сколько даст. Я вас понимаю и не осуждаю. Колбаски всем хочется, а страна не Газпром. Всех накормить не сможет
Регистрация: 23.09.2008
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