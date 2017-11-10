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Артуро Видаль может перейти в "Челси"

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль может покинуть клуб, информирует The Sun.

Сообщается, что в услугах чилийского хавбека заинтересован "Челси". Немецкий клуб готов рассмотреть продажу Видаля за 50 миллионов фунтов стерлингов.

Контракт чилийца с "Баварией" истекает в июне 2019 года.
Теги: Видаль Бавария Челси Трансферы
Сегодня, 21:17
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