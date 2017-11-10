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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Артуро Видаль может перейти в "Челси"
Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль может покинуть клуб, информирует The Sun.
Сообщается, что в услугах чилийского хавбека заинтересован "Челси". Немецкий клуб готов рассмотреть продажу Видаля за 50 миллионов фунтов стерлингов.
Контракт чилийца с "Баварией" истекает в июне 2019 года.
Сообщается, что в услугах чилийского хавбека заинтересован "Челси". Немецкий клуб готов рассмотреть продажу Видаля за 50 миллионов фунтов стерлингов.
Контракт чилийца с "Баварией" истекает в июне 2019 года.
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