Артуро Видаль может перейти в "Челси"

Полузащитник "Баварии" Артуро Видаль может покинуть клуб, информирует The Sun.Сообщается, что в услугах чилийского хавбека заинтересован "Челси". Немецкий клуб готов рассмотреть продажу Видаля за 50 миллионов фунтов стерлингов.Контракт чилийца с "Баварией" истекает в июне 2019 года.