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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Маркус Берг: итальянцы пытались спровоцировать меня на вторую желтую карточку
Нападающий сборной Швеции Маркус Берг прокомментировал победу над Италией (1:0) в домашнем стыковом матче за выход на ЧМ-2018.
Мы и ожидали сложную игру, у Италии три мощных центральных защитника, мне пришлось сложно. Я получил желтую карточку уже на первой минуте, поэтому пришлось изменить стиль игры.
Во втором тайме итальянцы пытались провоцировать меня на второе предупреждение, но судья на это не поддался. Не знаю, является ли Швеция теперь фаворитом. Не думаю об этом. Поедем в Милан, постараемся сыграть в свою игру", – передает слова Берга Football Italia.
Мы и ожидали сложную игру, у Италии три мощных центральных защитника, мне пришлось сложно. Я получил желтую карточку уже на первой минуте, поэтому пришлось изменить стиль игры.
Во втором тайме итальянцы пытались провоцировать меня на второе предупреждение, но судья на это не поддался. Не знаю, является ли Швеция теперь фаворитом. Не думаю об этом. Поедем в Милан, постараемся сыграть в свою игру", – передает слова Берга Football Italia.
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