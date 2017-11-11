Маркус Берг: итальянцы пытались спровоцировать меня на вторую желтую карточку

Нападающий сборной Швеции Маркус Берг прокомментировал победу над Италией (1:0) в домашнем стыковом матче за выход на ЧМ-2018.Мы и ожидали сложную игру, у Италии три мощных центральных защитника, мне пришлось сложно. Я получил желтую карточку уже на первой минуте, поэтому пришлось изменить стиль игры.Во втором тайме итальянцы пытались провоцировать меня на второе предупреждение, но судья на это не поддался. Не знаю, является ли Швеция теперь фаворитом. Не думаю об этом. Поедем в Милан, постараемся сыграть в свою игру", – передает слова Берга Football Italia.