Наставник сборной Италии: игроки разозлились, Буффон был очень зол

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура прокомментировал поражение от Швеции в гостевом матче за право участия в чемпионате мира - 2018."Меня сильно раздражает результат матча со Швецией, ведь он мог быть иным. Когда мы контролировали мяч, нам с легкостью удавалось проникнуть в штрафную площадь соперника. Но из-за физически хорошо подготовленной шведской команды мы не смогли победить. Мы были удивлены физической готовностью Швеции.Однако результат ничего не изменил. У нас почти не было возможности потренироваться, но сейчас нужно пересмотреть эту игру и понять, что мы должны были сделать иначе. Швеция всегда играет одинаково, но мы слишком медленно продвигались вперёд, и соперник успевал закрыть свободные зоны. В ответной встрече мы внесем некоторые изменения в составе.В раздевалке я увидел, что игроки разозлились. Они знают, что могли добиться другого результата, и хотят изменить ситуацию. Это идет от Джанлуиджи Буффона, он очень зол. Давление в Италии на тренера и игроков оказывается постоянно, но это нормально. Если мы не добились результата, то это не значит, что во всем виноваты СМИ", - сказал Вентура.