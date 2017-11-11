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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Наставник сборной Италии: игроки разозлились, Буффон был очень зол
Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура прокомментировал поражение от Швеции в гостевом матче за право участия в чемпионате мира - 2018.
"Меня сильно раздражает результат матча со Швецией, ведь он мог быть иным. Когда мы контролировали мяч, нам с легкостью удавалось проникнуть в штрафную площадь соперника. Но из-за физически хорошо подготовленной шведской команды мы не смогли победить. Мы были удивлены физической готовностью Швеции.
Однако результат ничего не изменил. У нас почти не было возможности потренироваться, но сейчас нужно пересмотреть эту игру и понять, что мы должны были сделать иначе. Швеция всегда играет одинаково, но мы слишком медленно продвигались вперёд, и соперник успевал закрыть свободные зоны. В ответной встрече мы внесем некоторые изменения в составе.
В раздевалке я увидел, что игроки разозлились. Они знают, что могли добиться другого результата, и хотят изменить ситуацию. Это идет от Джанлуиджи Буффона, он очень зол. Давление в Италии на тренера и игроков оказывается постоянно, но это нормально. Если мы не добились результата, то это не значит, что во всем виноваты СМИ", - сказал Вентура.
Газета.Ru
"Меня сильно раздражает результат матча со Швецией, ведь он мог быть иным. Когда мы контролировали мяч, нам с легкостью удавалось проникнуть в штрафную площадь соперника. Но из-за физически хорошо подготовленной шведской команды мы не смогли победить. Мы были удивлены физической готовностью Швеции.
Однако результат ничего не изменил. У нас почти не было возможности потренироваться, но сейчас нужно пересмотреть эту игру и понять, что мы должны были сделать иначе. Швеция всегда играет одинаково, но мы слишком медленно продвигались вперёд, и соперник успевал закрыть свободные зоны. В ответной встрече мы внесем некоторые изменения в составе.
В раздевалке я увидел, что игроки разозлились. Они знают, что могли добиться другого результата, и хотят изменить ситуацию. Это идет от Джанлуиджи Буффона, он очень зол. Давление в Италии на тренера и игроков оказывается постоянно, но это нормально. Если мы не добились результата, то это не значит, что во всем виноваты СМИ", - сказал Вентура.
Газета.Ru
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