Александр Мостовой: Аргентина на фоне нашей трусливой сборной выглядела добротно

Бывший нападающий "Спартака" Александр Мостовой в интервью дляпрокомментировал итоги товарищеского матча сборной России против Аргентины (0:1).- Я считаю, что команды показали тот футбол, который я и ожидал. Если я говорил, что они, скорее всего, сыграют вничью, то, к сожалению, проиграли со счетом 0:1, пропустив в конце от Агуэро. Мы лишний раз убедились, что мастерство, класс и качество наших футболистов сильно разнится, на первый взгляд, с непонятной для нас сборной Аргентины, которая с трудом вышла на этот чемпионат мира-2018, если вспомнить последние их три игры. Если бы не великий Лионель Месси, то у себя бы мы аргентинцев не увидели. А сегодня мы могли наблюдать за довольно-таки быстрой, техничной и неплохой командой сборной Аргентины, которая на фоне нашей трусливой сборной выглядела добротно. Особенно в первом тайме, где мы мяча вообще не касались и по воротам толком не ударили.Во втором тайме немного ситуация изменилась. Может быть, немного повзрослели и поняли, что ничего страшного тут нет - против тебя играют такие же футболисты, и побежали вперед, создав неплохих подхода. Если подводить черту, то хорошо, что сыграли 0:1, хотя счет мог быть и крупнее, потому что в первом тайме много раз спасал Игорь Акинфеев, и во втором тайме у южноамериканцев было несколько неплохих моментов. Мы увидели, что уровень нашей сборной России и команды Аргентины - отличается, аргентинцы нас сильнее. К сожалению или к счастью, нас ждет чемпионат мира, где соберутся очень серьезные соперники.- Что касается офсайда, то такое могут свистнуть, а могут и дать играть дальше, потому что там было на линии, а такое, по-моему, не считается. Там пол головы или рука были впереди, не считаю, что можно так категорично говорить, что офсайд был. Даже если не забили бы, то у аргентинцев все равно было два-три момента, поэтому считаю этот результат справедливым.- Я скажу, что Константин Рауш смотрелся неплохо, помимо того, что он защищался более-менее, и с подачами у него неплохо. Хорошо подключается к атакам, и в целом, он показал неплохой по уровню футбол. Мы увидели, что он может и угловые со штрафными подавать, потому что у него левая нога неплохая. Что касается Фернандеса, то сборная России большую часть времени проводила без мяча - владение мячом у нас было где-то 30 процентов, это очень мало, поэтому тут говорить особо нечего.