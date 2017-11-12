Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

"Лужники" вернулись. Как это было

О бешеной энергетике, царившей внутри самой большой арены страны, и организационных неприятностях, смазавших всё впечатление. Репортаж с матча, побившего рекорд посещаемости в истории сборной России.

"Лужники" вернулись. Как это было


На сборную Аргентины стадион будет набит под завязку, это было понятно ещё за несколько дней до матча. А за пару часов до матча в этом убедились и все пассажиры метро, волею случая оказавшиеся неподалеку от красной ветки или непосредственно на ней. За годы реконструкции "Лужников" Москва немного отвыкла от такой массовости, это было заметно. Особенно нервничали отдельные полицейские.

Организационные огрехи бросались в глаза ещё до начала встречи. Пусть до главного скандала вечера была ещё далеко, поводов для недовольства у зрителей хватало. Из работников стадиона или тех, кто обеспечивал порядок, практически никто не знал, как пройти до той или иной трибуны, где вход для прессы, в ту ли очередь нужно вставать. Не говоря уже о том, что полицейские в привычной для себя манере были не слишком обходительны. Всё-таки ужасная затея - заставлять блюстителей порядка выполнять обязанности стюардов.

Виталий Мутко: стадион "Лужники" - фантастический, он лучше вынес проверку, чем команда

За последние годы отечественный любитель футбола наверняка позабыл о таком кошмаре, потому как арены ЦСКА, "Спартака" и "Локомотива" от такой практики отошли. Полицейские обеспечивают порядок на улицах, но внутри самой арены не работают. В "Лужниках" они, наравне с волонтёрами, были везде.

Правда, когда гости стадиона оказались внутри, о всяких мелких недоразумениях быстро забыли. Изнутри арена выглядела потрясающе. А практически стопроцентная явка обеспечила атмосферу по-настоящему большого футбольного события. На матч пришло 78 750 зрителей, и эта цифра стала новым рекордом домашнего посещения матчей нашей сборной.

Тем более, приятно радовали изменения. Наконец-то можно было нормально смотреть футбол, а не разглядывать его в бинокль - убрали беговые дорожки, на которые столько жаловались болельщики раньше. Поработали b над внешним видом. "Лужники" выглядели стильно и современно.



Зрители, правда, шумели по-настоящему бодро и задорно всего лишь половину тайма. То ли сказывалась дрянная погода, сконцентрироваться исключительно на футболе на которой получалось с большим трудом, то ли не слишком радовавшая игра сборной. Моментов вообще было не очень много, а в нашем исполнении - вообще мизер. Один только удар Рауша и запомнился.

В «Лужу» не сели, но и обойти её не смогли. Россия проиграла Аргентине



Народ потянулся к выходу минут за пять до окончания основного времени. Нижние ярусы уходили беспрепятственно, а вот с верхними случилась та самая неприятная история, из-за которой пару часов гудел весь интернет. Довольно популярный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев, который, ко всему прочему, является послом грядущего Чемпионата Мира по футбола, выложил в социальные сети такой пост.



Не менее резко высказался и Максим Траньков. Двукратный олимпийский чемпион по фигурном катанию так же отметился гневным отзывом о работе стадиона:

"Посетил я главный стадион предстоящего мундиаля. Сначала кое-как нашел нужный вход, все очень непонятно, опоздал на гимн, потом мне предложили на четвертый этаж подняться пешком, а это в размерах стадиона как на восьмой в обычном доме. Я-то ладно, размялся, но попал в трафик из детей и пожилых людей, которым этот подъем стал испытанием. Кстати, почему-то в обратный путь вниз нас опускали на лифте.

Забежал в ложу, сел на пыльное после ремонта, но удобное кресло, увидел живых Месси, Агуэро, Дибалу, Ди Марию, Маскерано и прочих небожителей, еще и гол в ближние ко мне ворота, а с ним и очередное фиаско сборной Черчесова. А потом почувствовал себя заключенным...

Сквозь живой коридор из коней и людей в форме нас медленно вели к выходу. Под дождем, в плюс 5, в ноябре! Детей, женщин, пожилых. Так с песнями ровно 1,5 часа нас в давке донесло до станции «Лужники».

Спасибо за такой футбол, все для болельщиков. Это был срам и стыд, особенно нам, россиянам, перед иностранными болелами. Короче, такой футбол нам не нужен!"

Впрочем, кое-кого и такие вещи оставили равнодушным. Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин проведенным матчем в плане организации остался доволен. "Все схемы транспорта, загрузки стадиона, работы со зрителями сработали более-менее хорошо. Для первого раза очень хороший результат"

Зато повинился вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко: "Оргкомитету проводить чемпионат мира, мы обязательно изучим отзывы всех зрителей и болельщиков, которые пришли на этот матч. Это серьезный вопрос.

Приносим извинения за неудобства, которые возникли после окончания встречи. Мы обязательно изучим все сообщения людей в соцсетях".

Что ж, решить этот вопрос предстоит уже к следующему матчу. Потому что второй раз реакция будет куда более бурной. Да и отталкивать болельщиков, когда их так не хватает, затея явно не лучшая.

Григорий Калёнов, Rusfootball.info
Теги: Сборная России Сборная Аргентины
Сегодня, 02:41
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.