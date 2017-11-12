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Андрей Талалаев: лидируют те команды, у кого начальники бывшие арбитры. Случайность?

Главный тренер “Тамбова” Андрей Талалаев после матча с "Енисеем" (0:2) устроил перепалку с журналистами, после чего раскритиковал главного арбитра Сергея Куликова. Напомним, у тамбовской команды по ходу встречи были удалены два игрока.

— Вы спорили с арбитром в первом тайме, чем были недовольны?

— Вы знаете, когда еще назначили этого арбитра – я просто посмотрел. Этот арбитр шесть раз обслуживал матчи “Тамбова” – ни разу “Тамбов” не выиграл. На двадцатой минуте я сказал на скамейке, что без удаления мы сегодня не уйдем. Есть совпадения, а есть анализ. Мы играли до этого с “Оренбургом” — пенальти, с “Крыльями” — пенальти. Приехали к вам — два удаления. С командами, которым нужнее премьер-лига. Обсуждать есть десятки людей, которые разберутся в этих эпизодах и логически обоснуют назначение всех карточек — будет сколько угодно.

Я вам просто объясню — в прошлом году мы играли с Хабаровском такую же игру, им просто было нужнее. Тоже поставили пенальти в наши ворота. Если брать факты о предвзятом судействе — мне не понравилось судейство и я говорю почему. Я не считаю, что этот поединок был излишне жесток, максимум по двадцать фолов с той и другой стороны. Перед этим мы играли с “Балтикой”, с их стороны было тридцать фолов. У нас нет четких требований сформулированных — за что дается желтая карточка, а за что нет. И обращаюсь все время к этому.

Я обещал до зимы судей не трогать, но сегодня вышел утром из гостиницы, -18 и уши свернулись в трубочку. Это был первый посыл. Второй момент. Вы все люди умные и воспитанные, не как двое оказались. Нет никаких четких и жестких правил, регламентов как мы общаемся на пресс-конференции. Я могу задавать встречные вопросы, чтобы услышать ваше мнение и ответить на все ваши вопросы. Но сейчас и в премьер-лиге, и в первой лиге лидирую команды, у кого начальники команды или спортивные директора - бывшие арбитры. Сухина в “Локомотиве”, у вас Егоров. Опять вы будете говорить, что это случайность? Мне мало что.

К игре. Мы так плохо еще не начинали ни одного первого тайма. Чтобы вот так нас гоняли первые двадцать минут — такого не было. Причины? Они в том же заключаются, с чего я начал. Мы самая молодая команда лиги, в 2013 году только создался клуб, еще нет такого опыта играть с грандами, которые ставят серьезные задачи и которым нужнее премьер-лига, как они считают. Второе. Признаю, что тренерский штаб “Енисея” переиграл нас. Увидев трех центральных полузащитников мы начали планировать, что основные акценты в игре будут сделаны на центр поля. Нас переиграли во взаимодействии 3-2 на флангах. В перерыве мы эту остроту перекрыли и играли неплохо до второго удаления. В первом тайме причина в том же, что вчера была у сборной России. Команда выходит, не веря в свои силы. Еще раз: а) тактически переиграли, б) не сумели найти нужные слова, чтобы выйти с таким же настроем, как дома мы играли с вашей командой.

Третий момент. Это о гостеприимстве. Если не идти на какие-то мелочи и использовать все в свою пользу… Вчера мы приехали на тренировку, тренировались — манеж не поливали. Пока мы не можем содержать три состава. На сегодняшний день, чтобы успешно выступать нужно: а) тридцать равных человек, как у вас, чтобы на жидком поле были габаритные футболисты, б) играть нормальный матч чемпионата на искусственном поле и c) играть в манеже, где требуются маленькие резкие футболисты, как игроки сборной.

Тот же Камеш, который использует моменты. Мы же, еще раз, я почему обращаюсь все время к журналистам, ну не осталось людей такого уровня, как раньше были Кучеренко, Лысенко, Тимошин, которые анализируют игру. В основное, анализируют то, что говорят. Футбол там, на поле, а говорят вокруг. Например, если проанализировать команды, кто больше всего отбирает на чужой половине (отборы, подборы, перехваты), поверьте мне, не “Енисей” будет лидером.

Есть другие команды, которые умеют делать это лучше. Тот же “Олимпиец”. Вы берете контролем мяча, безусловно, мы сегодня проиграли в этом компоненте. Скорость, перемещение мяча — ваша команда лучшая в лиге в этом. Квалификация лучшая в лиге. Можно ли бороться? Ввосьмером против десятерых — точно нельзя. Мои впечатления по игре я вам высказал. Есть моменты, в которых мы проиграли. Но, если для того, чтобы обыграть “Тамбов” “Енисею” нужно удаление двух футболистов, значит кто-то признает и нашу силу. Я очень рад. Все.

— Решения будете оспаривать судейские?

— Какой смысл? Этот человек шесть игр утопил нас, в седьмой будет что-то другое? У него что-то изменится в голове? Там есть люди, которые должны думать, а они закрывают на это глаза. Пускай они решают. Какой смысл? Ничего не будет. У нас такая же игра была в “Оренбурге” — сломали Дорожкина, удалили, назначили пенальти. Здесь тоже самое. Трех футболистов убрали, плюс Рыбин сломан. Выходите побыстрее в премьер-лигу, а мы будем бороться своим рангом, чтобы живые футболисты на остальные игры оставались.

— В первом круге аналогично справедливо за два фола был удален Кичин.

— Мне очень понравилось ваше слово “справедливо”.

— Сегодня не справедливо?

— Футболист Кашчелан играл в мяч, соперника не видел. Тот выскочил на опережение. Давать здесь желтую карточку можно в том случае, если есть огромное желание найти момент. Если вы играли в футбол: если мяч висит в воздухе, то вы концентрируетесь на мяче, а не на том, кто бежит сзади. Может, попал в лицо, но футболист играл в мяч. Я поблагодарил своих игроков за второй тайм, но устрою серьезный нагоняй за то, что было в первом.

ФК "Енисей"
Теги: Талалаев Тамбов
Сегодня, 18:50
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6
(1)
№6 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 19:26) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: пс4
Балтавня это."Локо" в чистую переиграл "Зенит" в гостях и по "причине "судьи?.

С тремя 100% голевыми Зенита в первом тайме и полностью прижатым к воротам Локо?Интересно если бы забил Зенит пару как бы Локо,играющий в автобус отыгрывался?Победил просто тот,кому больше повезло.Хотя на Ивановиче бесспорный фол был,но это не коим образом не отмазка.К слову именно из-за неумения играть первым номером у Локо и проблемы в ЛЕ.Там команды тоже сидят в автобусе,а Локо первым номером огребает от Шерифа.Позорище полное.В ПЛ играющих команд всего несколько -Краснодар,Спартак,Зенит и Тосно,временами играет в атаку Урал.Остальные тупо играют в автобус.Вот и вся модель.Лупи по ногам и пинай вперед на негра.Вот такой у нас в ПЛ зрелищный футбол)А судей принудительно после матча прогонять на детекторе лжи и продажных вышвыривать .


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015
№5 Написал: ADonskoi (Сегодня, 19:20) #
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online

В российском футболе не любят и не уважают молодые команды и всячески их топят. Потому мы и стоим в развитии на две головы ниже Аргентины. Там судья просто не осмелился бы так судить. Это был бы его последний матч.
С другой стороны семь вопиющих утопленных судьями матчей Тамбова ни в какие ворота не влазят. Почем бы не расследовать эти игры? Почему власти области и города молчат? Хотя бы позвонили уважаемому Виталию Леонтьевичу на такой повторяющийся беспредел в отношении молодой перспективной команды. Или господа журналисты провели бы анализ ненормального судейства.
Один тренер бьется за справедливость, которая у нашего народа одна из главных черт характера и жизни.
Регистрация: 17.07.2014
№4 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 19:18) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Он ещё и Балтику что-то вспомнил. Так Балтике не нужна в этом сезоне премьер-лига. Мы вас разгромили по делу. Просто играть нужно, а не нести всякую хрень...
Регистрация: 26.10.2016
№3 Написал: Domminion Russia (Сегодня, 19:15) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Начинается...сейчас все начнут жаловаться, что проиграли Локомотиву только из за судей. Очень удобная позиция, хоть и страшно далекая от правды
Регистрация: 2.06.2017
№2 Написал: пс4 Пицунда (Сегодня, 19:11) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Ман Сити»
Балтавня это."Локо" в чистую переиграл "Зенит" в гостях и по "причине "судьи?.
Регистрация: 12.11.2017
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 18:57) #
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
не только.еще те,кто не считая госбабла премии им(судьям) за нужный результат выписывают.ну,или те,у кого ручные караси есть.


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
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