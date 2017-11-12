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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Андрей Талалаев: лидируют те команды, у кого начальники бывшие арбитры. Случайность?
Главный тренер “Тамбова” Андрей Талалаев после матча с "Енисеем" (0:2) устроил перепалку с журналистами, после чего раскритиковал главного арбитра Сергея Куликова. Напомним, у тамбовской команды по ходу встречи были удалены два игрока.
— Вы спорили с арбитром в первом тайме, чем были недовольны?
— Вы знаете, когда еще назначили этого арбитра – я просто посмотрел. Этот арбитр шесть раз обслуживал матчи “Тамбова” – ни разу “Тамбов” не выиграл. На двадцатой минуте я сказал на скамейке, что без удаления мы сегодня не уйдем. Есть совпадения, а есть анализ. Мы играли до этого с “Оренбургом” — пенальти, с “Крыльями” — пенальти. Приехали к вам — два удаления. С командами, которым нужнее премьер-лига. Обсуждать есть десятки людей, которые разберутся в этих эпизодах и логически обоснуют назначение всех карточек — будет сколько угодно.
Я вам просто объясню — в прошлом году мы играли с Хабаровском такую же игру, им просто было нужнее. Тоже поставили пенальти в наши ворота. Если брать факты о предвзятом судействе — мне не понравилось судейство и я говорю почему. Я не считаю, что этот поединок был излишне жесток, максимум по двадцать фолов с той и другой стороны. Перед этим мы играли с “Балтикой”, с их стороны было тридцать фолов. У нас нет четких требований сформулированных — за что дается желтая карточка, а за что нет. И обращаюсь все время к этому.
Я обещал до зимы судей не трогать, но сегодня вышел утром из гостиницы, -18 и уши свернулись в трубочку. Это был первый посыл. Второй момент. Вы все люди умные и воспитанные, не как двое оказались. Нет никаких четких и жестких правил, регламентов как мы общаемся на пресс-конференции. Я могу задавать встречные вопросы, чтобы услышать ваше мнение и ответить на все ваши вопросы. Но сейчас и в премьер-лиге, и в первой лиге лидирую команды, у кого начальники команды или спортивные директора - бывшие арбитры. Сухина в “Локомотиве”, у вас Егоров. Опять вы будете говорить, что это случайность? Мне мало что.
К игре. Мы так плохо еще не начинали ни одного первого тайма. Чтобы вот так нас гоняли первые двадцать минут — такого не было. Причины? Они в том же заключаются, с чего я начал. Мы самая молодая команда лиги, в 2013 году только создался клуб, еще нет такого опыта играть с грандами, которые ставят серьезные задачи и которым нужнее премьер-лига, как они считают. Второе. Признаю, что тренерский штаб “Енисея” переиграл нас. Увидев трех центральных полузащитников мы начали планировать, что основные акценты в игре будут сделаны на центр поля. Нас переиграли во взаимодействии 3-2 на флангах. В перерыве мы эту остроту перекрыли и играли неплохо до второго удаления. В первом тайме причина в том же, что вчера была у сборной России. Команда выходит, не веря в свои силы. Еще раз: а) тактически переиграли, б) не сумели найти нужные слова, чтобы выйти с таким же настроем, как дома мы играли с вашей командой.
Третий момент. Это о гостеприимстве. Если не идти на какие-то мелочи и использовать все в свою пользу… Вчера мы приехали на тренировку, тренировались — манеж не поливали. Пока мы не можем содержать три состава. На сегодняшний день, чтобы успешно выступать нужно: а) тридцать равных человек, как у вас, чтобы на жидком поле были габаритные футболисты, б) играть нормальный матч чемпионата на искусственном поле и c) играть в манеже, где требуются маленькие резкие футболисты, как игроки сборной.
Тот же Камеш, который использует моменты. Мы же, еще раз, я почему обращаюсь все время к журналистам, ну не осталось людей такого уровня, как раньше были Кучеренко, Лысенко, Тимошин, которые анализируют игру. В основное, анализируют то, что говорят. Футбол там, на поле, а говорят вокруг. Например, если проанализировать команды, кто больше всего отбирает на чужой половине (отборы, подборы, перехваты), поверьте мне, не “Енисей” будет лидером.
Есть другие команды, которые умеют делать это лучше. Тот же “Олимпиец”. Вы берете контролем мяча, безусловно, мы сегодня проиграли в этом компоненте. Скорость, перемещение мяча — ваша команда лучшая в лиге в этом. Квалификация лучшая в лиге. Можно ли бороться? Ввосьмером против десятерых — точно нельзя. Мои впечатления по игре я вам высказал. Есть моменты, в которых мы проиграли. Но, если для того, чтобы обыграть “Тамбов” “Енисею” нужно удаление двух футболистов, значит кто-то признает и нашу силу. Я очень рад. Все.
— Решения будете оспаривать судейские?
— Какой смысл? Этот человек шесть игр утопил нас, в седьмой будет что-то другое? У него что-то изменится в голове? Там есть люди, которые должны думать, а они закрывают на это глаза. Пускай они решают. Какой смысл? Ничего не будет. У нас такая же игра была в “Оренбурге” — сломали Дорожкина, удалили, назначили пенальти. Здесь тоже самое. Трех футболистов убрали, плюс Рыбин сломан. Выходите побыстрее в премьер-лигу, а мы будем бороться своим рангом, чтобы живые футболисты на остальные игры оставались.
— В первом круге аналогично справедливо за два фола был удален Кичин.
— Мне очень понравилось ваше слово “справедливо”.
— Сегодня не справедливо?
— Футболист Кашчелан играл в мяч, соперника не видел. Тот выскочил на опережение. Давать здесь желтую карточку можно в том случае, если есть огромное желание найти момент. Если вы играли в футбол: если мяч висит в воздухе, то вы концентрируетесь на мяче, а не на том, кто бежит сзади. Может, попал в лицо, но футболист играл в мяч. Я поблагодарил своих игроков за второй тайм, но устрою серьезный нагоняй за то, что было в первом.
ФК "Енисей"
— Вы спорили с арбитром в первом тайме, чем были недовольны?
— Вы знаете, когда еще назначили этого арбитра – я просто посмотрел. Этот арбитр шесть раз обслуживал матчи “Тамбова” – ни разу “Тамбов” не выиграл. На двадцатой минуте я сказал на скамейке, что без удаления мы сегодня не уйдем. Есть совпадения, а есть анализ. Мы играли до этого с “Оренбургом” — пенальти, с “Крыльями” — пенальти. Приехали к вам — два удаления. С командами, которым нужнее премьер-лига. Обсуждать есть десятки людей, которые разберутся в этих эпизодах и логически обоснуют назначение всех карточек — будет сколько угодно.
Я вам просто объясню — в прошлом году мы играли с Хабаровском такую же игру, им просто было нужнее. Тоже поставили пенальти в наши ворота. Если брать факты о предвзятом судействе — мне не понравилось судейство и я говорю почему. Я не считаю, что этот поединок был излишне жесток, максимум по двадцать фолов с той и другой стороны. Перед этим мы играли с “Балтикой”, с их стороны было тридцать фолов. У нас нет четких требований сформулированных — за что дается желтая карточка, а за что нет. И обращаюсь все время к этому.
Я обещал до зимы судей не трогать, но сегодня вышел утром из гостиницы, -18 и уши свернулись в трубочку. Это был первый посыл. Второй момент. Вы все люди умные и воспитанные, не как двое оказались. Нет никаких четких и жестких правил, регламентов как мы общаемся на пресс-конференции. Я могу задавать встречные вопросы, чтобы услышать ваше мнение и ответить на все ваши вопросы. Но сейчас и в премьер-лиге, и в первой лиге лидирую команды, у кого начальники команды или спортивные директора - бывшие арбитры. Сухина в “Локомотиве”, у вас Егоров. Опять вы будете говорить, что это случайность? Мне мало что.
К игре. Мы так плохо еще не начинали ни одного первого тайма. Чтобы вот так нас гоняли первые двадцать минут — такого не было. Причины? Они в том же заключаются, с чего я начал. Мы самая молодая команда лиги, в 2013 году только создался клуб, еще нет такого опыта играть с грандами, которые ставят серьезные задачи и которым нужнее премьер-лига, как они считают. Второе. Признаю, что тренерский штаб “Енисея” переиграл нас. Увидев трех центральных полузащитников мы начали планировать, что основные акценты в игре будут сделаны на центр поля. Нас переиграли во взаимодействии 3-2 на флангах. В перерыве мы эту остроту перекрыли и играли неплохо до второго удаления. В первом тайме причина в том же, что вчера была у сборной России. Команда выходит, не веря в свои силы. Еще раз: а) тактически переиграли, б) не сумели найти нужные слова, чтобы выйти с таким же настроем, как дома мы играли с вашей командой.
Третий момент. Это о гостеприимстве. Если не идти на какие-то мелочи и использовать все в свою пользу… Вчера мы приехали на тренировку, тренировались — манеж не поливали. Пока мы не можем содержать три состава. На сегодняшний день, чтобы успешно выступать нужно: а) тридцать равных человек, как у вас, чтобы на жидком поле были габаритные футболисты, б) играть нормальный матч чемпионата на искусственном поле и c) играть в манеже, где требуются маленькие резкие футболисты, как игроки сборной.
Тот же Камеш, который использует моменты. Мы же, еще раз, я почему обращаюсь все время к журналистам, ну не осталось людей такого уровня, как раньше были Кучеренко, Лысенко, Тимошин, которые анализируют игру. В основное, анализируют то, что говорят. Футбол там, на поле, а говорят вокруг. Например, если проанализировать команды, кто больше всего отбирает на чужой половине (отборы, подборы, перехваты), поверьте мне, не “Енисей” будет лидером.
Есть другие команды, которые умеют делать это лучше. Тот же “Олимпиец”. Вы берете контролем мяча, безусловно, мы сегодня проиграли в этом компоненте. Скорость, перемещение мяча — ваша команда лучшая в лиге в этом. Квалификация лучшая в лиге. Можно ли бороться? Ввосьмером против десятерых — точно нельзя. Мои впечатления по игре я вам высказал. Есть моменты, в которых мы проиграли. Но, если для того, чтобы обыграть “Тамбов” “Енисею” нужно удаление двух футболистов, значит кто-то признает и нашу силу. Я очень рад. Все.
— Решения будете оспаривать судейские?
— Какой смысл? Этот человек шесть игр утопил нас, в седьмой будет что-то другое? У него что-то изменится в голове? Там есть люди, которые должны думать, а они закрывают на это глаза. Пускай они решают. Какой смысл? Ничего не будет. У нас такая же игра была в “Оренбурге” — сломали Дорожкина, удалили, назначили пенальти. Здесь тоже самое. Трех футболистов убрали, плюс Рыбин сломан. Выходите побыстрее в премьер-лигу, а мы будем бороться своим рангом, чтобы живые футболисты на остальные игры оставались.
— В первом круге аналогично справедливо за два фола был удален Кичин.
— Мне очень понравилось ваше слово “справедливо”.
— Сегодня не справедливо?
— Футболист Кашчелан играл в мяч, соперника не видел. Тот выскочил на опережение. Давать здесь желтую карточку можно в том случае, если есть огромное желание найти момент. Если вы играли в футбол: если мяч висит в воздухе, то вы концентрируетесь на мяче, а не на том, кто бежит сзади. Может, попал в лицо, но футболист играл в мяч. Я поблагодарил своих игроков за второй тайм, но устрою серьезный нагоняй за то, что было в первом.
ФК "Енисей"
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