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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Вице-президент "Вест Хэма": уволить Билича - одно из самых сложных решений за последние 25 лет
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На матче "Крылья Советов" - "Химки" присутствовало 2 болельщика из Белоруссии, которые приехали в Самару специально, чтобы поддержать Корниленко
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Валерий Кечинов: у сборной еще очень много работы, если мы не хотим выглядеть мальчиками для битья
Тренер сборной Италии: в группе с Испанией мы рассчитывали попасть только в стыковые матчи
Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура рассказал о борьбе за путевку на ЧМ-2018.
"Как получили в соперники по группе сборную Испании, мы знали, что нам нужно попасть в стыковые матчи. Для меня не является сюрпризом то, что сейчас мы играем в них.
Тем не менее, мы – Италия, потому должны проходить на ЧМ, демонстрируя великолепный футбол", – сказал Вентура.
Sports.ru
"Как получили в соперники по группе сборную Испании, мы знали, что нам нужно попасть в стыковые матчи. Для меня не является сюрпризом то, что сейчас мы играем в них.
Тем не менее, мы – Италия, потому должны проходить на ЧМ, демонстрируя великолепный футбол", – сказал Вентура.
Sports.ru
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