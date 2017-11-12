Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Тренер сборной Италии: в группе с Испанией мы рассчитывали попасть только в стыковые матчи

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура рассказал о борьбе за путевку на ЧМ-2018.

"Как получили в соперники по группе сборную Испании, мы знали, что нам нужно попасть в стыковые матчи. Для меня не является сюрпризом то, что сейчас мы играем в них.

Тем не менее, мы – Италия, потому должны проходить на ЧМ, демонстрируя великолепный футбол", – сказал Вентура.

Sports.ru
Теги: Сборная Италии
Сегодня, 22:35
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.