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Игорь Колыванов: на ЧМ сборная способна дойти до четвертьфинала

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов высказал свое мнение о том, на что может рассчитывать национальная команда на ЧМ-2018.

"Думаю, нам по силам дойти до четвертьфинала. Ну, а что? Команда сбалансированная, есть лидеры в каждой линии. С возвращением Дзагоева, Зобнина и Головина преобразится полузащита. Кокорин прибавляет на глазах…

Наши главные козыри очевидны. Великолепная физическая подготовка, которую наверняка обеспечит Черчесов, самоотверженность и поддержка трибун. На чемпионате мира все это должно принести результат", – передает слова Колыванова "СЭ".
Теги: Колыванов Сборная России
Сегодня, 23:03
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№9 Написал: grisha (Сегодня, 23:27) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Alter ego
Корею южную, на домашнем чемпионате, помниться аж до полуфинала дотащили

Немцев до сих пор тащат )))))))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№8 Написал: Alter ego (Сегодня, 23:24) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Корею южную, на домашнем чемпионате, помниться аж до полуфинала дотащили
Регистрация: 17.05.2017
№7 Написал: grisha (Сегодня, 23:22) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Angelsh
"Страшно далеки они от народа"(с)

Чем дальше, тем ближе к руководителю - и к месту рядом (((
А Колыванов - мелкая и ничтожная личность (с) - мог бы сказать, что финал нам по плечу ))))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
№6 Написал: Angelsh (Сегодня, 23:19) #
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online

"Страшно далеки они от народа"(с)
Регистрация: 19.07.2016
№5 Написал: anonymous (Сегодня, 23:18) #
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смешная шутка
Регистрация: 8.01.2017
№4 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 23:17) #
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online

Владея мячом 28%? Без мяча никуда они выйти не смогут, несмотря на сбалансированное неумение играть в футбол. Ну вот правда Акинфеев из сбалансированного состава выпадает)
Регистрация: 23.09.2008
№3 Написал: romazab Ново-Ебенево (Сегодня, 23:17) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
И надо же такое в голову прийти, с нашими инвалидами
Регистрация: 5.10.2011
№2 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 23:15) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да уж, мечтать не вредно.
Регистрация: 2.02.2012
№1 Написал: grisha (Сегодня, 23:09) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Если играем с СевКореей и Венесуэлой - то выйдем из группы - за небольшие деньги отцам их народов ))))))))))))))))))
Регистрация: 19.04.2017
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