Буффон к нам не приедет. Швеция удержала завоеванное дома преимущество

Квалификация ЧМ-2018. Европа



Плей-офф, ответная встреча (0:1)



Италия - Швеция 0:0

Благодаря нулевой ничьей на чужом поле сборная Швеции отобралась на чемпионат мира в России. О том, как итальянцы упускали стопроцентные моменты, а также о геройствах вратаря Ольсена - материалНесмотря на то, что Италия в первом матче этого спарринга имела пару неплохих моментов, даже ничью из Швеции увезти не удалось. Кроме того, что команда Буффона, которого мы так хотим видеть этим летом в России, проиграла, итальянцы лишились одного из основных игроков - на ответную встречу Вератти оказался дисквалифицирован. Вот и получается, что к решающей игре изначальный фаворит пары подходил с потерями, с голевым дефицитом и без забитых на выезде мячей.Гости начинали с бешеным желанием и вытекающей отсюда жесткостью. Старательно зажимавшие противника на чужой половине поля шведы первые минуты выглядели куда интереснее ( без конструктивных последствий, исключительно территория и выигранная борьба). "Трёхцветным" понадобилось время, чтобы привыкнуть к такой активности соперника. Италия с большим трудом переходила центр поля, но если это удавалось, сразу появлялось свободное пространство, которым можно было воспользоваться.Еще не были сыграны стартовые пятнадцать минут, как арбитр дважды оказался в центре внимания. Отметился он, правда, только своей исключительной пассивностью. Сначала Пароло упал в шведской штрафной, а затем Дармиан сыграл рукой неподалеку от владений Буффона. В обе стороны арбитр, в принципе, мог назначать пенальти, но не стал. То ли действительно не увидел нарушений, то ли не посчитал нужным ломать таким образом игру....случился только в середине первого тайма. Итальянцы всё-таки смогли взять под свой контроль центр поля и наладили регулярные позиционные атаки. Большую часть этих наступлений шведы разносили, заставляли хозяев искать пространство на флангах, перекладывать мяч то на одну, то на другую бровку, но Кандрева всё равно нашёл отличный момент для удара. Не сохранил только хладнокровия и саданул со всей силы чуть выше ворот.До перерыва у "скуадры" было несколько потрясающих моментов. Неожиданно оборона Швеции, что довольно легко справлялась с нападками хозяев большую часть тайма, начала ошибаться и позволять Италии все больше вольностей. Но забить не удалось. Сначала остановил мяч перед пустым створом защитник, а потом выручил Ольсен. Так что это дьявольское преимущество последних минут Италия реализовать не смогла.Второй тайм походил на конец первого. Италия владела безоговорочным преимуществом, зажимала шведов в штрафной и раз за разом создавала хорошие моменты. Одна беда - не получалось их реализовывать. Абсолютно. То какие-то чудеса показывал Ольсен, то просто не везло, мяч шёл куда угодно, лишь бы не в створ. Время утекало и все больше шансов было у шведов. И было сильное подозрение, что всё так и закончится, если хозяева не откажутся от своих бесконечных и бесцельных забросов с флангов.Последние пару десятков минут основного времени в действиях хозяев сквозила безнадёжность. Несмотря на то, что моменты были, моменты довольно классные, замечалось, как Италии было всё тяжелее изобретать очередное позиционное наступление. Ну а шведы просто отбивались. Бесхитростно, зато от всей души. И особо упорствовал Ольсен, которого смело можно назвать героем этого вечера.Через полгода к нам приедет Швеция. Не Италия, как многим бы очень хотелось в нашей стране, ведь заслужили этого именно скандинавы.Буффон, Дармиан, (Эль-Шаарави, 70), Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Флоренци, Кандрева, (Бернардески, 80), Жоржиньо, Пароло, Иммобиле, Габбьядини, (Белотти, 70).Ольсен, Нильссон-Линделёф, Гранквист, Аугустинсон, Лустиг, Юханссон, (Свенссон, 25), Ларссон, Форсберг, Классон, (Роден, 76), Тойвонен, (Кизе-Телин, 59), Берг.Кьеллини, 13, Юханссон, 14, Барцальи, 27, Форсберг, 36, Кизе-Телин, 70, Бернардески, 90+2