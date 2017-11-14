Cборная Швеции прошла сборную Италии и сыграет на ЧМ-2018

Сборная Италии не смогла обыграть Швецию в ответном матче плей-офф квалификации чемпионата мира 2018 года.В первом матче в Стокгольме шведы одержали победу со счётом 1:0 благодаря голу полузащитника Якоба Юханссона.Чемпионат мира-2018Плей-оффМатч 1 - 0:1Италия: Буффон, Дармиан, (Эль-Шаарави, 70), Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Флоренци, Кандрева, (Бернардески, 80), Жоржиньо, Пароло, Иммобиле, Габбьядини, (Белотти, 70).Швеция: Ольсен, Нильссон-Линделёф, Гранквист, Аугустинсон, Лустиг, Юханссон, (Свенссон, 25), Ларссон, Форсберг, Классон, (Роден, 76), Тойвонен, (Кизе-Телин, 59), Берг.Предупреждения: Кьеллини, 13, Юханссон, 14, Барцальи, 27, Форсберг, 36, Кизе-Телин, 70, Бернардески, 90+2