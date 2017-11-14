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Cборная Швеции прошла сборную Италии и сыграет на ЧМ-2018

Сборная Италии не смогла обыграть Швецию в ответном матче плей-офф квалификации чемпионата мира 2018 года.

В первом матче в Стокгольме шведы одержали победу со счётом 1:0 благодаря голу полузащитника Якоба Юханссона.

Чемпионат мира-2018

Плей-офф

Матч 1 - 0:1

Италия - Швеция 0:0

Италия: Буффон, Дармиан, (Эль-Шаарави, 70), Барцальи, Бонуччи, Кьеллини, Флоренци, Кандрева, (Бернардески, 80), Жоржиньо, Пароло, Иммобиле, Габбьядини, (Белотти, 70).

Швеция: Ольсен, Нильссон-Линделёф, Гранквист, Аугустинсон, Лустиг, Юханссон, (Свенссон, 25), Ларссон, Форсберг, Классон, (Роден, 76), Тойвонен, (Кизе-Телин, 59), Берг.

Предупреждения: Кьеллини, 13, Юханссон, 14, Барцальи, 27, Форсберг, 36, Кизе-Телин, 70, Бернардески, 90+2

Cборная Швеции прошла сборную Италии и сыграет на ЧМ-2018
Теги: Сборная Италии Сборная Швеции
Сегодня, 00:43
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29
(3)
№29 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 01:09) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
по сумме 2-х встреч шведы были сильнее. по крайней мере видна тренерская работа, было понятно во что играет команда. в отличии от Италии.
Регистрация: 2.08.2010
№28 Написал: нетрал (Сегодня, 01:04) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
это вел. марио по вуду нашаманил!...
Регистрация: 26.04.2017
№27 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:02) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: karfagen
Инсинье вестимо был слишком плох для такого футбола
забавно вышло

Весь матч задавал тот же вопрос, парень блестяще играет за Наполи, тут даже не вышел на замену?
Регистрация: 2.02.2012
№26 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:02) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Цитата: sanyapytilin
Без Чили и Италии...грустно.

Согласен это печаль, еще больше расстроило, что футбол в двухэтажный автобус без голов оказывается эффективнее. Буффона жалко , не заслужил он такого прощания со сборной


Результат в данном случае важнее. Очевидно, но так и есть. А у итальянцев дейсвительно поколение не айс. Пропасть целая после условных Пирло и Тотти.


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№25 Написал: нетрал (Сегодня, 01:02) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
не увидим буффна увидим ибру ....италия поинтересней ..безусловно!
Регистрация: 26.04.2017
№24 Написал: vertel латвия (Сегодня, 01:01) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Жаль, конечно, но и такое в футболе бывает, особенно, когда в команде такой никудышный тренер. Умудриться проиграть команде Швеции, где любой игрок уступает в мастерстве любому игроку итальянцев, это надо уметь. А Швеция сильна только командным духом, но как же это мало в футболе, а сегодня сработало. И нужно уволить функционеров из федерации футбола Италии, тех, кому пришла бредовая идея поставить во главе сборной такого слабого тренера, и это при огромном выборе. Ставить в основу Пороло, не играющего постоянно за свой клуб- это нонсенс, да и Жоржиньо не тот игрок, а на скамейке Инсиньо. Жаль болельщиков, которые рады за Швецию.
Регистрация: 13.11.2009
№23 Написал: Гладиатор Тушинский (Сегодня, 00:58) #
  • -1
  •  (5)

Цитата: Цезарь
Цитата: Гладиатор Тушинский
Цитата: pafalex25
Да уж... никто не ожидал... браво шведы!!!А Италию очень жаль...очень...

Чего браво то? В лучших традициях Бердый Бердыича - хер пойми куда, лишь бы хоть куда и так 90 минут. Збсь игра шведов..

Ну а итальянцы за 2 матча ни одного гола не забили. Все справедливо


Не забили! Но 2 матча сидели на чужой раме и за этим было интересно смотреть. А за такими сборными как Швеция интересно смотреть только с точки зрения - когда же это УГ пропустит то уже
Регистрация: 12.03.2017
№22 Написал: imaginary (Сегодня, 00:57) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
да, Итальянцы давили, да Буффона жалко.. но блин, ничего кроме забросов в штрафную

персонально рад за "Краснодарцев"
Регистрация: 7.02.2010
№21 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:56) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Без Чили и Италии...грустно.

Согласен это печаль, еще больше расстроило, что футбол в двухэтажный автобус без голов оказывается эффективнее. Буффона жалко , не заслужил он такого прощания со сборной
Регистрация: 2.02.2012
№20 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 00:56) #
  • 0
  •  (2)

Дело не в автобусе.
У итальянцев такие же проблемы как и у голландцев- нулевое поколение.
Ни одной личности в атаке.
Да ещё и тренеришка упоротый в плане схем и плана на игру как тот же Черчесов.
Регистрация: 21.12.2016
№19 Написал: Цезарь (Сегодня, 00:54) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Гладиатор Тушинский
Цитата: pafalex25
Да уж... никто не ожидал... браво шведы!!!А Италию очень жаль...очень...

Чего браво то? В лучших традициях Бердый Бердыича - хер пойми куда, лишь бы хоть куда и так 90 минут. Збсь игра шведов..

Ну а итальянцы за 2 матча ни одного гола не забили. Все справедливо
Регистрация: 21.09.2017
№18 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 00:53) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
обсалютно по делу. блевотная италия будет отдыхать


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
№17 Написал: karfagen Dresden (Сегодня, 00:52) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Инсинье вестимо был слишком плох для такого футбола
забавно вышло


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010
№16 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:52) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Гладиатор Тушинский
Цитата: pafalex25
Да уж... никто не ожидал... браво шведы!!!А Италию очень жаль...очень...

Чего браво то? В лучших традициях Бердый Бердыича - хер пойми куда, лишь бы хоть куда и так 90 минут. Збсь игра шведов..


И таких шведов Италия обыграть не смогла, даже гола им за 180 минут не забила.
Цель оправдывает средства.


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№15 Написал: Космос Россия (Сегодня, 00:52) #
  • -2
  •  (2)

Не только у нас кризис в футболе! Италия ,Голландия .?С вами было бы лучше!
Регистрация: 13.07.2015
№14 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:50) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Без Чили и Италии...грустно.


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№13 Написал: Гладиатор Тушинский (Сегодня, 00:49) #
  • -3
  •  (7)

Цитата: pafalex25
Да уж... никто не ожидал... браво шведы!!!А Италию очень жаль...очень...

Чего браво то? В лучших традициях Бердый Бердыича - хер пойми куда, лишь бы хоть куда и так 90 минут. Збсь игра шведов..
Регистрация: 12.03.2017
№12 Написал: Цезарь (Сегодня, 00:48) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
У итальянцев только Буффона жалко, а остальные...Мясо вы бы присмотрелись к Дармиану-такой себе итальянский Комбаров smile Как он в МЮ может играть???
Регистрация: 21.09.2017
№11 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 00:47) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Жаль, топ сборная мимо ЧМ.
Не увидим преключения итальянцев в России...

Буффону огромное уважение. Легенда, он и есть легенда


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№10 Написал: Цезарь (Сегодня, 00:46) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
жовто-блакитные все-таки будут в России smile Хорошо что без кастрюль blush
Регистрация: 21.09.2017
№9 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 00:46) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Чемп мира без Италии, писдец
Надеюсь их тренер знает запасной тайный выход со Стасика, его сожрут


--------------------
1:5 - так выглядит тяжёлый рынок
Регистрация: 8.09.2008
№8 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 00:45) #
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Очень плохо(((
Швеция это сраный автобус, это не футбол.
Может хоть Ибра приедет...


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№7 Написал: Кузбасс Кемерово (Сегодня, 00:45) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
печально Буффон без ЧМ


--------------------
Не нравится Сёмин-всегда можно поболеть за онжи.
Регистрация: 14.01.2011
№6 Написал: Гладиатор Тушинский (Сегодня, 00:44) #
  • -1
  •  (9)

Полная жора...(( Очень жаль. Дерьмофутбол победил
Регистрация: 12.03.2017
№5 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 00:44) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Вот это бой! Вот это эмоции! Очень жаль, что Буффон не приедет на ЧМ...
Регистрация: 23.03.2016
№4 Написал: pafalex25 Москва (Сегодня, 00:44) #
  • +8
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Да уж... никто не ожидал... браво шведы!!!А Италию очень жаль...очень...
Регистрация: 4.02.2016
№3 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 00:44) #
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Не ожидал, Буффону не везёт катастрофически
Регистрация: 22.11.2009
№2 Написал: Trucha (Сегодня, 00:44) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Жесть!ЧМ без Буффона anguished



Регистрация: 4.08.2016
№1 Написал: Paolo_Di_Canio (Сегодня, 00:44) #
  • +3
  •  (5)

Беда.
Команду Стасика чем-то напоминает.
Регистрация: 21.12.2016
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