Итальянцы не примут участие на чемпионате мира впервые с 1958 года

Сборная Италии в стыковых матчах отборочного турнира уступила Швеции (0:1, 0:0) и, таким образом, не смогла выйти на чемпионат мира-2018.Итальянцы не примут участие в финальном турнире впервые с 1958 года. Тогда команда не смогла квалифицироваться на соревнования, которые проходили Швеции. Всего в итальянской истории это третий случай - сборная также не приняла участие в 1930 году.