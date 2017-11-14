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Итальянцы не примут участие на чемпионате мира впервые с 1958 года

Сборная Италии в стыковых матчах отборочного турнира уступила Швеции (0:1, 0:0) и, таким образом, не смогла выйти на чемпионат мира-2018.

Итальянцы не примут участие в финальном турнире впервые с 1958 года. Тогда команда не смогла квалифицироваться на соревнования, которые проходили Швеции. Всего в итальянской истории это третий случай - сборная также не приняла участие в 1930 году.
Теги: Сборная Италии
Сегодня, 00:49
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(1)
№2 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 01:13) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Может быть это и к лучшему. Итальянцам необходимо было пройти через это, чтобы в будущем быть сильнее.
Регистрация: 2.08.2010
№1 Написал: нетрал (Сегодня, 01:10) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
вот это ...удар ...если буффон после первой игры был в бешенстве, то сейчас страшно подумать!
Регистрация: 26.04.2017
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