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Джанлуиджи Буффон: я ухожу из сборной Италии (видео)

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон объявил, что завершает международную карьеру.

Сборная Италии не смогла выйти на чемпионат мира-2018. Команда в стыковых матчах отборочного турнира уступила Швеции (0:1, 0:0).

"Хочу извинится не за себя, а за весь итальянский футбол. Мы не смогли выполнить поставленную перед нами задачу, которая имеет важное социальное значение. Очень обидно, что мы так завершили отбор к ЧМ-2018.

Те, кто играют, знают, насколько сложными являются стыковые матчи. Мы не смогли показать свою лучшую игру. В таких встречах все решают отдельные эпизоды, но нам не повезло в ключевые моменты противостояния со шведами.

У нас есть гордость и сила, но мы упрямы. Мы знаем, как прийти в себя после такой неудачи. Я ухожу из сборной Италии. Благодарен тем, с кем я провел все эти годы в национальной команде", - сказал Буффон после матча.

Теги: Буффон Сборная Италии
Сегодня, 01:20
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№2 Написал: MaximusM (Сегодня, 01:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
Буффонище, все равно ты лучший вратарь 21 века, кто бы что не говорил. В разные годы выделяли Кана, Касильяса, Чеха, сейчас Де Хеа и Куртуа, но ты показывал класс не в определенные периоды, а всегда, на протяжении 20 лет стабильно лучший... в этой Италии безумно жалко только тебя
Регистрация: 9.04.2017
№1 Написал: 91800bsp Ставрополье (Сегодня, 01:29) #
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Жалко его,пздц как...


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Не болею за конкретный клуб. Переживаю за весь российский футбол!
Регистрация: 8.08.2012
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