Джанлуиджи Буффон: я ухожу из сборной Италии (видео)

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон объявил, что завершает международную карьеру.Сборная Италии не смогла выйти на чемпионат мира-2018. Команда в стыковых матчах отборочного турнира уступила Швеции (0:1, 0:0)."Хочу извинится не за себя, а за весь итальянский футбол. Мы не смогли выполнить поставленную перед нами задачу, которая имеет важное социальное значение. Очень обидно, что мы так завершили отбор к ЧМ-2018.Те, кто играют, знают, насколько сложными являются стыковые матчи. Мы не смогли показать свою лучшую игру. В таких встречах все решают отдельные эпизоды, но нам не повезло в ключевые моменты противостояния со шведами.У нас есть гордость и сила, но мы упрямы. Мы знаем, как прийти в себя после такой неудачи. Я ухожу из сборной Италии. Благодарен тем, с кем я провел все эти годы в национальной команде", - сказал Буффон после матча.