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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Джанлуиджи Буффон: я ухожу из сборной Италии (видео)
Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон объявил, что завершает международную карьеру.
Сборная Италии не смогла выйти на чемпионат мира-2018. Команда в стыковых матчах отборочного турнира уступила Швеции (0:1, 0:0).
"Хочу извинится не за себя, а за весь итальянский футбол. Мы не смогли выполнить поставленную перед нами задачу, которая имеет важное социальное значение. Очень обидно, что мы так завершили отбор к ЧМ-2018.
Те, кто играют, знают, насколько сложными являются стыковые матчи. Мы не смогли показать свою лучшую игру. В таких встречах все решают отдельные эпизоды, но нам не повезло в ключевые моменты противостояния со шведами.
У нас есть гордость и сила, но мы упрямы. Мы знаем, как прийти в себя после такой неудачи. Я ухожу из сборной Италии. Благодарен тем, с кем я провел все эти годы в национальной команде", - сказал Буффон после матча.
Сборная Италии не смогла выйти на чемпионат мира-2018. Команда в стыковых матчах отборочного турнира уступила Швеции (0:1, 0:0).
"Хочу извинится не за себя, а за весь итальянский футбол. Мы не смогли выполнить поставленную перед нами задачу, которая имеет важное социальное значение. Очень обидно, что мы так завершили отбор к ЧМ-2018.
Те, кто играют, знают, насколько сложными являются стыковые матчи. Мы не смогли показать свою лучшую игру. В таких встречах все решают отдельные эпизоды, но нам не повезло в ключевые моменты противостояния со шведами.
У нас есть гордость и сила, но мы упрямы. Мы знаем, как прийти в себя после такой неудачи. Я ухожу из сборной Италии. Благодарен тем, с кем я провел все эти годы в национальной команде", - сказал Буффон после матча.
Buffon: "Lo siento".— Casa del F?tbol M+ (@casadelfutbol) November 13, 2017
Las l?grimas de un mito.#DestinoRusia pic.twitter.com/zLDaPUhfbS
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