Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Анчелотти, Конте и Манчини - кандидаты на пост нового тренера сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура будет уволен в течение ближайших дней, сообщает La Gazzetta dello Sport. Отставка произойдет после встречи тренера с главой федерации Карло Тавеккьо.

Основным кандидатом на пост нового наставника "скуадро адзурры" называют четыре кандидатуры - Карло Анчелотти, Антонио Конте и Массимилиано Аллегри и Роберто Манчини.
Теги: Сборная Италии
Сегодня, 08:28
Напечатать
3
(1)
№3 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 09:35) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Манчини тут каким боком то?
1) добить Италию?
2) получить лично из рук Путина 1,5 млн евро ( по схеме адвоката) ?

Манчини верим.. дайте ему спокойно работать.. а то англия..теперь вот сборная. bowtie
Регистрация: 22.05.2015
№2 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 09:13) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Манчини из Зенита не дергать angry
Оч хочется посмотреть что они с этой аргентинской диаспорой сделают smirk
Регистрация: 22.09.2007
№1 Написал: Repehko (Сегодня, 08:37) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Ростов»
меняем Манчини на Вентуру, Зенит может я думаю такой эксперимент .
Регистрация: 11.10.2017
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.