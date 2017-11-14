Анчелотти, Конте и Манчини - кандидаты на пост нового тренера сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура будет уволен в течение ближайших дней, сообщает La Gazzetta dello Sport. Отставка произойдет после встречи тренера с главой федерации Карло Тавеккьо.Основным кандидатом на пост нового наставника "скуадро адзурры" называют четыре кандидатуры - Карло Анчелотти, Антонио Конте и Массимилиано Аллегри и Роберто Манчини.