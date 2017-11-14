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Наставник сборной Италии Джампьеро Вентура не подавал в отставку

Главный тренер сборной Италии Джампьеро Вентура заявил, что не подавал в отставку после невыхода команды на чемпионат мира 2018 года.

После ответного матча со Швецией (0:0) в СМИ появилась информация, что Вентура, чей контракт рассчитан до июня 2020 года, подал в отставку.

"Я не подавал в отставку, потому что еще не разговаривал с главой федерации. Мы обсудим ситуацию. Все, что я могу сделать, это извиниться перед итальянцами за этот результат, но это не влияет на профессионализм, тяжелую работу или усилия, которые мы проделали", - цитирует Вентуру "Р-Спорт" со ссылкой на Football Italia.
Теги: Сборная Италии Вентура
Сегодня, 08:59
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