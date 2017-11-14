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Паоло Каннаваро: нужно попрощаться с мумиями, управляющими итальянским футболом

Защитник "Сассуоло" Паоло Каннаваро раскритиковал руководство итальянского футбола.

"Мы потеряли чемпионат мира не сейчас. Мы сделали это 15 лет назад, когда благодаря тем, кто зарабатывает огромные деньги на футболе, в сборную Италии начали приглашать неудачников со всего мира, которые украли места у наших парней.

Мы дали им славу благодаря нашим итальянским тренерам, которые остаются лучшими в мире. Я только надеюсь, что мы наконец-то достигли дна, и начнем реформы нашего футбола.

Нужно попрощаться с мумиями, которые управляют итальянским футболом. Дайте дорогу молодым и за пределами футбольного поля. Уходите прочь, черт побери. К сожалению, это должно было случиться, чтобы разбудить нас", - написал Паоло Каннаваро в своем Инстаграме.

Советский спорт
Теги: Сборная Италии
Сегодня, 09:13
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