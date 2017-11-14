Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Итальянские СМИ - сборной Италии: идите работать (фото)

Итальянская газета Il Tempo назвала позором вылет сборной Италии с отбора к чемпионату мира 2018 года. Издание вышло с заголовком "Идите работать" на первой странице и фотографиями футболистов и главного тренера Джампьеро Вентуры.

Напомним, сборная Италии впервые с 1958 года не попала в финальную часть ЧМ, а Джанлуиджи Буффон, Даниеле Де Росси и Джорджо Кьеллини заявили, что прекращают выступления за национальную команду.



СЭ
Теги: Сборная Италии
Сегодня, 13:06
Напечатать
6
(3)
№6 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:20) #
  • 0
  •  (0)
online

ключевое здесь впервые за 60 лет, это, действительно, уровень.


у нас сми скажут, что велят
а вот болелы скажут идите на ...



--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№5 Написал: Бриг (Сегодня, 14:13) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Краснодар»
Наши СМИ гуманные , так прямо не напишут...
Регистрация: 21.11.2016
№4 Написал: kobr (Сегодня, 13:54) #
  • +3
  •  (5)

Если честно, смотрел вчера второй тайм и казалось, что смотрю матч РФПЛ, а не сб.Италии. На чужой половине все атакующие стоят впереди как бараны без всякого движения, попытками забегания, освобождения зон и прочее. Шведы впечатлили еще меньше, но разговор то не об них…
Регистрация: 24.10.2006
№3 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 13:30) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
ну стоит отметить что вылет не с чемпионата, а вылет из отбора (или просто не пройти отбор)

ну многие считают отбор на чм частью самого чм.


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№2 Написал: bk-sarmat ростов (Сегодня, 13:29) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Реал»
Цитата: tiki
вылет сборной Италии с чемпионата мира 2018 года

ну стоит отметить что вылет не с чемпионата, а вылет из отбора (или просто не пройти отбор)

не тупи
Регистрация: 19.10.2010
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:28) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
вылет сборной Италии с чемпионата мира 2018 года

ну стоит отметить что вылет не с чемпионата, а вылет из отбора (или просто не пройти отбор)


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.