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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Итальянские СМИ - сборной Италии: идите работать (фото)
Итальянская газета Il Tempo назвала позором вылет сборной Италии с отбора к чемпионату мира 2018 года. Издание вышло с заголовком "Идите работать" на первой странице и фотографиями футболистов и главного тренера Джампьеро Вентуры.
Напомним, сборная Италии впервые с 1958 года не попала в финальную часть ЧМ, а Джанлуиджи Буффон, Даниеле Де Росси и Джорджо Кьеллини заявили, что прекращают выступления за национальную команду.
СЭ
Напомним, сборная Италии впервые с 1958 года не попала в финальную часть ЧМ, а Джанлуиджи Буффон, Даниеле Де Росси и Джорджо Кьеллини заявили, что прекращают выступления за национальную команду.
Andate a lavorare dopo 60 anni l'#Italia del calcio dice addio ai #Mondiali2018 Tutte le figuracce della nostra storia Il ko ci costa cento milioni Ecco la copertina di #primapagina #Buongiorno pic.twitter.com/HBH3BR7NOf— IL TEMPO (@tempoweb) November 14, 2017
СЭ
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