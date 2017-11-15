Де Росси - тренеру: какого чёрта разминаться должен я? Нам нужна не ничья, а победа! (видео)

Полузащитник "Ромы" и сборной Италии Даниэле Де Росси поругался с тренером национальной команды в ответном матче со шведами за право выступить на ЧМ-2018.Де Росси, сидевшего на скамейке запасных, попросили пойти разминаться и готовиться к возможной замене по ходу второго тайма встречи. Даниэле, который в сборной выполняет функции опорного хавбека, возмутился, поскольку команде необходимо было забивать."Какого чёрта разминаться должен я? Нам нужна не ничья, а победа!" — сказал Де Росси, и показав пальцев на форварда Инсинье, который, впрочем, также на поле не появился. Ранее сообщалось, что у Инсинье до этого был конфликт с главным тренером Вентурой.