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Де Росси - тренеру: какого чёрта разминаться должен я? Нам нужна не ничья, а победа! (видео)

Полузащитник "Ромы" и сборной Италии Даниэле Де Росси поругался с тренером национальной команды в ответном матче со шведами за право выступить на ЧМ-2018.

Де Росси, сидевшего на скамейке запасных, попросили пойти разминаться и готовиться к возможной замене по ходу второго тайма встречи. Даниэле, который в сборной выполняет функции опорного хавбека, возмутился, поскольку команде необходимо было забивать.

"Какого чёрта разминаться должен я? Нам нужна не ничья, а победа!" — сказал Де Росси, и показав пальцев на форварда Инсинье, который, впрочем, также на поле не появился. Ранее сообщалось, что у Инсинье до этого был конфликт с главным тренером Вентурой.

Теги: Де Росси Сборная Италии
Сегодня, 01:49
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